Argentina ya superó los 65.000 muertos por coronavirus, pero el Gobierno publicó hasta ahora una cifra menor de decesos

Los datos de fallecidos acumulados que diariamente publica el Ministerio de Salud de la Nación en su portal de Sala de Situación no es el número real de muertos que se produjeron desde el inicio de la pandemia. Según una investigación realizada por la Unidad de Datos de Infobae, falta transparencia y actualización en las cifras que se informan oficialmente desde el Gobierno nacional.

Este medio revisó las comunicaciones oficiales de las 24 provincias y comprobó que, según los datos del 2 de mayo, hay una diferencia de casi 1.500 fallecidos entre la información de la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación y los decesos comunicados oficialmente por cada jurisdicción en sus partes diarios o webs oficiales.

De los 24 distritos, 19 informan más muertos que los que aparecen en la base de datos abiertos que actualiza diariamente del Ministerio de Salud de la Nación. Y otros 5 informan menos. En ningún caso las cifras coinciden, lo que revela la dificultad para consolidar los datos estadísticos sobre el COVID-9 desde la cartera hoy a cargo de Carla Vizzotti.

Así, al 2 de mayo, en lugar de los 64.252 muertos informados por el Ministerio de Salud de la Nación, los decesos registrados por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaban los 65.720.

La Sala de Situación que el Ministerio de Salud de la Nación actualiza diariamente online, entre las 5 y 6 de la tarde, los números de contagios diarios y acumulados de coronavirus. Sin embargo, no informa los muertos acumulados por provincia, solo los decesos reportados en las últimas 24 horas en cada distritos, y el número de fallecidos totales a nivel nacional.

Para acceder al detalle de los muertos por COVID-19 de cada provincia hay que descargar la base de datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. En esa planilla Excel gigantesca figuran todos los casos sospechosos, los confirmados y las personas fallecidas por el virus, según se van reportando al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) desde las distintas jurisdicciones. La carga la realizan en forma descentralizada los diferentes efectores públicos y privados de todo el país.

Según ese dataset que la Unidad de Datos descargó ayer, actualizado al domingo 2 de mayo por la noche, el total de fallecidos era de 64.252 fallecidos. Pero la suma de los muertos reportados por las provincias en sus páginas web y redes sociales relevados este lunes, también con datos del día 2, era de 65.720. O sea, 1.468 decesos más que el número oficialmente comunicado por el Gobierno en su parte del domingo .

Ante la consulta de Infobae, desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que “con las muertes que ocurren asociadas a enfermedades de notificación obligatoria, como es el caso de COVID-19, los datos relacionados con esos fallecimientos son extraídos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. El SNVS registra las notificaciones de COVID-19 en toda su evolución con datos aportados por efectores públicos (de atención o diagnóstico) de dependencia municipal, provincial o nacional; efectores privados (clínicas y laboratorios, fundamentalmente) de todo el país y todos los niveles; autoridades sanitarias municipales y provinciales; y laboratorios nacionales de referencia”.

Advirtieron que “las discrepancias que se han observado entre los sistemas de registro reflejan exactamente esa situación: fallecimientos de personas que habiendo sido incluidos como casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en el SNVS, sin embargo no había sido notificado al sistema de vigilancia su fallecimiento, pero que sí fueron registrados en los sistemas habituales de registro de defunciones”. Y admitieron que “para el registro de fallecidos y, para el registro de casos puede haber diferencias producto del retraso o incumplimiento de la notificación”.

CABA: criterios distintos

El caso más notorio es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Según los datos oficiales publicados por el gobierno porteño al domingo 2 de mayo, había 8.192 fallecidos residentes en Capital desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, la cantidad que aparecía en la base de datos de Nación era bastante inferior: 7.832. La diferencia era de 360 muertos menos.

Desde el Ministerio de Salud porteño explicaron que, si bien el Ministerio de Salud de la Nación y su par de CABA reportan los decesos diarios en base a los datos del sistema SISA, en la Ciudad utilizan un criterio distinto para contabilizar los decesos en los informes diarios. La cartera a cargo de Fernán Quirós adoptó uno “más amplio” a la hora de catalogar los casos de COVID-19 como confirmados a partir de la carga manual del resultado positivo del test que hacen los efectores públicos y privados, sin esperar que se suba el resultado del laboratorio respectivo”. Señalaron que la carga del análisis muchas veces sucede después, cuando se recopilan una cierta cantidad de resultados.

Parte diario del 3 de mayo de CABA, con datos del día anterior, donde figuran 8.192 fallecidos acumulados.





