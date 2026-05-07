America Inhouse

Villahermosa será sede del Congreso de Palma de Aceite en México

Las principales figuras de la industria de la palma de aceite en el continente se reunirán para analizar el futuro del sector y sus nuevos retos

Guardar
Google icon
Cartagena será sede de la 21ª Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite, clave para la agroindustria latinoamericana. - (RSPO)
Tabasco concentra cerca del 25% de la producción nacional de palma de aceite, lo que refuerza su importancia estratégica para el sector en México. - (RSPO)

El III Congreso Palmero Mexicano de Femexpalma se celebrará el 4 y 5 de junio de 2026 en Villahermosa, Tabasco, y reunirá a los principales actores de la industria de la palma de aceite en América Latina.

El encuentro se produce en un momento en el que el sector enfrenta exigencias crecientes en materia de sostenibilidad, trazabilidad y adaptación climática, factores que actualmente determinan el acceso a mercados internacionales.

PUBLICIDAD

La elección de Tabasco como sede responde a su peso estratégico: el estado concentra cerca del 25% de la producción nacional mexicana de palma de aceite y encarna los desafíos de producir más sin descuidar la conservación ambiental.

Un trabajador con sombrero y machete recolecta frutos rojos de palma de aceite en el suelo de una plantación en México, bajo un cielo azul con nubes.
La implementación de los estándares de sostenibilidad y certificación RSPO avanza en México, Colombia y Guatemala como respuesta a regulaciones globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Anuario Estadístico Femexpalma 2025, los cuatro estados palmeros cuentan con una frontera agrícola que supera los 14 millones de hectáreas y reúnen condiciones para impulsar una expansión agrícola responsable. Este potencial posiciona a México, junto con países como Colombia y Brasil, entre las naciones identificadas por la FAO con oportunidades para el desarrollo sostenible del cultivo de palma de aceite.

PUBLICIDAD

La RSPO y el acompañamiento al sector en América Latina

En este escenario, la participación de Joseph D’Cruz, CEO de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), busca reforzar el mensaje de acompañamiento de la organización a sus miembros en la región. D’Cruz ha señalado a Villahermosa como “uno de los pilares de la agroindustria del país” y ha destacado el rol de los pequeños productores en la cadena de valor.

Su presencia en el congreso cobra relevancia en un contexto en el que la RSPO impulsa el trabajo conjunto con los actores del sector para responder a un entorno regulatorio internacional cada vez más exigente. En este marco, avanza en México la implementación de la Interpretación Nacional de los estándares de Principios y Criterios (P&C) y de Pequeños Productores Independientes (PPI) de la RSPO, un proceso que se suma a otras iniciativas activas en la región, como en Colombia y Guatemala.

Tabasco concentra el 25% de la producción nacional de palma de aceite y se posiciona como estado estratégico para la agroindustria mexicana.
México, Colombia y Brasil figuran entre los países con mayor oportunidad para el desarrollo sostenible de la palma de aceite, según la FAO.(RSPO)

De la certificación a la resiliencia: un sector en transformación

El crecimiento de la palma de aceite se da en un escenario internacional más complejo. Según D’Cruz, las cadenas de suministro globales, que durante décadas operaron bajo condiciones de estabilidad, hoy enfrentan mayor incertidumbre, volatilidad y disrupciones.

A esto se suman las crisis climáticas más frecuentes, tensiones geopolíticas y nuevas regulaciones que están redefiniendo las reglas del comercio global, en particular, con la trazabilidad dirigida hacia el consumidor final. En este contexto, el debate ha evolucionado: ya no basta con certificar la sostenibilidad, sino que es necesario garantizar su permanencia.

“Durante años el modelo se basó en cumplir estándares y acceder a mercados. Pero el cumplimiento, por sí solo, no crea resiliencia. No protege a un productor frente a una sequía ni amortigua los efectos de cambios regulatorios. La certificación fue el comienzo, pero no es el destino”, ha señalado D’Cruz.

