Habló la masajista uruguaya que puede hundir el indulto a Nicole Minetti en Italia: “Era ella quien elegía a las chicas”

Nicole Minetti en el consejo regional de Lombardía, Milán, 2012. Fue indultada en febrero de 2026; su condena por proxenetismo vuelve a estar en el centro del escándalo. (REUTERS/Paolo Bona/Archivo)

Vive casi escondida y dice tener miedo. Pero Graciela Mabel De Los Santos Torres, masajista que trabajó durante veinte años en la lujosa chacra uruguaya del empresario Giuseppe Cipriani y su pareja Nicole Minetti, se convirtió esta semana en la testigo más incómoda para la pareja italiana: sus declaraciones sobre supuestas fiestas con escort en el rancho “Gin Tonic” de Punta del Este amenazan con hundir el indulto presidencial que liberó a Minetti de cumplir una condena de casi cuatro años de prisión.

“Soy yo la testigo de las fiestas con escort en Punta del Este”, dijo De Los Santos Torres al diario Il Fatto Quotidiano, que la identificó públicamente por primera vez. “Nicole Minetti nunca cambió de vida. Siguió haciendo lo que la habían condenado en Italia: proxenetismo.

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En una segunda entrevista concedida al Corriere della Sera desde su pequeño apartamento, a una decena de kilómetros del rancho donde trabajó hasta marzo de 2025, De Los Santos Torres agregó: “Ahí adentro he visto de todo.”

Minetti fue condenada en firme a tres años y once meses de prisión por proxenetismo: reclutó a las llamadas “papi girls” para las cenas “bunga bunga” en la mansión de Berlusconi en Arcore, donde algunas mantuvieron relaciones sexuales a cambio de dinero y regalos. El presidente italiano Sergio Mattarella la indultó en febrero de este año alegando razones humanitarias.

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Un sistema

Giuseppe Cipriani y Nicole Minetti. La pareja niega las acusaciones y anunció una demanda de 250 millones de euros contra Il Fatto Quotidiano. (Archivo)

Según su relato, al principio el ambiente era diferente: “Fiestas, modelos, gente rica. Luego, con el tiempo, todo se convirtió en otra cosa. Un sistema.”

Describió una dinámica en dos tiempos: primero llegaban empresarios y políticos uruguayos e italianos en reuniones formales; luego quedaban los “amigos de la casa” y, según la testigo, “ahí empezaban el alcohol, la droga y el sexo. A mí a menudo me mandaban a limpiar o arreglar después. Siempre me decían: ‘No mires’.”

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Agregó que en la chacra se celebraban “también cenas con figuras en los más altos niveles institucionales uruguayos” y que para los empleados “era claro que ese era un ambiente protegido e intocable.”

La masajista señaló a Minetti como figura central del esquema, no como presencia ocasional. “Vivía allí por largos períodos. Todos la conocían. Era ella quien elegía a las chicas. Se ocupaba de su aspecto, desde la ropa hasta la peluquería. Todos le tenían miedo. Cuando llegaba ella, el clima cambiaba incluso entre las chicas.” Intermediarios argentinos y brasileños, dijo, llamaban directamente pidiendo “tres, cuatro, cinco” chicas a la vez, llegadas desde Brasil, Argentina, Italia y Uruguay, algunas menores de edad. Una joven le contó llorando haber llegado a la chacra a los quince años, llevada por su propia madre, y le habló de drogas, depresión y años muy difíciles. “La veía como una hija”, dijo. Asegura conservar chats y capturas de pantalla que lo acreditan: “Una modelo brasileña me enviaba mensajes muy afectuosos agradeciéndome porque intentaba cuidarla.”

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Acoso y despido

De Los Santos Torres explicó que abandonó el empleo tras rechazar las demandas sexuales de Cipriani, en presencia de Minetti. “Giuseppe exigía masajes cada vez más íntimos. Cuando me negué empezaron los problemas. Y Nicole Minetti estaba ahí, presente e indiferente. De un día para el otro me reemplazaron por otra masajista dispuesta a hacer lo que yo no quería hacer.”

Recibió 6.000 dólares como arreglo extrajudicial por servicios domésticos no declarados. Y explicó por qué no fue a la justicia: “La justicia en Uruguay es una mafia.” Su abogado, Bruno Aldecoa, confirmó que la testigo “estaba muy asustada y se conformó con ese dinero, aunque en estos casos podía pedir al menos el doble.”

