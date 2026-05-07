América Latina

La Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción al proyecto de ley para impulsar la industria de minerales críticos

El nuevo marco legal busca estimular la investigación y explotación de recursos esenciales para el sector energético y la industria tecnológica, además de permitir mayor independencia en insumos agrícolas y ofrecer incentivos fiscales

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El presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Hugo Motta, se dirige al pleno (Europa Press)
El presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Hugo Motta, se dirige al pleno (Europa Press)

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles el proyecto de ley que crea la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, iniciativa que contempla incentivos para la investigación, explotación y refinado de estos elementos clave para la transición energética.

El objetivo del Gobierno brasileño es aprovechar el potencial brasileño en minerales como níquel, litio, grafito y tierras raras, esenciales en la fabricación de baterías, motores eléctricos y energías renovables, y reducir la dependencia externa en insumos agrícolas como potasio y fosfato.

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El proyecto fue aprobado sin necesidad de votación, tras un acuerdo que reunió a todos los partidos, incluida la oposición, y ahora debe ser considerado por el Senado para que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda sancionarlo.

La aprobación se produce en vísperas de la reunión entre Lula y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encuentro en el que está prevista la discusión sobre la cooperación bilateral en la explotación de minerales críticos.

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La propuesta contempla la concesión de hasta 5.000 millones de reales (aproximadamente USD 950 millones) en incentivos fiscales entre 2030 y 2034 para estimular el desarrollo del sector, así como la creación de un fondo que permita al Gobierno otorgar créditos a empresas que exploten tierras raras.

Tierras raras, en el sentido de las agujas del reloj desde el centro superior: praseodimio, cerio, lantano, neodimio, samario y gadolinio (Europa Press)
Tierras raras, en el sentido de las agujas del reloj desde el centro superior: praseodimio, cerio, lantano, neodimio, samario y gadolinio (Europa Press)

El proyecto de ley aprobado en el recinto de la Cámara baja incluye medidas como líneas de crédito diferenciadas para investigación tecnológica, apoyo al licenciamiento ambiental y un régimen aduanero especial para la exportación e importación de bienes vinculados a la cadena de producción de minerales críticos.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que Brasil pueda refinar los minerales y agregarles valor localmente, evitando consolidarse únicamente como exportador de materias primas. Con la nueva política, el país —que posee las mayores reservas de minerales críticos después de China— busca consolidarse como proveedor clave en la transición energética global.

Sin embargo, organizaciones ecologistas advierten que el modelo podría reproducir impactos socioambientales y no garantizar una transición justa. El Observatorio do Clima, red que agrupa a más de un centenar de organizaciones ambientalistas, alertó que el texto puede profundizar el modelo extractivista y no garantiza beneficios públicos ni protección ambiental suficiente.

Las organizaciones señalaron los riesgos como la aceleración de proyectos sin salvaguardas adecuadas, la expansión de incentivos fiscales sin una gobernanza robusta y la posibilidad de incoherencia climática, lo que podría derivar en ‘greenwashing’ regulador. “El proyecto permite acelerar el licenciamiento sin reforzar el control técnico y la fiscalización. Eso aumenta la inseguridad jurídica y genera licencias frágiles”, advirtió Adriana Pinheiro, del Observatorio do Clima.

Thales Machado, de Conectas Direitos Humanos, alertó que la política “puede aumentar violaciones de derechos humanos al darle prioridad a la expansión de la minería sin exigir salvaguardas efectivas”, especialmente en territorios indígenas y comunidades tradicionales.

El impulso de Lula da Silva al sector minero

Lula da Silva junto a Donald Trump, el 2 de diciembre de 2025 (Europa Press)
Lula da Silva junto a Donald Trump, el 2 de diciembre de 2025 (Europa Press)

Lula da Silva viajó el miércoles a Washington, donde realizará este jueves su primera visita oficial a la Casa Blanca en el segundo mandato de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordarán la cooperación contra el crimen internacional y la posibilidad de un acuerdo de colaboración en minerales críticos, un tema de alto interés geopolítico tanto para Washington como para Brasilia.

En el panorama político nacional, la lucha contra el crimen figuran entre los principales temas de debate de cara a las elecciones presidenciales brasileñas de octubre, en las que destacan como candidatos Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

(Con información de EFE)

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