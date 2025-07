Investigadores de Harvard descubrieron que un suplemento vitamínico común podría retrasar el envejecimiento

Un estudio clínico sugiere que una intervención nutricional simple podría ralentizar procesos celulares asociados con el paso del tiempo (Freepik)

Un suplemento diario de vitamina D logró prevenir el equivalente a casi tres años de envejecimiento biológico en participantes de un ensayo clínico controlado, según revelan los resultados de una investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition. El estudio, dirigido por investigadores de Harvard y Mass General Brigham, y difundido por The Harvard Gazette demostró que esta vitamina común protege estructuras celulares clave relacionadas con el proceso de envejecimiento.

La investigación se basó en datos del ensayo VITAL (VITamin D and OmegA-3 TriaL), que siguió durante cinco años a mujeres de 55 años o más y hombres de 50 años o más en Estados Unidos. Los participantes recibieron diariamente suplementos de vitamina D3 (2.000 UI), ácidos grasos omega-3 (1 gramo) o placebo en un diseño aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo.

"VITAL es el primer ensayo aleatorizado a gran escala y a largo plazo que muestra que los suplementos de vitamina D protegen los telómeros y preservan su longitud", afirmó JoAnn Manson, investigadora principal del estudio VITAL y jefa de la División de Medicina Preventiva del Brigham and Women’s Hospital, afiliado a Harvard.

Administrada diariamente, esta hormona liposoluble mostró efectos protectores más allá de los óseos en adultos mayores (Freepik)

Mecanismo científico: protección de los telómeros

Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN que funcionan como tapas protectoras en los extremos de los cromosomas. Estas estructuras evitan que los cromosomas se degraden o se fusionen entre sí, mantienen la estabilidad de la información genética durante la división celular.

Morten Schiebye-Knudsen, profesor asociado del Departamento de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Copenhague, explicó a BBC Science Focus Magazine que los telómeros funcionan “como las puntas plásticas de los cordones de zapatos: previenen que los cromosomas se deshilachen o se peguen entre sí”.

El acortamiento de los telómeros es un proceso natural del envejecimiento que ocurre cada vez que una célula se divide. Cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, pierden su capacidad de división, lo que significa que las células ya no pueden funcionar correctamente. Este proceso está asociado con un mayor riesgo de diversas enfermedades relacionadas con la edad.

Estas estructuras genéticas funcionan como marcadores del envejecimiento biológico y posibles dianas terapéuticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados del ensayo clínico

El subestudio de telómeros de VITAL incluyó a 1.054 participantes, cuya longitud de telómeros en glóbulos blancos fue evaluada al inicio del estudio, en el año 2 y en el año 4. Los investigadores compararon los efectos de la vitamina D3, los ácidos grasos omega-3 y el placebo sobre estas estructuras celulares.

Los resultados mostraron que, en comparación con tomar placebo, los suplementos de vitamina D3 redujeron significativamente el acortamiento de los telómeros durante cuatro años. Este efecto protector equivale a prevenir casi tres años de envejecimiento biológico. Por el contrario, la suplementación con ácidos grasos omega-3 no tuvo efectos significativos sobre la longitud de los telómeros durante el seguimiento.

Según informó The Harvard Gazette, este hallazgo es particularmente relevante porque el ensayo VITAL también había demostrado previamente beneficios de la vitamina D en la reducción de la inflamación y la disminución del riesgo de enfermedades crónicas del envejecimiento seleccionadas.

Implicaciones para la salud y el envejecimiento

El acortamiento de los telómeros está vinculado con múltiples enfermedades relacionadas con la edad, incluye cáncer, enfermedades cardíacas y demencia. Schiebye-Knudsen describió las células con telómeros acortados como “hombres viejos enojados: células que han perdido su función en la vida, se vuelven inactivas y empeoran el ambiente a su alrededor”.

“El acortamiento de los telómeros puede contribuir a más células viejas enojadas y, por lo tanto, más inflamación en nuestro cuerpo, particularmente en células que se dividen mucho, como nuestra médula ósea, piel y cabello“, explicó el experto a BBC Science Focus Magazine.

La investigación representa un avance significativo en el campo del envejecimiento saludable, ya que estudios previos sobre vitamina D y omega-3 en relación con los telómeros habían sido de corta duración, pequeña escala y con resultados inconsistentes. VITAL es el primer ensayo que proporciona evidencia robusta sobre la protección de telómeros a través de suplementación vitamínica.

Los hallazgos abren el camino a estrategias preventivas que podrían mitigar enfermedades relacionadas con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas de investigación futura

Haidong Zhu, primer autor del reporte y genetista molecular del Medical College of Georgia en Augusta University, señaló las implicaciones de estos hallazgos para futuras estrategias de salud. “Nuestros hallazgos sugieren que la suplementación dirigida con vitamina D puede ser una estrategia prometedora para contrarrestar un proceso de envejecimiento biológico, aunque se requiere más investigación”, declaró en The Harvard Gazette.

El estudio fue co-dirigido por investigadores del Mass General Brigham, afiliado a Harvard, y el Medical College of Georgia. Entre los autores afiliados a Mass General Brigham se encuentran Nancy R. Cook, William Christen e I-Min Lee, mientras que los autores adicionales incluyen a Bayu B. Bekele, Li Chen, Kevin J. Kane, Ying Huang, Wenju Li y Yanbin Dong.

Los resultados abren nuevas posibilidades para el desarrollo de intervenciones nutricionales específicas destinadas a promover el envejecimiento saludable y potencialmente reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad a través de la protección de estructuras celulares fundamentales.