El Ministerio de Salud de Nación, en cambio, no cataloga un caso como COVID positivo hasta que no está el resultado del laboratorio cargado en el sistema. “Entonces, si una persona fallece, y nosotros la teníamos cargado manualmente como positivo, la contabilizamos en la Ciudad en nuestros números que informamos como muerta por COVID. Pero Nación, si aún no está cargado su laboratorio con el resultado del test, contabiliza el fallecimiento, pero no como causado por coronavirus, porque figura aún como ‘caso sospechoso’. Recién lo cuenta como un deceso por coronavirus cuando se carga el análisis para cerrar el caso”, explicaron a Infobae desde la cartera sanitaria de CABA.

“Esto provoca que Nación informe fallecidos que nosotros informamos días atrás, porque no los tenían aún categorizados como casos confirmados de COVID”, agregaron sobre la inconsistencia en los números informados en los respectivos partes diarios de Ciudad y Nación.

Buenos Aires: distintos cortes durante el día

En la provincia de Buenos Aires, la Sala de Situación bonaerense reportaba ayer 33.168 fallecidos, pero Nación tenía en su base de datos del día 33.135 decesos por el virus. Es decir, 33 muertos menos en ese distrito por COVID.

Con el último valor actualizado por la cartera bonaerense al cierre de esta nota anoche, el número total de muertos ascendía a 33.446, mientras que el número reportado por el Ministerio de Salud de Nación llevó el total acumulado a 33.413. O sea que se mantuvo la diferencia de 33 decesos.

La Sala de Situación bonaerense reportaba ayer durante el día 33.168 fallecidos por COVID, mientras que Nación informaba 33.135 en ese distrito, es decir, 33 menos.

“Es un sistema con distintos cortes durante el día. La Sala de Situación de la Provincia se va actualizando cada dos o tres horas durante el día”, justificaron desde la cartera sanitaria bonaerense cuando Infobae consultó por las discrepancias

San Juan: sistemas no compatibles

Otro caso es el de San Juan. La página web oficial de la gobernación reportó al día de ayer lunes 552 fallecidos, pero en la base de datos de Nación sólo figuraban 280, es decir, 272 decesos menos.

Desde el Ministerio de Salud Pública de esa provincia informaron que “desde enero de 2021 se implementó una aplicación informática que permite obtener la trazabilidad de la muestra, desde la toma de la misma hasta el seguimiento de los casos confirmados y sus contactos estrechos, lo cual queda registrado en la Historia Clínica Electrónica Única que implementa el ministerio a través del sistema ANDES San Juan”. Pero - según explicaron a Infobae - el SISA “no es compatible con algunos sistemas, por lo que la migración de los datos a dicho sistema nacional se puede realizar exclusivamente a través de la utilización de los web services ofrecidos”.

Web oficial de San Juan que ayer reportó 552 fallecidos, pero en la base de datos de Nación sólo figuraban 280, es decir 272 decesos menos.

Por este motivo, “este proceso se está desarrollando en la actualidad con el objetivo de poner a punto la migración directa de los datos desde el sistema provincial a SISA, razón por la cual se ha producido un retraso en la carga de datos de las personas fallecidas por COVID-19″. Y aseguraron que el Ministerio de Salud sanjuanino “se comprometió a a actualizar los registros en el término de 48 horas”.

Al 3 de mayo, los decesos por coronavirus informados oficialmente por la cartera sanitaria provincial ascendían a 556 decesos, por lo cual la diferencia entre los reportes del Ministerio de Salud de la Nación y de San Juan se amplió a 276 fallecidos.

Neuquén: demora por el sistema

En Neuquén, la cartera de Salud provincial informó al 2 de mayo un total de 1.291 fallecidos por el virus. Pero para la misma fecha, Nación había reportado 1.071, o sea, 220 fallecidos menos.

Ayer, la diferencia se achicó solo en 5 muertos. Las personas con COVID que fallecieron por coronavirus desde el inicio de la pandemia, según las autoridades neuquinas, sumaban 1.294, mientras que según lo informado por el Ministerio de Salud de Nación, eran 1.079. O sea, 215 casos menos reportados oficialmente por la cartera nacional.

“La demora es por el sistema y es administrativa. Se van cargando los contagios y los fallecidos, y siempre hay una leve demora producto del sistema”, le dijeron fuentes de la Gobernación a cargo de Omar Gutiérrez a Infobae.

Corrientes: desfasaje en la información

El caso de Corrientes también llama la atención. En la cuenta de Facebook del Ministerio de Salud de esa provincia, ayer lunes se reportaron en el parte oficial 657 fallecidos por COVID durante el año de pandemia. Pero a la misma hora, en la base de datos de Nación, aparecían sólo 496. O sea, 161 casos menos de víctimas del virus

Parte oficial de Corrientes del 3 de mayo en el que se reportaron 657 fallecidos por COVID. Pero en la base de datos de Nación, aparecían sólo 496.

