La leche, el yogur y los quesos representan las fuentes dietarias más habituales de calcio en la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calcio es un mineral que el organismo no produce por sí mismo y debe incorporarse a través de la alimentación. Su presencia suele asociarse con la formación y el mantenimiento de huesos y dientes, donde se concentra la mayor parte de las reservas corporales. También interviene en la contracción muscular, la coagulación de la sangre, la transmisión de señales nerviosas y la secreción hormonal.

La leche, el yogur y los quesos son las fuentes dietarias más conocidas y habituales de este nutriente. Sin embargo, la reducción del consumo de lácteos por intolerancia a la lactosa, decisiones alimentarias o preferencias personales vuelve necesario identificar otras opciones y revisar el aporte real de cada producto. De acuerdo con Mayo Clinic, es posible cubrir las necesidades sin lácteos mediante una combinación planificada de alimentos enteros, productos fortificados y, cuando corresponde, suplementos indicados por profesionales.

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La dietista registrada Tara Schmidt explicó a la entidad sanitaria que los huesos funcionan como una reserva: cuando la dieta no aporta suficiente calcio, el organismo puede recurrir al almacenado en el tejido óseo para sostener los niveles en sangre. Según indicó, una ingesta insuficiente sostenida puede debilitar los huesos y elevar el riesgo de fracturas, osteopenia u osteoporosis.

La ingesta de calcio cambia con la edad y el sexo

Las recomendaciones de consumo diario no son idénticas para toda la población. Según la Cleveland Clinic, las necesidades varían según la edad, el sexo y determinados momentos de la vida, como el embarazo, la lactancia o la menopausia. La entidad señala que, con el paso de los años, el cuerpo absorbe menos calcio procedente de los alimentos.

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El organismo recurre al calcio almacenado en los huesos cuando la dieta no cubre las necesidades cotidianas del mineral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cantidades diarias de referencia detalladas por Cleveland Clinic son las siguientes:

De 0 a 6 meses: 200 miligramos de calcio al día.

De 7 a 12 meses: 260 miligramos diarios.

De 1 a 3 años: 700 miligramos diarios.

De 4 a 8 años: 1.000 miligramos diarios.

De 9 a 18 años: 1.300 miligramos diarios.

De 19 a 50 años: 1.000 miligramos diarios.

Hombres de 51 a 70 años: 1.000 miligramos diarios.

Mujeres de 51 a 70 años: 1.200 miligramos diarios.

Mayores de 71 años: 1.200 miligramos diarios.

Tara Schmidt, dietista principal de Mayo Clinic, indicó que los adultos de más de 19 años suelen requerir entre 1.000 y 1.200 miligramos diarios. Según la especialista, durante el embarazo y la lactancia la referencia puede alcanzar los 1.300 miligramos por día.

El Instituto para la Calidad y la Eficiencia en la Atención Sanitaria de Estados Unidos informó que diversas sociedades médicas recomiendan para adultos un rango de entre 700 y 1.200 miligramos diarios y sostuvo que esta meta puede alcanzarse solo con alimentos. También remarcó que los productos fortificados, como ciertas bebidas vegetales, cereales y jugos, pueden sumar calcio a la dieta, aunque sus aportes deben revisarse en la información nutricional de cada envase.

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La Universidad de Rochester advirtió que las necesidades individuales pueden diferir, en especial en niños y adolescentes. Por ese motivo, recomendó consultar a un médico o nutricionista para definir el requerimiento cotidiano en situaciones particulares.

Qué fuentes no lácteas aportan calcio

Las alternativas sin lácteos abarcan alimentos de distintos grupos. Mayo Clinic enumeró entre las principales opciones a los porotos, el brócoli, las verduras de hoja verde, las almendras, los alimentos a base de soja y los pescados enlatados con espinas. La presencia de estas últimas es relevante porque el proceso de enlatado las vuelve blandas y aptas para el consumo, según explicó Tara Schmidt.

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El brócoli, las espinacas y la col rizada figuran entre las verduras de hoja que concentran calcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tofu elaborado con calcio añadido figura entre los productos con mayor aporte. Según los datos publicados por Mayo Clinic, media taza puede proporcionar 435 miligramos. Por otro lado, la leche de soja fortificada, los yogures vegetales y otras bebidas de origen vegetal también pueden contribuir, siempre que estén enriquecidos.

Schmidt señaló que las bebidas vegetales no son equivalentes entre sí y que conviene verificar tanto la presencia de calcio agregado como la ausencia de ingredientes lácteos en caso de requerir una dieta sin lácteos. Un estudio publicado por Journal of Healthy Eating and Active Living coincidió en que el contenido de calcio de estas alternativas depende de la fortificación, por lo que no todas ofrecen el mismo perfil nutricional.

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Los porotos blancos, negros y los garbanzos funcionan como fuentes de calcio dentro del grupo de las legumbres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las verduras, el Instituto para la Calidad y la Eficiencia en la Atención Sanitaria identificó al brócoli, las espinacas y la col rizada como fuentes relevantes. La Universidad de Rochester agregó hojas de remolacha y acelga.

Las legumbres también permiten incrementar el aporte diario. Mayo Clinic incluyó porotos blancos y rojos, garbanzos y otras variedades, mientras que Cleveland Clinic destacó los porotos negros enlatados. Las almendras, las semillas de sésamo, la chía y el tahini conforman otra alternativa, según la institución sanitaria y la Universidad de Rochester.

Una porción de 85 gramos de sardinas enlatadas con espinas contiene 324 miligramos de calcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pescados enlatados con espinas, como sardinas y salmón, son otra fuente no láctea. La clínica estadounidense informó que una porción de 85 gramos de sardinas en conserva con espinas puede aportar 324 miligramos de calcio, y que la misma cantidad de salmón enlatado con espinas contiene 181 miligramos.

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Mayo Clinic indicó que la vitamina D favorece la absorción del calcio y que distribuir las fuentes de este mineral a lo largo del día puede ayudar a integrarlo a la alimentación. Sobre los suplementos, Schmidt recomendó no incorporarlos de forma automática y consultar antes con un profesional de la salud o un dietista, dado que también existe un límite máximo de ingesta diaria.