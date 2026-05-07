La aromaterapia reduce la ansiedad y el estrés según estudios clínicos recientes

Una mujer se relaja leyendo un libro en un sofá beige, acompañada de un difusor de aceites esenciales y una vela aromática que crean un ambiente sereno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios científicos recientes confirman que la inhalación de aromas y aceites esenciales puede reducir el estrés, la ansiedad y modular parámetros fisiológicos como el cortisol y la frecuencia cardíaca. Esta evidencia sitúa a la aromaterapia en el centro de nuevas estrategias de bienestar respaldadas por ensayos clínicos y revisiones sistemáticas, que investigan su eficacia y los mecanismos de acción en el organismo.

La exposición a compuestos volátiles presentes en aceites esenciales como la lavanda, la naranja amarga, la bergamota y la rosa ha demostrado efectos ansiolíticos y relajantes en distintas poblaciones. Un meta-análisis publicado en Frontiers in Public Health en 2023, con la participación de más de 3.400 personas, determinó que la inhalación de aceites esenciales puede reducir la ansiedad aguda, la presión arterial y la frecuencia cardíaca tanto en ambientes clínicos como cotidianos. El informe identificó la lavanda y la naranja amarga como los aceites más eficaces para generar calma y bienestar, subrayando que estos efectos se manifiestan tanto en adultos jóvenes como mayores en situaciones de estrés.

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Un artículo actualizado de Clean Eating Magazine en 2026 señala que, según los estudios más recientes, los aceites esenciales de lavanda, bergamota, neroli y naranja dulce han demostrado reducir la liberación de cortisol y favorecer un estado de relajación. El aceite de bergamota, en particular, se asocia con una disminución notable de este biomarcador del estrés y una mejora en el ánimo y la calidad del sueño.

El medio destaca que la combinación de varios aromas puede potenciar estos efectos, y que los mecanismos implicados incluyen tanto la modulación del sistema nervioso central como la regulación de neurotransmisores relacionados con el estrés.

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Mecanismos de acción y aplicaciones clínicas

La lavanda y la naranja amarga son los aceites esenciales más eficaces para inducir la calma según evidencias clínicas y revisiones sistemáticas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión científica Aromaterapia en la salud mental: una breve revisión detalla que los aceites esenciales actúan en el sistema nervioso central estimulando receptores olfativos, lo que permite modular neurotransmisores y hormonas como el cortisol. Así, se desencadenan respuestas fisiológicas orientadas a disminuir la reactividad al estrés e inducir estados de relajación profunda.

Según una revisión sistemática publicada por el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud (SESCS) en 2024, la aromaterapia ha resultado beneficiosa como complemento para tratar la ansiedad, el dolor y el insomnio, en particular en pacientes hospitalizados, personas que atraviesan procedimientos quirúrgicos y trabajadores en entornos de alta presión. El informe advierte que, aunque la calidad de la evidencia varía según la metodología, un uso controlado de aceites esenciales puede mejorar el bienestar subjetivo y en ciertos casos disminuir la necesidad de intervenciones farmacológicas.

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Investigaciones recientes también indagan los efectos neurobiológicos de la aromaterapia, identificando que la activación de áreas cerebrales específicas mediante ciertos aromas impacta en la memoria emocional y la percepción del riesgo. Scientific Reports publicó en 2025 un estudio que vincula la inhalación de aceite de bergamota con una reducción notable de los niveles de cortisol salival entre voluntarios expuestos a situaciones de ansiedad anticipatoria.

Limitaciones, precauciones y perspectivas futuras

Aunque la mayoría de los estudios reportan beneficios y efectos adversos leves, los especialistas recomiendan emplear la aromaterapia como complemento y no como sustituto de tratamientos médicos convencionales. La respuesta individual a los aceites esenciales puede variar según factores personales y contextuales, por lo que es fundamental consultar a profesionales calificados, especialmente en casos de embarazo, lactancia o enfermedades crónicas.

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La investigación internacional sigue ampliando el conocimiento sobre los mecanismos neurobiológicos y las aplicaciones clínicas de los aromas, abriendo la puerta a estrategias personalizadas para el manejo del estrés y la promoción del bienestar emocional.

La aromaterapia se perfila como una alternativa accesible y de bajo costo, integrable en rutinas diarias, espacios laborales o entornos clínicos, siempre bajo pautas seguras y con información sustentada por la evidencia científica más actualizada.

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