Villahermosa será sede del Congreso de Palma de Aceite en México

Tabasco concentra cerca del 25% de la producción nacional de palma de aceite, lo que refuerza su importancia estratégica para el sector en México. - (RSPO)

El III Congreso Palmero Mexicano de Femexpalma se celebrará el 4 y 5 de junio de 2026 en Villahermosa, Tabasco, y reunirá a los principales actores de la industria de la palma de aceite en América Latina.

El encuentro se produce en un momento en el que el sector enfrenta exigencias crecientes en materia de sostenibilidad, trazabilidad y adaptación climática, factores que actualmente determinan el acceso a mercados internacionales.

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La elección de Tabasco como sede responde a su peso estratégico: el estado concentra cerca del 25% de la producción nacional mexicana de palma de aceite y encarna los desafíos de producir más sin descuidar la conservación ambiental.

La implementación de los estándares de sostenibilidad y certificación RSPO avanza en México, Colombia y Guatemala como respuesta a regulaciones globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Anuario Estadístico Femexpalma 2025, los cuatro estados palmeros cuentan con una frontera agrícola que supera los 14 millones de hectáreas y reúnen condiciones para impulsar una expansión agrícola responsable. Este potencial posiciona a México, junto con países como Colombia y Brasil, entre las naciones identificadas por la FAO con oportunidades para el desarrollo sostenible del cultivo de palma de aceite.

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La RSPO y el acompañamiento al sector en América Latina

En este escenario, la participación de Joseph D’Cruz, CEO de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), busca reforzar el mensaje de acompañamiento de la organización a sus miembros en la región. D’Cruz ha señalado a Villahermosa como “uno de los pilares de la agroindustria del país” y ha destacado el rol de los pequeños productores en la cadena de valor.

Su presencia en el congreso cobra relevancia en un contexto en el que la RSPO impulsa el trabajo conjunto con los actores del sector para responder a un entorno regulatorio internacional cada vez más exigente. En este marco, avanza en México la implementación de la Interpretación Nacional de los estándares de Principios y Criterios (P&C) y de Pequeños Productores Independientes (PPI) de la RSPO, un proceso que se suma a otras iniciativas activas en la región, como en Colombia y Guatemala.

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México, Colombia y Brasil figuran entre los países con mayor oportunidad para el desarrollo sostenible de la palma de aceite, según la FAO.(RSPO)

De la certificación a la resiliencia: un sector en transformación

El crecimiento de la palma de aceite se da en un escenario internacional más complejo. Según D’Cruz, las cadenas de suministro globales, que durante décadas operaron bajo condiciones de estabilidad, hoy enfrentan mayor incertidumbre, volatilidad y disrupciones.

A esto se suman las crisis climáticas más frecuentes, tensiones geopolíticas y nuevas regulaciones que están redefiniendo las reglas del comercio global, en particular, con la trazabilidad dirigida hacia el consumidor final. En este contexto, el debate ha evolucionado: ya no basta con certificar la sostenibilidad, sino que es necesario garantizar su permanencia.

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“Durante años el modelo se basó en cumplir estándares y acceder a mercados. Pero el cumplimiento, por sí solo, no crea resiliencia. No protege a un productor frente a una sequía ni amortigua los efectos de cambios regulatorios. La certificación fue el comienzo, pero no es el destino”, ha señalado D’Cruz.

El sector de la palma de aceite enfrenta desafíos clave en sostenibilidad, trazabilidad y adaptación climática para acceder a mercados internacionales. (RSPO)

América Latina, referente en producción sostenible

América Latina ha fortalecido su posición como región clave en la producción sostenible de palma de aceite. Actualmente, alrededor del 35% del área cultivada ha adoptado de manera voluntaria los estándares de la RSPO, centrados en la protección de la biodiversidad, los derechos humanos y la trazabilidad.

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Países como Colombia y Guatemala superan el 90% de establecimiento de sus plantaciones no asociadas a deforestación, lo que refuerza el liderazgo regional en sostenibilidad.

Este avance se complementa con el impacto social de la certificación: a nivel global, en 2023 más de 40.000 pequeños productores obtuvieron la certificación RSPO, accediendo a mejores condiciones de mercado y herramientas para aumentar su productividad.

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América Latina destaca como referente mundial en producción sostenible de palma de aceite, con el 35% del área certificada bajo estándares RSPO. - (RSPO)

Un mensaje de acompañamiento para la región

En América Latina, este proceso también ha estado marcado por conversaciones abiertas con stakeholders, que han sido claros en señalar áreas donde la RSPO puede seguir mejorando; temas como la adaptación de los Estándares de la RSPO a las realidades locales, la eficiencia de algunos de sus procesos y la necesidad de una mayor cercanía. Estos diálogos ya han comenzado a traducirse en ajustes concretos, tanto en aspectos operativos como en discusiones más amplias de gobernanza y en la evolución de los propios Estándares.

Este esfuerzo se ha visto reforzado por ejercicios de Interpretación Nacional en varios países de la región, así como por espacios recientes de diálogo con miembros, incluyendo los Foros para Miembros realizados en febrero, el webinar de tres días sobre el documento del Sistema de Certificación 2025 a inicios de abril, y sesiones presenciales de trabajo en Bogotá y Guatemala donde se socializaron temas clave de los estándares P&C 2024, PPI 2024 y del propio sistema de certificación.

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El proceso de certificación y diálogo constante con stakeholders ha permitido mejorar los estándares de la RSPO, impulsando la resiliencia y la inclusión de pequeños productores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la organización, este proceso de escucha se ha visto fortalecido por la presencia sostenida de Joseph D’Cruz en la región en los últimos años. Desde la Conferencia Interamericana en Miami, hasta sus recorridos extensos por Colombia, Guatemala y ahora México, le ha permitido a D’Cruz recoger de primera mano las preocupaciones, expectativas y propuestas de los miembros de la RSPO. “Desde la RSPO queremos ser claros: estamos aquí para acompañar a nuestros miembros, trabajar junto a productores, asociaciones y empresas, y construir soluciones conjuntas”, afirmó.

El mensaje que deja el directivo para el encuentro en Villahermosa resume este enfoque: “América Latina no está sola en este camino y no debería estarlo. Al final, no se trata solo de aceite de palma. Se trata de personas, de comunidades, de territorios. De futuro”.

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