Saltarse el desayuno de forma habitual afecta la salud del corazón y eleva el riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Millones de personas arrancan el día sin desayunar. Para muchas, saltarse la primera comida es una concesión cotidiana al apuro: una reunión temprana, el transporte, unos minutos más de sueño. Lo que pocas consideran es que esa omisión habitual puede acumularse con consecuencias que trascienden el hambre de media mañana y llegar a afectar al corazón, advierte un especialista en cardiología citado por la revista Parade, que cambió su propia rutina cuando los efectos de ese hábito empezaron a hacerse visibles en sus pacientes.

El Dr. Nadim Geloo, cardiólogo y director senior de asuntos médicos en Abbott’s Structural Heart Division reconoce que, durante sus años de formación médica, el ritmo vertiginoso de la carrera lo llevó a reemplazar las comidas por cafeína. “Cuanto más dependía del café en lugar de la comida, más difícil me resultaba concentrarme y mantener el ritmo de los estudios”, recordó el cardiólogo. Esa experiencia personal lo llevó a priorizar el desayuno, pero fue su práctica clínica la que terminó de confirmar lo que ya intuía.

PUBLICIDAD

En su práctica diaria, los indicios no tardaron en aparecer: podía identificar a los pacientes que omitían el desayuno sin necesidad de preguntarlo. Niebla mental, irritabilidad, mareos, bajones de energía a media mañana y antojos de dulce eran señales recurrentes. También registraba quejas de hinchazón y acidez, producto de un estómago vacío sin nada que procesar.

Omitir el desayuno y el riesgo cardiovascular

La omisión del desayuno se vincula con una mayor acumulación de placa en las arterias y con el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema, explicó Geloo, va más allá de las molestias inmediatas. La evidencia científica acumulada, reflejada también en sus pacientes, muestra que saltarse el desayuno de forma habitual se vincula con una mayor acumulación de placa en las arterias, presión arterial elevada y un riesgo más alto de enfermedades cardiovasculares, incluidos el accidente cerebrovascular (ACV) y la enfermedad coronaria.

PUBLICIDAD

“Muchos comprenden que esas señales son de hambre, pero pocos saben que saltarse el desayuno puede terminar afectando al corazón”, enfatizó el cardiólogo. Desde el punto de vista fisiológico, la explicación también involucra al ritmo circadiano: por la mañana, el organismo aún está activándose, lo que suprime las señales de hambre y lleva a muchas personas a interpretar esa falta de apetito como una señal de que no necesitan comer.

Los beneficios de un desayuno saludable

Un buen desayuno, en cambio, tiene el efecto contrario. Según Geloo, una comida matutina equilibrada contribuye a controlar el apetito durante el día, baja la presión arterial, reduce el colesterol LDL —el llamado “malo”— y puede ayudar a prevenir el ACV. En particular, los desayunos ricos en cereales integrales y fibra mejoran las lecturas de presión de la mañana y reducen el riesgo de hipertensión a largo plazo.

PUBLICIDAD

Para los días en que su agenda no permite sentarse a desayunar con calma, el médico recurre a alternativas prácticas: una barra de proteínas o un licuado que le permitan llegar a una comida más completa sin saltear la ingesta matutina.

Tres desayunos para cuidar el corazón

El especialista sugiere desayunos con proteína, fibra y grasas saludables como base para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de armar su propio desayuno, Geloo prioriza tres componentes: proteína, fibra y grasas saludables. Entre sus opciones favoritas figuran:

Tostada integral con aguacate y huevo: el pan aporta fibra, el aguacate suma grasas saludables y potasio —mineral que regula la presión arterial— y el huevo completa el aporte proteico. Avena de grano entero con frutos del bosque y nueces: la combinación entrega fibra, proteínas y grasas saludables. El experto destacó que el calor de la avena, combinado con el dulzor de las frutas y el crujido de las nueces, la convierte en una opción ideal para las mañanas frías. Yogur griego con miel y almendras: además de su textura y sabor, el yogur aporta potasio, calcio y probióticos que sostienen la presión arterial, la función de los vasos sanguíneos y el equilibrio de la microbiota intestinal. Las almendras suman vitamina E y grasas cardiosaludables.