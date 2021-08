La variante Delta ya está presente en Argentina y el 40% de la población aún está sin vacunar

En Argentina, el 60% de la población recibió una dosis de vacuna contra el COVID-19 (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

La variante Delta del coronavirus generó nuevas olas de COVID-19 en Europa y en América del Norte este año. Es más transmisible que la versión original del virus que dio lugar a la pandemia, y a las otras variantes de preocupación. En Argentina, ya se detectaron casos de personas afectadas por Delta que no habían ido al exterior. Mientras tanto hasta el martes 24 de agosto, el 40% de la población aún no había recibido al menos una dosis de las vacunas contra el COVID-19. Son 18 millones de personas sin protección por la inmunización.

Entre las personas que todavía no recibieron las dosis, el 39.8% de la población sin vacunar está compuesto por adultos (11.4%) y menores sin vacunar (28.4%), según el análisis de datos del bioquímico de la UBA, Santiago Olszevicki, en base a los datos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación. Con respecto al esquema completo de vacunación contra el COVID-19, más de doce millones de personas accedieron a la segunda dosis (27%). Casi el 75% de los que no están vacunados tienen menos de 40 años.

Desde marzo del año pasado hasta el martes, se reportaron más de 5,1 millones de casos confirmados con el coronavirus en Argentina, y 110.806 personas murieron. La ocupación de camas por pacientes con el COVID-19 fue descendiendo gracias a la vacunación: el martes había solo 3.173 camas de terapia intensiva ocupadas por coronavirus en Argentina. El anterior valor más bajo anterior había sido registrado con 3.108 camas ocupadas el 17 de septiembre de 2020.

Gráfico de Santiago Olszevicki (Analista de datos y bioquímico de la UBA) en base al Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación

La enfermedad COVID-19 es hoy prevenible gracias a las vacunas que demostraron seguridad y eficacia durante su desarrollo el año pasado para reducir las complicaciones y las muertes en combinación con las medidas como el uso de barbijo, la ventilación permanente, el distanciamiento, el lavado frecuente de manos, y evitar reuniones en lugares cerrados.

A nivel mundial, el 32,9% de la humanidad ha recibido al menos 1 dosis de la vacuna contra el COVID-19, según el sitio OurWorldInData. El 24,8% de la población mundial está completamente vacunada. En los países de bajos ingresos, solo el 1,4% de la población accedió a una dosis.

En la Argentina, el plan de vacunación contra el COVID-19 empezó a fines de diciembre, e incluyó las vacunas Sputnik V, del Instituto Gamaleya de Rusia, la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca (con su versión Covishield producida en India), y la vacuna de Sinopharm de China, que fueron adquiridas por el Ministerio de Salud de la Nación. Recientemente, se sumó la vacuna de Moderna, por donación del Gobierno de los Estados Unidos, que se empezó a aplicar en adolescentes con factores riesgo. Próximamente se sumará la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Aún existen barreras que han hecho que se observen diferencias en la adherencia y en el acceso a la vacunación en la Argentina según las edades y según la jurisdicción del país en la que se resida. Las provincias de Misiones, Chaco y Salta siguen siendo las tres más demoradas en la aplicación de la primera dosis, según el registro de datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación.

En el caso de Misiones, aún no aplicó con una dosis a la mitad de la población, según la información que registra el Ministerio de Salud de la Nación. Solo vacunó al 19,14% de la población con dos dosis. Para alentar a que más personas adhieran a la vacunación, la cartera de salud provincial están instalando postas en barrios.

Gráfico de Santiago Olszevicki en base al Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación

“Hay diferentes razones por las cuales aún 5,1 millones de personas en Argentina no han recibido la primera dosis”, comentó a Infobae el doctor Lautaro De Vedia, del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. “Algunas personas tienen dudas sobre las vacunas. No son personas antivacunas, pero quizá no tienen información adecuada y vacilan en cuanto a aplicarse las vacunas contra el COVID-19. También hubo demoras en la entrega de las vacunas desde el exterior y eso hizo demorar la vacunación en general”, afirmó.

El doctor De Vedia señaló que “las tres razones principales son el desconocimiento de algunas personas sobre la protección y la seguridad de las vacunas COVID-19 y sus combinaciones, cierta desconfianza en un grupo menor, y la demora en la provisión de vacunas durante los primeros meses: hoy no es homogénea la vacunación en las diferentes jurisdicciones. En las últimas semanas, están tratando de ponerse al día”.

