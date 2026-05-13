Ciencia

Identifican una causa genética de resistencia al tratamiento del cáncer de próstata

Un equipo internacional liderado por el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel descubrió un nuevo marcador molecular clave y apunta a una posible terapia combinada

Guardar
Google icon
Células cancerosas HeLa, antes y después de la terapia con esteroides - Weizmann
Células cancerosas HeLa, antes y después de la terapia con esteroides (Instituto Weizmann)

La mayoría de los casos de cáncer de próstata dependen de las hormonas sexuales masculinas, conocidas como andrógenos, para crecer. Por ese motivo, el tratamiento estándar se enfoca en reducir los niveles de andrógenos o bloquear su actividad, aunque muchos tumores desarrollan resistencia y la enfermedad reaparece.

En un estudio publicado en EMBO Molecular Medicine, un equipo internacional liderado por el profesor Yosef Yarden, laureado con el Premio Israel y miembro del Instituto Weizmann de Ciencias, identificó una de las principales causas de esta resistencia. Una alteración genética común, presente en aproximadamente la mitad de los cánceres de próstata —la fusión de dos genes— permite que los tumores eludan su dependencia de las hormonas masculinas y dependan, en cambio, de otra hormona esteroidea: el cortisol.

PUBLICIDAD

Utilizando modelos murinos de cáncer de próstata humano, el equipo, encabezado por el Dr. Arunachalam Sekar, demostró que una terapia combinada dirigida tanto a la señalización de los andrógenos como a la actividad del cortisol puede suprimir el crecimiento tumoral a lo largo del tiempo y prolongar la supervivencia.

Estos resultados sugieren una nueva estrategia terapéutica para los pacientes cuyos tumores presentan esta fusión genética.

PUBLICIDAD

De la fusión genética a la estrategia de tratamiento

investigación cáncer de próstata Weizmann - (izq.) Dr. Arunachalam Sekar y Prof. Yosef Yarden
El estudio advierte sobre el uso de medicamentos esteroides en pacientes con la fusión genética, implicando riesgos de favorecer el cáncer, en la el Dr. Arunachalam Sekar y Prof. Yosef Yarden (Instituto Weizmann)

El estudio también plantea una preocupación clínica relevante. Los medicamentos esteroides suelen administrarse a pacientes con cáncer de próstata avanzado, pero los nuevos hallazgos indican que, en tumores con la fusión genética, este tratamiento podría favorecer el crecimiento del cáncer.

En la investigación —basada en parte en datos de pacientes humanos obtenidos en colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, Maryland—, los científicos revelaron cómo la fusión génica conduce a la resistencia terapéutica.

El gen fusionado produce una proteína que se asocia con el receptor de glucocorticoides (cortisol), activando genes que promueven el cáncer y ayudando a los tumores a evadir la terapia hormonal estándar. Normalmente, la señalización de los andrógenos suprime esta vía, pero cuando la actividad androgénica es bloqueada por el tratamiento, se activa la vía alternativa impulsada por el cortisol.

Imagen digital de un bisturí molecular azul y morado cortando una cadena de ADN verde. Luz brillante en el corte, con células difusas verdes y moradas de fondo.
El cáncer de próstata es la segunda causa más común de muertes relacionadas con el cáncer en los hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo demostró que inhibir el receptor de glucocorticoides o disminuir la señalización del cortisol puede contrarrestar este efecto. En modelos experimentales, la combinación de estos enfoques con la terapia antiandrogénica estándar resultó notablemente más efectiva que cada tratamiento por separado.

“Estos hallazgos sugieren que los pacientes con la fusión génica podrían beneficiarse de una terapia combinada”, afirma Yarden.

“También subrayan la necesidad de precaución al recetar esteroides, ya que estos medicamentos pueden activar la vía del cortisol que permite al cáncer resistir el tratamiento. Un fármaco que bloquea los receptores de cortisol fue aprobado el mes pasado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el cáncer de ovario. Dado que este medicamento mostró resultados prometedores en ratones en nuestro estudio, espero que también sea eficaz en el cáncer de próstata”.

El profesor Yosef Yarden dirige el Instituto Dwek para la Investigación en Terapia del Cáncer y ocupa la Cátedra Harold y Zelda Goldenberg de Biología Celular Molecular.

*Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rejovot, Israel.

Temas Relacionados

Cáncer de PróstataInstituto Weizmann de CienciasResistencia TerapéuticaCortisol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 4 factores que definen el mejor momento para entrenar, según un nuevo estudio

Diferentes investigaciones apuntan a que el horario óptimo debe adaptarse a características individuales como hábitos biológicos, temperatura corporal y rutinas de descanso

Los 4 factores que definen el mejor momento para entrenar, según un nuevo estudio

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

Es un pionero en ubicar a la crisis ambiental en el centro de la conversación global. Las pruebas científicas respaldan lo que su biografía ilustra: los hábitos sostenidos en el tiempo y un fuerte sentido de vida se asocian con mejor salud y longevidad

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

Por qué hay personas que inician muchos proyectos pero no terminan ninguno, según la psicología

Cuatro obstáculos están vinculados a la dificultad para completar emprendimiento personales. Qué estrategias pueden ayudar a superarlos

Por qué hay personas que inician muchos proyectos pero no terminan ninguno, según la psicología

Rejuvenecer las bacterias intestinales podría proteger el hígado y prevenir el desarrollo de cáncer, reveló un estudio

La investigación realizada en modelos animales y presentada en un congreso internacional evidenció que la restauración revirtió marcadores clave de envejecimiento y redujo la aparición de tumores

Rejuvenecer las bacterias intestinales podría proteger el hígado y prevenir el desarrollo de cáncer, reveló un estudio

Hantavirus en Argentina: los últimos datos oficiales y cómo avanza la investigación del brote en el crucero

La Organización Mundial de la Salud confirmó once casos positivos a bordo del MV Hondius que zarpó desde Ushuaia. Tres personas fallecieron y equipos técnicos argentinos y organismos internacionales continúan con tareas epidemiológicas para rastrear el origen y la cadena de transmisión

Hantavirus en Argentina: los últimos datos oficiales y cómo avanza la investigación del brote en el crucero

DEPORTES

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Así son las camisetas de las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

Los dos gigantes de América que están interesados en Icardi y el plan del Galatasaray para seducirlo

TELESHOW

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

Mariano Martínez en “Lo de Pampita”: “Quiero cuidar mi relación de lo mediático”

La “Placa Planta” sacudió Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron cerca de la doble eliminación

Jimena Barón, a flor de piel sobre la canción que no puede cantar: “Me parece imposible”

Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

Agustín Rada contó cómo vivió el equipo de Otro día Perdido la muerte de la mamá de Mario Pergolini: “Lo bancamos”

INFOBAE AMÉRICA

Scott Bessent se reúne en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi

Scott Bessent se reúne en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi

Transformación digital de la salud: un nuevo capítulo de atención integral en Taiwán

Quiénes son los magnates tecnológicos y empresarios que acompañan a Donald Trump en su visita oficial a China

Irán acumula 28 días sin exportaciones marítimas de crudo por el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos

Decomisan más de cinco toneladas de cocaína y precursores químicos en Panamá