Qué puede pasar con la pandemia en la Argentina antes de julio: expertos vislumbran los posibles escenarios

Según el gobierno bonaerense, sería una “aberración” que la Corte Suprema avale la postura de la ciudad de Buenos Aires de mantener las clases presenciales

"Desde lo sanitario, me parece que en las decisiones judiciales tendría que contemplarse en una pandemia el problema de salud, no hay autonomía entre lo que hace un municipio y el de al lado, porque el virus no se corta en la General Paz", afirmó el ministro de Salud bonaerense