Mientras que otras jurisdicciones, como Tierra del Fuego, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires ya sacaron una notable diferencia en la cobertura de la vacunación contra el COVID-19 en su población. La ciudad de Buenos Aires ya aplicó al menos una dosis al 73% de la población. La provincia de La Pampa vacunó al 66% de su población con una dosis, y la de Tierra del Fuego ya alcanzó con una dosis al 65%.

Casi el 75% de los que aún no recibieron una dosis tiene menos de 40 años

En la provincia de Buenos Aires, se vacunó con una sola dosis al 60% de la población. El 26% tiene dos dosis, según el registro del Ministerio de Salud de Nación del 24 de agosto. El Ministro de Salud bonaerense, Nicolas Kreplak, salió a impulsar la vacunación en los más jóvenes. Con el presidente de AFA, Claudio Tapia y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, supervisaron la vacunación a parte de los planteles de fútbol masculino de los clubes Flandria, Comunicaciones, Acassuso y Armenio. También recibieron su dosis los planteles de fútbol femenino de Boca, River y árbitros/as.

“Vacunar a los planteles es muy importante por el aspecto solidario, para que los y las jóvenes sepan que hay que vacunarse y que es una de las formas de salir de esta pandemia. Y también por lo deportivo: sabemos que los deportistas van a estar mucho más protegidos y hay que cuidarlos”, explicó el ministro Kreplak.

Los menores de 18 años representan más del 28% de los que aún no están vacunados con una dosis en la Argentina. Son más de 12 millones de niños, niñas y adolescentes. Un segmento de ese grupo etario, el de los adolescentes de 12 a 18 años con factores de riesgo, ya está recibiendo la primera dosis que fue autorizada por ANMAT. Hay planes para vacunar al resto con las infancias con diferentes vacunas que estén autorizadas en menores.

El 10 de agosto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, junto con la asesora presidencial Cecilia Nicolini, mantuvo una reunión virtual con investigadores y referentes del área de regulación médica de Emiratos Árabes Unidos. Es un país que autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm contra la Covid-19 desarrollada en China en personas de 3 a 17 años.

En ese momento, Vizzotti destacó en la videoconferencia “la importancia de estos estudios para nuestro país y el mundo” e invitó a los investigadores a presentar el estudio y los resultados que motivaron la aprobación, ante representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).

“Si bien los niños, niñas y adolescentes por lo general presentan la enfermedad Covid-19 en forma leve, es clave avanzar en su protección individual que va a redundar en un beneficio indirecto en poblaciones de mayor edad que presentan más riesgo de complicaciones y muerte”, explicó la ministra Vizzotti.

La vacuna de Pfizer y BioNTech contra el Covid-19 fue desarrollada en EE.UU y Alemania (REUTERS/David 'Dee' Delgado/Archivo)

En tanto, el martes 24 de agosto la funcionaria anunció la próxima llegada de vacunas de Pfizer/BioNTech. El primer cargamento estará destinado a ser suministrado entre adolescentes de entre 12 y 17 años con prevalencias. A partir del 6 de setiembre “llegarán según disponibilidad de vuelos 100.620 dosis” y a partir del 13 de septiembre, también “según disponibilidad de vuelos, otras 160.290 dosis”, dijo la ministra.

“La FDA aprobó definitoriamente la vacuna Pfizer. Ya es segura y efectiva. Ya no dudamos. Avanzar con 12 a 17 años parece correcto. Y luego si eso mismo se demuestra con los menores de 12 años, también seguramente haya que avanzar. Además la inmunidad de rebaño se logra con más individuos que estén vacunados, independientemente de la edad. Sino los chicos se van transformar en el reservorio del virus. Es decir, si estamos todos los adultos vacunados y no vacunamos a los pibes, luego van a ser el reservorio del virus con el tiempo”, dijo el martes a Infobae Omar Tabacco, médico pediatra y presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

El país recibió 48.210.120, según el Monitor Público de Vacunación. En tanto, ayer la ministra Vizzotti precisó que en el avión en que arribó de Moscú fueron transportadas 1,4 millones de dosis: 400.000 correspondientes al componente 1 y 250.000 al componente 2 de Sputnik V, además, de “500 litros de la sustancia activa que van directo para su fabricación al laboratorio local de Richmond”, explicó.

A fines de esta semana el gobierno recibirá “300 mil dosis más del componente 2 de Richmond (Sputnik V) y posiblemente para principios de la otra, cuando esté el control de calidad, otras 300 mil”.

“Además tenemos pendientes de recibir otros 2,2 millones de dosis de AstraZeneca, entre fines de esta semana y principios de la próxima y dos llegadas más de Sinopharm de alrededor de 768 mil y 680 mil dosis cada una”, detalló.

