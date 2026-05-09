Economía

El fondo que demandó a la Argentina por la expropiación de YPF pidió a la Justicia de EEUU que revise el caso, pero admite que sus chances son “bajas”

La revisión está sujeta a límites muy estrictos y según expertos es altamente improbable que prospere. A Burford, el demandante, solo le quedaría recurrir a la Corte Suprema de EEUU y a un tribunal del Banco Mundial, donde también tiene un escenario en contra

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La jueza Loretta Preska continuará llevando este caso que resulta de una demanda interpuesta en 2015 por Petersen Energía Inversora por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) durante el Gobierno de Cristina Fernández, según se desprende del documento judicial publicado hoy, al que tuvo acceso Efe. EFE/ David Fernández/Archivo
La jueza Loretta Preska continuará llevando este caso que resulta de una demanda interpuesta en 2015 por Petersen Energía Inversora por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) durante el Gobierno de Cristina Fernández, según se desprende del documento judicial publicado hoy, al que tuvo acceso Efe. EFE/ David Fernández/Archivo

En la noche del viernes Burford Capital, el “financiador de litigios” que entabló una batalla legal contra la Argentina por la expropiación en 2012 del 51% de las acciones de YPF a la español Repsol, solicitó a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, la misma que hace más de un mes revirtió el fallo de la juez de primera instancia, Loretta Preska, y favoreció a la Argentina, que revise su fallo.

“Los demandantes en el caso por la expropiación de YPF presentaron formalmente un pedido de revisión “en banc” ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, buscando revertir el reciente fallo dividido 2-1 que anuló la sentencia de USD 16.100 millones contra la República Argentina”, explicó esta mañana en un posteo en la red X el experto Sebastián Maril, que sigue muy de cerca esta peripecia judicial internacional.

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Maril explicó que una revisión “en banc” generalmente solo se concede si el fallo entra en conflicto con precedentes previos del mismo circuito, o el caso involucra una cuestión de “importancia excepcional”, algo que sucede muy excepcionalmente.

“Muy raramente”

De hecho, Sebastián Soler, otro experto en el litigio, coincidió que la revisión (en bank rehearing) “es un remedio que se concede muy raramente y solo si la parte que lo pide convence a la Corte de que su sentencia contradice sentencias previas. La defensa argentina, agregó, ni siquiera necesita interponer una respuesta al pedido de Burford, a menos que la Cámara de Apelaciones se lo solicite.

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Típicamente, precisó, “la Corte se toma una Semanas para decidir sobre esta clase de petición. Si la rechaza, Burford tendrá un período de 90 días para apelar a la Corte Suprama de Justicia de EEUU, en lo que sería “su última chance” para intentar revertir lo que es hasta hoy una clara victoria legal de la Argentina.

Burford Capital
Christopher Bogart y Jonathan Molot, números uno y dos de Burford Capital

Soler señaló incluso que en la presentación de su balance del primer trimestre del año el propio demandante, Burford Capital, admitió además de que sus chances de que la Corte Suprema de EEUU revierta el fallo de la Cámara de Apelaciones a favor de la Argentina son “bajas”, aunque en verdad -aclaró el experto- las chances de éxito de Burford son más bien “infinitesimales”.

En la presentación de su balance Burford también reiteró que intentará llevar su reclamo al Ciadi, un tribunal del Banco Mundial ante el cual se dirimen diferendos entre firmas y países que firmaron Tratados Bilaterales de Inversión, como sería el caso del tratado bilateral Argentina-España en el caso de la demanda del Grupo Petersen y del tratado bilateral Argentina-EEUU en el caso de Eton Park, los dos reclamos que financia y lleva adelante Burford. Soler recordó también que uno de los varios obstáculos que el eventual reclamo de Burford ante el Ciadi tendría es que el Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina y España solo protege a inversores españoles.

infografia

En su recapitulación del caso y del reclamo, Maril explica varios otros aspectos del nuevo recurso de Burford:

  • Los demandantes sostienen que el fallo reciente contradice decisiones previas de la propia Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en este mismo litigio, donde se concluyó que la conducta de Argentina fue comercial y no soberana.
  • La petición argumenta que un panel de jueces de esta corte no puede dejar sin efecto precedentes vinculantes establecidos previamente por otro panel sin revisión del pleno. • El fallo 2-1 eliminó la sentencia más grande en la historia del Segundo Circuito tras más de una década de litigio, testimonios de expertos, discovery y juicio.
  • Los demandantes afirman que la decisión deja a los inversores sin remedio judicial pese a que cortes anteriores concluyeron que Argentina incurrió en una “violación consciente y flagrante” de los estatutos de YPF.
  • La petición advierte que el fallo podría afectar la confianza en los mercados de capitales norteamericanos al transmitir que un soberano extranjero puede captar fondos en el NYSE con protecciones contractuales para inversores que luego resultan inexigibles.
  • También remarcan que los inversores jamás habrían comprado acciones de YPF si hubiesen entendido que la única vía para exigir cumplimiento era acudir a tribunales argentinos.
  • No existe un plazo establecido para que el Segundo Circuito decida si concede la revisión “en banc”. El proceso podría demorar varias semanas o incluso meses.

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