América Latina lidera la producción sostenible de palma de aceite con el 35% de su área bajo estándares voluntarios y altos índices de plantaciones libres de deforestación.
El sector de la palma de aceite enfrenta desafíos clave en sostenibilidad, trazabilidad y adaptación climática para acceder a mercados internacionales. (RSPO)

América Latina, referente en producción sostenible

América Latina ha fortalecido su posición como región clave en la producción sostenible de palma de aceite. Actualmente, alrededor del 35% del área cultivada ha adoptado de manera voluntaria los estándares de la RSPO, centrados en la protección de la biodiversidad, los derechos humanos y la trazabilidad.

Países como Colombia y Guatemala superan el 90% de establecimiento de sus plantaciones no asociadas a deforestación, lo que refuerza el liderazgo regional en sostenibilidad.

Este avance se complementa con el impacto social de la certificación: a nivel global, en 2023 más de 40.000 pequeños productores obtuvieron la certificación RSPO, accediendo a mejores condiciones de mercado y herramientas para aumentar su productividad.

El consumo global de Aceite de Palma Certificado Sostenible creció un 7,2% en 2023, representando más del 8% del suministro mundial de aceites vegetales. - (RSPO)
América Latina destaca como referente mundial en producción sostenible de palma de aceite, con el 35% del área certificada bajo estándares RSPO. - (RSPO)

Un mensaje de acompañamiento para la región

En América Latina, este proceso también ha estado marcado por conversaciones abiertas con stakeholders, que han sido claros en señalar áreas donde la RSPO puede seguir mejorando; temas como la adaptación de los Estándares de la RSPO a las realidades locales, la eficiencia de algunos de sus procesos y la necesidad de una mayor cercanía. Estos diálogos ya han comenzado a traducirse en ajustes concretos, tanto en aspectos operativos como en discusiones más amplias de gobernanza y en la evolución de los propios Estándares.

Este esfuerzo se ha visto reforzado por ejercicios de Interpretación Nacional en varios países de la región, así como por espacios recientes de diálogo con miembros, incluyendo los Foros para Miembros realizados en febrero, el webinar de tres días sobre el documento del Sistema de Certificación 2025 a inicios de abril, y sesiones presenciales de trabajo en Bogotá y Guatemala donde se socializaron temas clave de los estándares P&C 2024, PPI 2024 y del propio sistema de certificación.

Vista panorámica de una vasta plantación de palma de aceite con filas de palmeras que se extienden por colinas. Varios trabajadores y vehículos se ven en un camino de tierra.
El proceso de certificación y diálogo constante con stakeholders ha permitido mejorar los estándares de la RSPO, impulsando la resiliencia y la inclusión de pequeños productores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la organización, este proceso de escucha se ha visto fortalecido por la presencia sostenida de Joseph D’Cruz en la región en los últimos años. Desde la Conferencia Interamericana en Miami, hasta sus recorridos extensos por Colombia, Guatemala y ahora México, le ha permitido a D’Cruz recoger de primera mano las preocupaciones, expectativas y propuestas de los miembros de la RSPO. “Desde la RSPO queremos ser claros: estamos aquí para acompañar a nuestros miembros, trabajar junto a productores, asociaciones y empresas, y construir soluciones conjuntas”, afirmó.

El mensaje que deja el directivo para el encuentro en Villahermosa resume este enfoque: “América Latina no está sola en este camino y no debería estarlo. Al final, no se trata solo de aceite de palma. Se trata de personas, de comunidades, de territorios. De futuro”.

