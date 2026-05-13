Rescatan a menores y adultos de un taller clandestino en Monte Castro

La imagen muestra la presencia policial y varios vehículos en la calle durante el operativo llevado a cabo en el barrio de Monte Castro.

Personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad realiza esta mañana un allanamiento en una vivienda del barrio de Monte Castro por presunta explotación laboral, en un taller clandestino bajo la modalidad cama caliente.

La intervención se llevó a cabo en una casa situada en la intersección de Bahía Blanca y Arregui, a pocas cuadras del estadio del Club Atlético All Boys, conforme a la orden dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por el doctor Ariel Lijo por ante la Secretaría 21 de la doctora Carolina Lores Arnaiz.

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Durante el operativo, las autoridades contabilizaron once personas adultas y siete menores dentro del inmueble, según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Infobae. Desde C5N afirmaron que el operativo se realizo por una denuncia anónima y que las víctimas “vivían a oscuras, sin ventilación, sin poder salir a la calle y las puertas no tenían picaporte”.

La acción contó con la participación conjunta de la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima, la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia – Área Trata del Ministerio de Justicia de la Ciudad, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

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Policía de la Ciudad participa del allanamiento

De acuerdo con la información recabada en la investigación, las víctimas —algunas de ellas ciudadanos extranjeros— habitaban el lugar en condiciones inhumanas, sin acceso libre de entrada y salida y bajo un régimen de trabajo cama caliente. Este método implica la utilización ininterrumpida de los espacios para dormir por distintos turnos de trabajadores, lo que evidencia una clara vulneración de derechos básicos.

La orden judicial se dictó en el marco de la Ley 26.364, que prevé la sanción de delitos vinculados a la trata y explotación de personas. Según detallaron, el procedimiento busca garantizar la protección de los menores y adultos hallados en el sitio y asegurar la obtención de pruebas para profundizar la investigación.

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Hasta el momento, el procedimiento continúa en desarrollo y las autoridades no descartan nuevas medidas en función de los elementos reunidos durante el allanamiento. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 quedó a cargo de las actuaciones y del seguimiento de las posibles responsabilidades penales derivadas de la pesquisa.

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