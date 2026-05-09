Ciencia

Por qué entender la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede marcar la diferencia en la salud mental y física

La ciencia y la experiencia de usuarios muestran que este indicador ayuda a detectar momentos de estrés sostenido y a mejorar la recuperación, aunque aún requiere una interpretación cuidadosa

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Ilustración de acuarela de una mujer y un hombre sonriendo mientras corren en cintas de correr dentro de un gimnasio con grandes ventanas.
La variabilidad de la frecuencia cardíaca mide las fluctuaciones en milisegundos entre cada latido del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variabilidad de la frecuencia cardíaca está ganando protagonismo como herramienta para evaluar la salud cardiovascular, gestionar el estrés y detectar señales del envejecimiento.

Este auge, impulsado por dispositivos de monitoreo personal y el aumento de estudios científicos, convierte a la métrica en un indicador relevante tanto para especialistas como para usuarios cotidianos, según destacó la BBC.

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La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es la fluctuación en los intervalos de tiempo entre cada latido del corazón. Sirve para valorar el estado físico y mental: una VFC alta se asocia con mayor adaptación al estrés y mejor recuperación tras el esfuerzo. Mientras que una baja puede alertar sobre situaciones de tensión crónica o disminución de la capacidad de recuperación.

Primer plano del brazo de una persona con un reloj inteligente negro en la muñeca, mostrando un gráfico de latidos, frecuencia cardíaca de 72 BPM y SpO2 del 98%.
Una VFC alta indica mayor capacidad del organismo para alternar entre el estado de alerta y el reposo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de la frecuencia cardíaca convencional, que mide los latidos por minuto, la VFC refleja cómo varía el tiempo entre cada pulsación, normalmente en milisegundos.

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Deepak Bhatt, director del Mount Sinai Fuster Heart Hospital en Nueva York, explica a la el medio citado que incluso un corazón sano presenta pequeñas variaciones, y que “una mayor variabilidad, en general, se considera mejor” que una reducida.

No existe un valor ideal para la VFC. Algunos dispositivos sugieren una media aproximada de 65 milisegundos en hombres y 62 en mujeres activos, aunque los resultados varían según la edad, la condición física y el tipo de monitor utilizado. Por ejemplo, a los 25 años el promedio puede situarse en 78 milisegundos, cayendo a 44 milisegundos en personas de más de 55 años.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los dispositivos de monitoreo personal han democratizado el acceso a la medición de la variabilidad cardíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal valor de la VFC radica en indicar el equilibrio entre las respuestas de estrés y relajación del sistema nervioso. Una VFC alta señala que el organismo puede alternar eficazmente entre los modos de alerta y reposo.

Por el contrario, una VFC baja suele implicar que el cuerpo permanece atrapado en un estado permanente de tensión, dificultando la adaptación a distintos estímulos, según Dennis Larsson, investigador posdoctoral en la Universidad de Kiel.

Utilidad de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en salud y deporte

En cardiología, la VFC se emplea junto a otras métricas para evaluar el funcionamiento cardíaco y detectar posibles afecciones, como la fibrilación auricular.

ejercicio, gimnasio, entrenamiento, frecuencia cardiaca-VisualesIA
La respiración pausada, con inhalaciones de cuatro segundos y exhalaciones de seis, es una de las técnicas recomendadas para mejorar la VFC (Scribsnews)

En el ámbito del deporte, permite medir la recuperación tras esfuerzos intensos: es normal que la VFC baje durante el ejercicio, pero si no se recupera después de unos días, podría señalar la necesidad de descanso.

Usuarios como Artem Kirillov han adoptado la VFC en su rutina diaria mediante aplicaciones y dispositivos, usando esa información para decidir, por ejemplo, cuándo es preferible interrumpir la actividad física. “Siento que ahora mantengo un mejor equilibrio conmigo mismo”, relata Kirillov a la BBC sobre su experiencia monitorizando la VFC cada día.

El seguimiento de la VFC facilita identificar patrones relacionados con el ejercicio, el descanso y la adaptación al estrés, ayudando a tomar decisiones más informadas sobre la vida cotidiana.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La variabilidad de la frecuencia cardíaca se ha convertido en un indicador clave tanto para cardiólogos como para deportistas de alto rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variabilidad de la frecuencia cardíaca y salud mental

Más allá del corazón y el deporte, la VFC muestra relación directa con el bienestar psicológico. Recientes investigaciones revelan que personas con ansiedad o depresión, por lo general, tienen valores de VFC inferiores, lo que indica un estado sostenido de activación.

Larsson afirma que este patrón refleja una “reducción continua del nivel de variabilidad”, revelando dificultades del sistema nervioso para recuperar la calma.

Asimismo, enfermedades como el trastorno de estrés postraumático, la demencia y la esquizofrenia suelen asociarse a una VFC reducida, según estudios citados por el medio.

Infografía que muestra el cuerpo humano con el corazón, pulmones y ondas de ECG, explicando la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Infografía detallada sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) como un indicador clave de salud, bienestar y capacidad de adaptación del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos tratamientos psicológicos o intervenciones como la estimulación magnética cerebral pueden mejorar la VFC después de la terapia, lo que sugiere una mejor regulación del sistema nervioso. En contraste, ciertos medicamentos psiquiátricos pueden disminuir estos valores.

No obstante, interpretar la VFC como marcador de salud mental requiere cautela. Los métodos y dispositivos de medición presentan diferencias de precisión, lo que dificulta la comparación entre resultados. Por eso, la evidencia actual se considera preliminar.

Cómo mejorar y monitorear la variabilidad de la frecuencia cardíaca

Para quienes desean aumentar la VFC, los ejercicios de respiración han cobrado relevancia. El psicólogo clínico y especialista en biofeedback Tim Herzog recomienda dedicar 20 minutos dos veces al día a la respiración pausada —inhalar durante cuatro segundos y exhalar durante seis— para sincronizar el ritmo cardíaco con la respiración.

Imagen de tres paneles: una mujer corre al aire libre con auriculares, duerme en su cama por la noche y se estira en una colchoneta cerca de una ventana.
El ejercicio regular y el descanso adecuado son los factores que más contribuyen a mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos estudios apuntan a que estas prácticas pueden mejorar el sueño, disminuir la presión arterial y reducir el dolor crónico.

Sin embargo, Herzog y otros expertos subrayan que los mayores avances en la VFC provienen de hábitos saludables integrales, como la actividad física regular y el descanso adecuado. La VFC mejora normalmente al adoptar estilos de vida saludables, más que por prácticas artificiales y aisladas.

En cuanto a la tecnología, la mayoría de los dispositivos actuales registra la VFC, aunque su precisión varía. La profesora asociada en la Universidad de Puget Sound, Karin Steere, indica a la BBC que los sensores de pecho ofrecen datos más fiables que los de muñeca.

Mujer latina de mediana edad con delantal negro cortando calabacín en una tabla de madera con pimientos, tomates y cebollas en una cocina.
El seguimiento diario de la variabilidad cardíaca permite identificar patrones personales y tomar decisiones más informadas sobre salud y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomienda observar la VFC como tendencia a lo largo del tiempo, registrando los valores cada mañana y relacionándolos con el descanso o eventos recientes, para identificar patrones propios que sirvan en la vida diaria.

La medición de la VFC puede resultar abrumadora para algunas personas. Sin embargo, Bhatt señala que su utilidad es especialmente relevante para quienes ya están motivados y acostumbrados a monitorear datos personales sobre la salud.

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