“Nos pasó ya otra vez que Nación informó datos de la provincia que no coincidían con los nuestros. Tienen un desfasaje la información oficial del Gobierno nacional porque el sistema tarda en cargar los datos que se informan en Corrientes”, explicaron desde la gobernación a cargo del radical Gustavo Valdés.

Catamarca: demoras en la digitalización

Al analizar los números de Catamarca, en la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación, al 2 de mayo, estaban cargados sólo 19 fallecidos. Pero según la información oficial de la administración de Raúl Jalil, eran 117, o sea, cinco veces más. Es una diferencia de 98 fallecidos.

Ayer lunes, ante la consulta de Infobae, desde el Ministerio de Salud provincial informaron un nuevo deceso de una mujer de 69 años, o sea que el total de muertos ascendió a 118, mientras que para la Nación sumaban solo 20. “Nosotros tenemos bien en claro la cifra de fallecidos, identificados en cada caso, con su óbito. Son 118 a hoy (por ayer). En los próximos días se va a regularizar. Se fue cargando en nuestro sistema y no se compartió con Nación. De todos modos, se cargaron más de 18, así que se estudiará desde la Dirección de Epidemiología por qué el error. De todos modos, nosotros en nuestros informes siempre tomamos nuestros datos y, obviamente, la tasa está sacada con nuestros datos y continúa siendo baja”, señalaron.

En un comunicado enviado sobre el filo de las 20 horas a este medio se dieron más precisiones: “Con respecto a la información de fallecidos que se cargan al sistema de registro nacional, se informa que el traspaso y digitalización de datos ha provocado una demora en la carga de deceso informados, razón por la cual se encuentra una discrepancia entre las cifras oficiales informadas al día de hoy y la revisión del sistema nacional”.

Según la información oficial de Catamarca, al 3 de mayo había 117 muertos por coronavirus, o sea, cinco veces más que lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación.

En Tucumán, el gobierno provincial reportó ayer un acumulado de 1.781 fallecidos. Pero para Nación, los muertos por coronavirus en esa provincia conducida por Juan Manzur - de profesión médico - eran 1.638; o sea 143 menos.

Le siguen La Rioja con 60, Formosa con 49, Río Negro con 47, Misiones con 42, San Luis con 38, Mendoza con 35, Jujuy con 18, La Pampa con 8 y Tierra del fuego con 10 fallecidos menos informados por Nación, en relación al número registrado y comunicado oficialmente en esos distritos.

Con menos muertos informados localmente

Hay otras cinco provincias en las que, al 2 de mayo, los números provinciales reportados son menores que los que figuran en la base de datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación: Santiago del Estero (-26), Córdoba (-8), Santa Cruz (-3) y Salta (-1)

El caso más extremo es el de Santa Fe: informó 4.545 fallecidos, mientras que en el dataset de Nación eran 4.640, es decir, 95 muertos más.

Parte oficial de Santa Fe, que informó ayer 4.545 fallecidos, mientras que en el dataset de Nación eran 4.640, es decir, 95 más.

Con el número de muertos informados ayer

Si se suman los 540 muertos reportados ayer a nivel nacional en la última actualización vespertina del Ministerio de Salud de la Nación, correspondientes a los notificados al 3 de mayo, la diferencia entre lo informado por las jurisdicciones y la Nación es de 1.214 muertes. Pero igualmente se mantienen las discrepancias, con mayores valores para los reportes provinciales en 17 distritos, incluidos la Ciudad de Buenos Aires.

Según el número que figuraba anoche en la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Nación, los muertos totales oficiales en Argentina eran 64.792, cuando en realidad, por los reportes de los gobiernos provinciales, suman ya 66.006.

Actualización de la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Nación anoche, donde figuran 64.792 totales, cuando en realidad, por los reportes de los gobiernos provinciales, suman ya 66.006.

¿Cómo se procesó la información?

En la jornada de ayer, la Unidad de Datos de Infobae procedió a relevar el total de fallecidos acumulados, reportados por las gobernaciones y ministerios de salud provinciales a través de sus sitios web y en algunos casos mediante redes sociales.El relevamiento se hizo en horas del mediodía y al mismo tiempo, se descargó el conjunto de datos abiertos del repositorio del Ministerio de Salud de la Nación, con los datos al 2 de mayo.

También se relevó la Sala de Situación del ministerio nacional con la información de nuevos muertos por provincia del día de ayer.

Si desea consultar y/o descargar los datos con sus correspondientes pestañas y detalle de las fuentes provinciales, siga este enlace.

