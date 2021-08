Pfizer en Argentina: por qué es importante que esta vacuna sea destinada de forma prioritaria a los adolescentes

A partir del 6 de setiembre “llegarán según disponibilidad de vuelos 100.620 dosis” y a partir del 13 de septiembre, también “según disponibilidad de vuelos, otras 160.290 dosis”, dijo la ministra Vizotti REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Los niños volvieron a estar hoy nuevamente en el centro de la escena en materia de COVID-19. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó hoy que en la semana del 6 de septiembre empezarán a llegar las primeras vacunas del laboratorio de origen estadounidense Pfizer, tras la firma del acuerdo con el gobierno argentino. En un detallado informe sobre el cronograma de llegada de las dosis, la funcionaria precisó que entre octubre y diciembre llegarán el resto de las 19.500.000 vacunas que están comprometidas en el contrato.

Según explicó la funcionaria, el primer cargamento estará destinado a ser suministrado entre adolescentes de entre 12 y 17 años con prevalencias. A partir del 6 de setiembre “llegarán según disponibilidad de vuelos 100.620 dosis” y a partir del 13 de septiembre, también “según disponibilidad de vuelos, otras 160.290 dosis”, dijo la ministra.

“El resto, hasta completar 580 mil dosis, en la segunda quincena de septiembre. Llegarán otras 19.500.000 de dosis en octubre, noviembre y diciembre con envío semanales según disponibilidad de vuelos”, indicó la ministra, en la conferencia de prensa que compartió en la Casa Rosada con su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

“La FDA aprobó definitoriamente la vacuna Pfizer. Ya es segura y efectiva. Ya no dudamos. Avanzar con 12 a 17 años parece correcto. Y luego si eso mismo se demuestra con los menores de 12 años, también seguramente haya que avanzar. Además la inmunidad de rebaño se logra con más individuos que estén vacunados, independientemente de la edad. Sino los chicos se van transformar en el reservorio del virus. Es decir, si estamos todos los adultos vacunados y no vacunamos a los pibes, luego van a ser el reservorio del virus con el tiempo”, dijo a Infobae Omar Tabacco, médico pediatra y presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)

El pasado 28 de julio el Ministerio de Salud comenzó a distribuir las vacunas del laboratorio Moderna donadas por Estados Unidos. En esa primera etapa se repartieron 901.040 dosis entre todas las provincias del país destinadas a los adolescentes de 12 a 17 años con condiciones priorizadas.

La ministra de Salud presentó en aquel entonces, ante referentes de SAP, de la Defensoría Niños, Niñas y Adolescentes, y funcionarios de las carteras sanitarias provinciales, las condiciones de priorización para la vacunación COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años que se consensuaron en el consejo federal de salud a partir de las recomendaciones de expertos y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.

Tabacco, presente en aquella reunión, consideró ahora la llegada de Pfizer como una buena noticia. “Cuando vimos la actualización del uso de emergencia de la vacuna Moderna, sabiendo que disponemos de 3 millones y medio donados por el gobierno de Estados Unidos, propusimos que sean utilizados para este grupo de chicos. En aquel momento, fue una cifra muy generosa, se hablo de 900 mil, pero si uno se pone a pensar de 4 millones y medio adolescentes de entre 12 y 17 años, que según el último censo son los que tenemos en el país, pensar que 900 mil, o sea el 20 por ciento de ellos, que tiene alguna morbilidad, no llega a ser así. Los adolescentes son esencialmente sanos, pero la idea era no dejar a nadie afuera”, expresó Tabacco a Infobae

“Nos parece bien que haya sido un número abultado y sobre todo que se garantizaron las dos dosis”, agregó Tabacco quien a su vez dijo estar de acuerdo con que se están utilizando las vacunas Moderna para completar los esquemas de los que tiene primera dosis de Sputnik. “ Tenemos entonces ahí un hiato, es decir, aún no disponemos de otra vacuna ARN mensajero. Ahora, si eso lo viene a completar la Pfizer, adelante. Lo interesante sería que de acuerdo a la cantidad que llegasen de Pfizer, más allá de usarse para completar esquemas de adulto, que también podamos empezar a vacunar a los chicos sin patologías entre 12 y 17 años”, agregó el experto a este medio.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti

“Me parece bien que se haya utilizado lo que queda de Moderna para completar esquemas en mayores. Con esto del Delta que está a la vuelta de la esquina, la prioridad epidemiológica es la segunda dosis de los adultos”, reafirmó Tabacco.

El presidente de la SAP expresó a su vez que se cuestionó la vacuna a chicos y adolescentes, al decirse que la mayor parte eran cuadros leves. “Hay dos tres cosas que son claras, el riesgo no es cero” , puntualizó. Y siguió: “Yo he visto morirse adolescentes sanos y chicos de 8, 9 años. Cuando ve que un chico sano se lo puede prevenir con dos pinchazos, yo no dudo en recomendar la vacunación obviamente”.

Según varias estimaciones hay 10 millones de adolescentes de entre 10 y 17 años, casi el 17 por ciento de la población. Al respecto, y teniendo en cuenta que serán 20 millones la cantidad de dosis que llegaran de Pfizer, Tabacco recalcó: “ Siempre administrar la falta es un problema. Estas 20 millones a lo mejor no nos alcanza para todos, pero la idea es que sigan llegando y que terminen los ensayos clínicos que hay en desarrollo para menores de 12 años. Desde los 2 años se están probando. Los ensayos clínicos en pediatría empezaron más tarde, por la prioridad que hubo de los mayores de 60 que se morían. Luego se fue corriendo para abajo. Siempre cualquier ensayo clínico en pediatría se es mucho más celoso en cuanto a todas las normas éticas, lleva más tiempo de hacerse. Lo más probable es que sean seguros y eficaces en menores de 11 años, tiene que demostrarse. Para cuando tengamos todo eso en la mano yo quiero vacunas para todos”, cerró Tabacco.

En Argentina hay 10 millones de adolescentes de entre 10 y 17 años, casi el 17 por ciento de la población (Getty Images)

Mientras tanto sigue su paso el ritmo de vacunación. De acuerdo al monitor público de vacunación, hay vacunados con una dosis 27.330.979, o sea el 59,66 por ciento. Mientras que con dos dosis hay 12.274.825, es decir, el 26.7 por ciento.

En cuanto a la distribución de vacunas y ritmo de vacunación, el Gobierno informó que durante esta semana se estima que se van a distribuir más de 4.5 millones de dosis. “Estamos distribuyendo las segundas 900 mil dosis de Moderna para completar esa vacunación para completar ese esquema de vacunación. En función de ese avance, las provincias si tienen disponibilidad podrán utilizar esta vacuna de Moderna para completar esquemas tanto de Astrazeneca como de Sputnik V”, indicaron desde la cartera de Salud.

Según indicaron en el informe del Gobierno “el ritmo de vacunación de segundas dosis se ha acelerado y ya se ha superado la meta de más del 60% de las personas de mayores de 50 años con el esquema completo para el mes de agosto.

Por otro lado, según indicaron, Argentina se encuentra en la semana 13 consecutiva de disminución del número de casos. “También es la semana 11 de baja del número de internaciones en unidades de terapia intensiva a raíz del COVID-19. En este momento hay reportadas 3226 personas en terapia intensiva, por debajo de la cifra registrada en diciembre de 2020″, informaron a su vez que “es la semana 11 de descenso consecutivo de cantidad de muertes según la fecha de fallecimiento”.

