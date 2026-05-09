Qué riesgos tiene poner los filetes de pescado directamente sobre la parrilla y cómo evitar la pérdida de nutrientes esenciales

El uso de canastas para asar ayuda a conservar la integridad del pescado y sus nutrientes esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asar pescado directamente sobre la parrilla puede afectar tanto su textura como su valor nutricional, advierten chefs y especialistas en nutrición citados por Fox News Digital.

Diversos expertos señalan que existe el riesgo de que los filetes se deshagan y pierdan nutrientes esenciales, lo que motiva el uso de técnicas y utensilios alternativos para evitar estos inconvenientes.

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No se recomienda poner los filetes de pescado directamente en la parrilla, ya que tienden a romperse y pueden perder proteínas y omega-3 durante el proceso.

Cocinar pescado a temperaturas moderadas preserva mejor los ácidos grasos omega-3. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conservar la estructura y los beneficios del pescado, los expertos sugieren métodos como la canasta para asar, el estuche de aluminio o la tabla de cedro, que permiten obtener mejores resultados sin comprometer su sabor ni su valor nutricional.

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El chef laosiano-estadounidense Saeng Douangdara explicó al medio citado que la delicadeza de los filetes es uno de los principales motivos para evitar este método. Indicó que los cortes suelen desmoronarse fácilmente al estar en contacto directo con la parrilla.

Por su parte, la nutricionista texana Whitney Stuart, también consultada por Fox News Digital, resaltó que el tipo de cocción afecta directamente el perfil nutricional, especialmente si se usan temperaturas elevadas, ya que pueden perderse ácidos grasos omega-3 y formarse compuestos indeseados.

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Los filetes gruesos con piel hacia abajo mantienen su forma y valor nutricional en la parrilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas pérdidas no solo incluyen omega-3, sino también humedad y proteínas, sobre todo cuando los filetes se desintegran y caen entre las rejillas. Stuart advirtió que este fenómeno reduce el aporte de nutrientes esenciales de pescados como el salmón, la sardina o la caballa.

Alternativas para asar pescado sin perder valor nutricional

Las recomendaciones de los chefs apuntan a que asar el pescado entero es la mejor opción. Douangdara sugiere secar y destripar el pescado antes de cubrirlo con sal gruesa y, en el estilo de su país, rellenarlo con hojas de lima makrut y citronela.

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Infografía que detalla técnicas y recomendaciones de expertos para asar pescado a la parrilla, preservando su valor nutricional, textura y evitando la formación de compuestos indeseados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar bien la parrilla es clave para evitar que el pescado se pegue. Para quienes buscan minimizar el riesgo de que el pescado se rompa al cocinarlo, el uso de una canasta para asar resulta útil, pues permite girar y retirar el pescado sin dificultad.

Las alternativas como el papel de aluminio o la tabla de cedro también son bien vistas. Estos utensilios ayudan a mantener tanto la jugosidad como la integridad del pescado y evitan el contacto directo con la llama. Y si se opta por filetes, Douangdara aconseja que sean gruesos y que se inicie la cocción con la piel hacia abajo, siempre sobre una parrilla bien caliente y aceitada.

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Consejos de nutrición para asar pescado y conservar los omega-3

Técnicas como la tabla de cedro evitan que el pescado pierda jugosidad al asarse . (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista Whitney Stuart enfatizó en Fox News Digital que cocinar con un estuche de aluminio, una canasta para asar o una tabla de cedro contribuye a preservar tanto la forma del filete como su valor nutricional.

Los pescados azules como salmón, sardina y caballa tienen los mayores niveles de omega-3 de efecto antiinflamatorio. Por este motivo, Stuart recomienda emplear técnicas que usen barreras entre el pescado y el fuego, con temperaturas moderadas, para evitar la degradación de nutrientes.

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Las cifras evidencian la eficacia de estas estrategias: métodos como la canasta o el estuche de aluminio permiten reducir la pérdida de omega-3 y proteínas frente a la cocción directa y con calor intenso.

Stuart aconseja priorizar temperaturas menores y tiempos de cocción más prolongados, ya que esta combinación favorece un mejor resultado nutricional y culinario.

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Si bien métodos como el pochado y la cocción al vapor son aún más efectivos para conservar los omega-3, el asado del pescado con algún tipo de barrera resulta superior a técnicas como la fritura profunda, que alteran sustancialmente el perfil nutricional añadiendo grasas y promoviendo la oxidación.

Así, el aprovechamiento adecuado de utensilios y la elección del método de cocción permiten disfrutar del pescado asado manteniendo sus cualidades saludables, según concluye Fox News Digital junto a los especialistas consultados.

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