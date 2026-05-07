Ciencia

El cáncer y la enfermedad renal crónica se incorporaron al sistema de notificación obligatoria

El Ministerio de Salud incluyó a estas patologías en sistema nacional de vigilancia, para consolidar datos estadísticos y optimizar la prevención y el tratamiento temprano

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Un médico con bata blanca y estetoscopio sostiene una radiografía de tórax que muestra los pulmones con áreas rojas brillantes en un pasillo de hospital.
El cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en personas de 5 a 59 años en Argentina, seguido por las enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria, e incorporó al cáncer y la enfermedad renal crónica al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). La medida fue formalizada a través de la Disposición 1/2026.

El cáncer y la enfermedad renal crónica fueron incluidas en el listado de enfermedades de notificación obligatoria debido a su creciente incidencia y el impacto que representan en la salud de la población argentina.

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La finalidad central es fortalecer la vigilancia epidemiológica, optimizar la planificación sanitaria a nivel nacional y poder tomar decisiones informadas para la prevención y el tratamiento efectivo de ambas patologías.

Por qué se suman el cáncer y la insuficiencia renal crónica al sistema de vigilancia epidemiológica

Manos de un médico senior sosteniendo una tablet que despliega una imagen de radiografía del cerebro, simbolizando el papel crucial de la tecnología en el ámbito de la medicina moderna para facilitar el examen y la detección de condiciones de salud. Esta herramienta digital permite un análisis detallado y un seguimiento eficiente, evidenciando la evolución de los métodos de diagnóstico. (Imagen ilustrativa Infobae)
El Ministerio de Salud incorporó el cáncer y la enfermedad renal crónica al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) mediante la Disposición 1/2026 (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la actualización del manual busca “mejorar la capacidad de detección, monitoreo y respuesta sanitaria frente a enfermedades prioritarias”.

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Actualmente, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en personas de 5 a 59 años y la segunda causa en la población general, detrás de las enfermedades cardiovasculares. Su incidencia aumentó en las últimas décadas, impulsada por transformaciones demográficas y epidemiológicas.

Hasta esta actualización, la fuente de estadísticas nacionales sobre tumores era el Observatorio Mundial del Cáncer (Globocan) de la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer (IARC). Según la IARC, en Argentina se diagnosticaron 133.420 casos nuevos de cáncer en 2022 y aproximadamente 400.000 personas conviven con la enfermedad.

El Instituto Nacional del Cáncer (INC) coordinaba estos registros hasta marzo de 2025, cuando sus funciones pasaron a una secretaría del Ministerio de Salud.

Según el Ministerio de Salud, ubicar el cáncer y la enfermedad renal crónica entre las enfermedades de notificación obligatoria permitirá consolidar información estratégica y mejorar las políticas públicas dirigidas al control de estas enfermedades.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Más del 60% de los casos de enfermedad renal crónica en Argentina se relacionan con diabetes e hipertensión arterial, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de las estadísticas de enfermedades crónicas

La incorporación al SNVS 2.0 posibilita la integración de registros clave, como el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), el Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA) y los Registros de Cáncer de Base Poblacional (RCBP).

Según informó la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones, esto facilitará el monitoreo de datos y la evaluación de políticas sanitarias, así como la planificación de estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento en todo el país.

Como detalló Infobae, enfermedad renal crónica presenta un crecimiento sostenido en Argentina y representa una de las principales causas de mortalidad a nivel global y su diagnóstico temprano es fundamental para mejorar el pronóstico de los pacientes.

La prevalencia estimada en Argentina se encuentra entre el 10% y el 12% de la población adulta, aunque una proporción significativa desconoce su diagnóstico debido a que es una patología silenciosa. Más del 60% de los casos están asociados a diabetes e hipertensión arterial.

Su registro obligatorio en todos los estadios permitirá identificar más pacientes y fortalecer el seguimiento, especialmente en quienes padecen formas avanzadas de la enfermedad.

Cambios en la normativa y el proceso de vigilancia sanitaria

El nuevo manual de vigilancia revisa las definiciones de casos, actualiza las modalidades de seguimiento y los criterios de notificación de 152 eventos, agrupados en 21 subcategorías priorizadas. La actualización fue elaborada junto a equipos técnicos nacionales, autoridades sanitarias, laboratorios y referentes jurisdiccionales de las 24 provincias.

El Ministerio de Salud indicó que este proceso federal garantiza una acción coordinada y homogénea a nivel nacional.

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