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Sobre el hijo adoptivo de la pareja, cuya situación sirvió de base para el indulto, la testigo fue taxativa: “La persona que realmente lo cuidaba era Fátima, la niñera uruguaya. Vivía prácticamente las veinticuatro horas con él. Nicole a menudo estaba en otro lugar por trabajo.”

Y recordó un episodio que ilustra el hermetismo que reinaba en la chacra: una vez Minetti, que en ese momento no estaba en Uruguay, vio en una red social una imagen publicada por una chica china y dio orden de no invitarla más.

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La investigación en Milán

El Tribunal de Milán, donde la Fiscalía General evalúa revocar el indulto a Nicole Minetti tras el testimonio de una ex empleada de su rancho en Uruguay. (REUTERS/Claudia Greco/Archivo)

La Fiscalía General de Milán ya buscaba a De Los Santos Torres antes de que concediera sus entrevistas. La fiscal general Francesca Nanni y el fiscal adjunto Gaetano Brusa coordinan los análisis investigativos y evalúan la viabilidad jurídica de una rogatoria internacional a Uruguay para tomarle declaración formal. Por el momento no existe ningún procedimiento penal abierto en ese país sobre los hechos denunciados, lo que complica el mecanismo procesal.

El marco institucional en el que se inscribe esta búsqueda es de máxima urgencia. El presidente Sergio Mattarella firmó el indulto a Minetti en febrero de 2026 alegando razones humanitarias: la condenada debía cuidar de un hijo adoptivo menor con graves patologías que requería tratamientos costosos en el extranjero. Sin embargo, una investigación de Il Fatto Quotidiano reveló que el niño no era huérfano, como afirmaba el expediente, sino que tiene padres biológicos vivos. Nanni advirtió que los nuevos elementos “podrían llevar a una modificación de nuestro dictamen” y que, si la solicitud se sostuvo sobre datos incongruentes y no veraces, la causa pasará a la fiscalía ordinaria para una posible imputación penal de la propia Minetti.

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La pareja niega todo

Giuseppe Cipriani, empresario hotelero italiano radicado en Punta del Este, donde posee el rancho "Gin Tonic", escenario de las denuncias. (Archivo)

Cipriani rompió el silencio esta semana con el Corriere della Sera. Calificó de “bajeza” la difusión del caso, defendió que la adopción fue “un acto de amor” fruto de cuatro años de trámites rigurosos y anunció que él y Minetti estudian adoptar un segundo niño en Uruguay.

Los abogados de la pareja calificaron el testimonio de la masajista de “circunstancias completamente falsas y fácilmente refutables documentos en mano” y anunciaron una demanda de 250 millones de euros contra Il Fatto Quotidiano.

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De Los Santos Torres, mientras tanto, aguarda en su apartamento y dice poseer fotos y videos que espera sean corroborados por otras mujeres. “Mis palabras son frágiles”, reconoció. “Pero estoy lista para testimoniar si me dan protección.”

La trama que rodea al caso Minetti en Uruguay

El pédido de búsqueda de María de los Ángeles González Colinet. (Ministerio de Interior de Urugugya)

El testimonio de la masajista no es el único elemento perturbador que rodea al escándalo. La madre biológica del menor adoptado por Minetti y Cipriani, María de los Ángeles González Colinet, de 29 años, lleva desaparecida desde mediados de febrero en el barrio Maldonado Nuevo. El Ministerio del Interior uruguayo emitió un pedido nacional de localización el 14 de abril, cuatro días después de la primera publicación de Il Fatto. Las tareas de búsqueda continúan sin resultados.

A esto se suma la muerte de Mercedes Nieto, la abogada defensora pública designada para representar a los padres biológicos durante el proceso de adopción. Nieto murió calcinada junto a su esposo, también abogado, en su casa de descanso en Garzón el 15 de junio de 2024. Mientras la primera pericia oficial atribuyó el incendio a un accidente con la estufa a leña, una pericia privada encargada por la familia encontró indicios contrarios: golpes en los cráneos y ausencia de marcas de fuego en la zona de la estufa. Una tercera pericia oficial ratificó la hipótesis accidental, pero la Fiscalía de Homicidios de Maldonado mantiene el caso abierto como posible doble homicidio.