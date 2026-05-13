Ciencia

Por qué la creatina aumenta el peso corporal: evidencia, mecanismos y recomendaciones

Esto se debe, en su mayoría, a la retención de agua intracelular durante la fase de carga, donde se pueden ganar entre 1 y 2,5 kg en la primera semana

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Persona abriendo un pote grande de proteína en polvo en un gimnasio iluminado
Las personas vegetarianas experimentan un mayor aumento de peso inicial con creatina debido a reservas musculares menores por bajo consumo de carne - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de creatina como suplemento deportivo es uno de los más estudiados en el ámbito del fitness y la musculación. La evidencia científica indica que el aumento de peso inicial asociado a la creatina se debe casi exclusivamente a la retención de agua intracelular, especialmente durante la fase de carga, cuando se ingieren 20 gramos diarios durante 5 a 7 días. En este periodo, es habitual registrar una ganancia de entre 1 y 2,5 kg en la primera semana, un incremento que no representa un aumento de grasa corporal, sino un mayor volumen muscular y una percepción de plenitud.

Un metaanálisis publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research confirma que el incremento promedio es de 1,4 a 2,0 kg en solo siete días de suplementación, tanto en hombres como en mujeres. Posteriormente, al transitar hacia la fase de mantenimiento, el peso corporal tiende a estabilizarse y cualquier ganancia extra suele estar vinculada a la hipertrofia muscular inducida por el entrenamiento de fuerza.

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La creatina potencia la síntesis de proteínas y favorece la recuperación muscular. Combinada con un entrenamiento regular de fuerza, puede aportar entre 1,6 y 3 kg de músculo magro adicionales en un periodo de dos a tres meses, según detalla la Mayo Clinic. No se ha demostrado que produzca aumento de grasa corporal en adultos sanos.

El efecto de la creatina varía según factores individuales como sexo, edad, genética, dieta y tipo de entrenamiento. Las personas vegetarianas o aquellas con bajo consumo de carne suelen experimentar un aumento inicial de peso más elevado, dado que sus reservas musculares de creatina son menores. El suplemento es considerado seguro en individuos sin patologías renales y la mayoría de los efectos adversos reportados son leves y transitorios.

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Recomendaciones para maximizar los beneficios y minimizar efectos adversos

Infografía que explica el protocolo de creatina, mostrando fases de carga, mantenimiento e hidratación con íconos de calendario, cuchara, vaso y botella.
Un metaanálisis del Journal of Strength and Conditioning Research confirma un promedio de 1,4 a 2,0 kg de aumento de peso por creatina en solo siete días - Imagen Ilustrativa Infobae

Para obtener los mayores beneficios de la creatina y reducir la probabilidad de efectos adversos, es fundamental seguir un protocolo adecuado de suplementación y acompañarlo de hábitos saludables. La International Society of Sports Nutrition, recomienda iniciar con la fase de carga ya mencionada (20 gramos diarios divididos en cuatro tomas durante 5 a 7 días), seguida de una fase de mantenimiento con 3 a 5 gramos diarios. Por otra parte, mantener una hidratación suficiente es clave para evitar molestias digestivas y favorecer la correcta absorción del suplemento.

También, combinar la creatina con un programa regular de entrenamiento de fuerza y una dieta equilibrada potencia sus efectos positivos sobre el rendimiento y la masa muscular. Es aconsejable consultar con un profesional de la salud antes de comenzar a tomar creatina, especialmente en personas con antecedentes médicos, y evitar dosis superiores a las recomendadas para reducir el riesgo de molestias gastrointestinales.

¿Cómo se distribuye el peso ganado entre agua y masa muscular?

Polvo de creatina blanco en una cuchara medidora plateada, esparcido sobre una superficie negra, con un bote de creatina azul y blanco al lado derecho.
Los estudios científicos indican que la ingesta de creatina incrementa entre 1 y 2,5 kg el peso corporal en la primera semana, sin aumento de grasa - Imagen Ilustrativa Infobae

El peso ganado durante la suplementación con creatina se distribuye principalmente entre agua intracelular y masa muscular magra. Durante la fase de carga, la mayor parte del aumento, que oscila entre 1 y 2,5 kg en la primera semana, corresponde a la retención de agua dentro de las fibras musculares. Esta acción osmótica incrementa el volumen y genera una sensación de plenitud muscular.

A medida que se avanza hacia la fase de mantenimiento y se combina la creatina con entrenamiento de fuerza, el organismo puede sumar hasta 3 kg de músculo magro en dos o tres meses, según datos de la Mayo Clinic. En adultos sanos, este incremento no implica ganancia de grasa corporal, sino una mejora en la composición y el rendimiento muscular.

Seguridad, variabilidad individual y recomendaciones

Joven con camiseta gris oscura sentado en un banco de gimnasio, bebiendo de una botella mezcladora con líquido naranja. Equipo de gimnasio difuminado al fondo.
La creatina, combinada con entrenamiento de fuerza, aporta entre 1,6 y 3 kg de masa muscular magra en dos a tres meses, según Mayo Clinic - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina no induce aumento de grasa corporal y es segura para adultos sanos, siempre que no existan enfermedades renales previas. Factores como el sexo, la genética y la dieta influyen en la magnitud del efecto. Las molestias adversas, cuando aparecen, suelen ser leves y transitorias, principalmente digestivas.

En conclusión, el aumento de peso por creatina oscila entre 1 y 2,5 kg en la primera semana debido a la retención de agua, y puede sumar hasta 3 kg de masa muscular magra en dos o tres meses con entrenamiento de fuerza regular. Su uso es seguro y eficaz siempre que se acompañe de una hidratación, descanso y nutrición adecuados.

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