Google icon

Temas Relacionados

Congreso Palmero MexicanoPalma de AceiteVillahermosaProducción SostenibleRSPOMéxico-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Colombia avanza en conectividad: cerca de 10,1 millones de personas accedieron a internet por primera vez

La mejora en la conectividad ha permitido que comunidades aisladas cuenten con acceso a servicios digitales y nuevas oportunidades de desarrollo, impulsando la inclusión en educación, tecnología y economía a lo largo del territorio nacional

Colombia avanza en conectividad: cerca de 10,1 millones de personas accedieron a internet por primera vez

Más de 10.000 personas en el cierre del Alternativa Film Festival 2026 en Medellín: estos fueron los ganadores

La ceremonia de clausura premió a siete producciones del sur global y marcó el rumbo del festival con su expansión hacia Bogotá y África

Más de 10.000 personas en el cierre del Alternativa Film Festival 2026 en Medellín: estos fueron los ganadores

La vitrina de Subaru en Morato se transforma y apuesta por brindar nuevas experiencias

Un espacio completamente rediseñado en el norte de Bogotá introduce nuevas formas de interacción con los clientes, integrando zonas de café y actividades que buscan fortalecer el vínculo con los visitantes y potenciales compradores

La vitrina de Subaru en Morato se transforma y apuesta por brindar nuevas experiencias

“La inclusión financiera integra a las personas a la economía y les brinda mayor seguridad”: más de 7 millones de peruanos accedieron al sistema formal desde 2020

Según Jorge Arrunátegui, gerente de Sostenibilidad del BCP, se considera incluidos financieramente a aquellos usuarios que realizan al menos tres transacciones mensuales, no solo a quienes abren una cuenta

“La inclusión financiera integra a las personas a la economía y les brinda mayor seguridad”: más de 7 millones de peruanos accedieron al sistema formal desde 2020

Ambientes laborales de alto impacto: México conocerá pronto a sus empresas referentes

Muy pronto, el listado nacional de Los Mejores Lugares para Trabajar™ mostrará qué organizaciones apuestan por ambientes inclusivos y colaboradores felices

Ambientes laborales de alto impacto: México conocerá pronto a sus empresas referentes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Incendio en Feria Tabasco 2026 deja como saldo 5 personas muertas: investigan qué lo provocó

Incendio en Feria Tabasco 2026 deja como saldo 5 personas muertas: investigan qué lo provocó

Miembros de la Marina de Guerra implicados en robo de datos bancarios: así operaba ‘Los Cibernéticos del Norte’

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, jueves 7 de mayo de 2026

La reina Letizia cita al filósofo Séneca en Pamplona por el Día Mundial de la Cruz Roja: “Donde hay un ser humano, hay una oportunidad para hacer el bien”

Histórico: el argentino Pablo Colombres fue elegido como el primer latinoamericano en presidir ASIS International

INFOBAE AMÉRICA

Panamá reforestará 1,320 hectáreas en 2026 ante avance de la deforestación

Panamá reforestará 1,320 hectáreas en 2026 ante avance de la deforestación

“Estoy al borde del abismo”: la queja del narco uruguayo Fernández Albín por las condiciones de su cárcel

La representación femenina alcanza nuevas posiciones de poder en Costa Rica de acuerdo con Forbes Centroamérica

Más de una docena de arrestados tras megaoperativo antidrogas en Los Ángeles; decomisan 18 kilos de fentanilo

Susan Sontag, escritora estadounidense: “La guerra es una de las pocas actividades humanas en las que el hombre se siente plenamente vivo”

ENTRETENIMIENTO

La serie Off Campus llega a Prime Video y confirma segunda temporada antes de su estreno

La serie Off Campus llega a Prime Video y confirma segunda temporada antes de su estreno

Gary, el episodio grabado en secreto de “El Oso” que sorprendió a los fans

El rotundo “no” de Charlize Theron a la convivencia y su opinión sobre las aplicaciones de citas

Paul McCartney reflexionó sobre la muerte de John Lennon y afirmó: “Lo único que me consoló fue saber que habíamos hecho las paces”

Las 3 veces que Leonardo DiCaprio estuvo al borde de la muerte: “Un gran tiburón blanco saltó dentro de mi jaula”