Sputnik V: la Argentina evalúa sumarse al estudio en adolescentes desarrollado en Rusia

“Con los científicos de Gamaleya trabajamos la seguridad de las vacunas y la estrategia de vacunación en adolescentes”, aseguró Vizzotti

El 40% de la población argentina aún no recibió ninguna dosis de la vacuna, mientras la variante Delta, de propagación ultrarrápida, está muy cerca de convertirse en una variante de transmisión comunitaria. Entre aquellos que no pudieron aplicarse ninguna dosis, hay unos 12 millones de niñas, niños y adolescentes. Los menores representan el 28% de la población no inoculada.

En declaraciones esta mañana, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que se está trabajando ”con el Instituto Gamaleya y con el Fondo de inversión ruso. Con los científicos de Gamaleya trabajamos en la seguridad de las vacunas y la estrategia de vacunación en adolescentes. Con el Fondo en el panorama de entregas y la evolución de la producción. Con el Instituto y el Fondo trabajamos en acelerar la aprobación, el control de calidad. Esos son procesos biológicos que tardan un tiempo científico”.

La funcionario arribó anteayer al país tras una estadía de 9 días en Moscú. En esos días participó de una seguidilla de reuniones con los desarrolladores del suero ruso. “Con el Fondo Ruso de Inversión hemos visto no solamente la provisión de vacunas sino también la realización de ensayos clínicos conjuntos, y la posibilidad de un ensayo clínico con menores con Sputnik V”, contó la funcionaria desde el aeropuerto de Ezeiza.





A principios de julio el Instituto Gamaleya inició la primera etapa de estudios clínicos en adolescentes de entre 12 y 17 años (REUTERS)

En cuanto a acelerar el proceso de vacunación en menores, Vizzotti anticipó que “El Instituto Gamaleya va a tener los ensayos clínicos de adolescentes para fines de septiembre, ese es otro trabajo que hicimos con ellos”, pero fue hermética al momento de dar más precisiones sobre cuál es el tipo de participación local en el estudio. La funcionaria viajó con un cargamento de 1,4 millones de dosis de Sputnik V, compuestas 400.000 del componente 1; 250.000 de componente 2 y 500 litros para la sustancia activa, el granel, para producir 750.000 dosis que fueron enviadas al laboratorio Richmond para comenzar la producción la producción local del inoculante.

Según datos oficiales, en la Argentina hay más de 12 millones de menores de 18 años, y entre estos, el se otorgó prioridad de inmunización a unos 5 millones los menores entre 12 y 17 años. El 28 de julio, el Ministerio de Salud comenzó a distribuir las vacunas del laboratorio Moderna donadas por Estados Unidos. En esa primera etapa se repartieron 901.040 dosis entre todas las provincias del país destinadas a los adolescentes de 12 a 17 años con condiciones priorizadas.

Los estudios pediátricos en Rusia

A principios de julio el I nstituto Gamaleya inició la primera etapa de estudios clínicos en adolescentes de entre 12 y 17 años. En dos centros pediátricos rusos se desarrollan las investigaciones: el hospital Bashlyaeva y el Morozov de Moscú. Los voluntarios se sometieron a pruebas de PCR para confirmar que no estuvieran cursando la enfermedad y luego se les aplicó una dosis menor a la Sputnik V que se utiliza para adultos.

El director del Centro Nacional Gamaleya, Alexander Gintsburg, explicó que 100 menores participan del ensayo e irán sumándose voluntarios hasta alcanzar los 350 participantes. En las primeras pruebas, 21 chicos y chicas recibieron el primer componente de la fórmula y sólo dos “levantaron una fiebre de más de 37 grados”, informó el médico y agregó: “Esta es una reacción normal, lo que significa que no se inyectan solución salina, si no la vacuna. Si no la hubieran medido, probablemente no se habrían dado cuenta”. El departamento de Salud de Moscú estima aplicar las dosis, que son menos potentes que las utilizadas en adultos, con un intervalo de 21 días. El gobierno de Vladimir Putin pretende que los primeros resultados del ensayo estén listos entre fines de septiembre y principios de octubre.

El gobierno ruso estima que los primeros resultados del ensayo en adolescentes estén listos para fines de septiembre o principios de octubre

El avance del plan nacional de vacunación

En la Argentina, el plan de vacunación contra el COVID-19 empezó a fines de diciembre, e incluyó las vacunas Sputnik V, del Instituto Gamaleya de Rusia, la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca (con su versión Covishield producida en India), y la de Sinopharm de China. Recientemente, se sumó la vacuna de Moderna, por donación del Gobierno de los Estados Unidos, que se empezó a aplicar en adolescentes con factores riesgo. Próximamente se sumará la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Con el arribo de los últimos cargamentos con 1.624.000 dosis de Sinopharm, la Argentina alcanzó las 50 millones de dosis recibidas. Según los datos publicados por el Monitor Nacional de Vacunación, de ese total fueron aplicadas 40.512.944 dosis, 27.511.324 personas recibieron dos aplicaciones y 13.001.620 personas sólo recibieron una aplicación. Unos 18 millones de argentinos no fueron inoculados con ninguna vacuna, entre ellos unos 12 millones de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, Vizzotti destacó esta mañana la tendencia a la baja en los contagios: “Estamos en la semana 13 consecutiva de descenso de casos. Hay menos ocupación de camas UTI con valores de diciembre del 2020″. “La variante Delta en la Argentina no es predominante, es un logro haberla demorado”, dijo sobre la mutación del SARS-CoV-2 identificada en India y ya presente en más de 130 países.

