River se medirá con Instituto (Fotobaires)

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River Plate enfrentará a Instituto este sábado 28 de noviembre a las 22:00, en el estadio de Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El conjunto de Leonardo Ponzio jugará en condición de visitante, ya que el equipo cordobés terminó en mejor posición en la fase regular, y buscará avanzar a semifinales en el único objetivo que le queda en el año.

La sede del encuentro generó controversia en los días previos por el estado del campo de juego, afectado tras un recital de María Becerra. Sin embargo, desde la Gloria descartaron la posibilidad de mudar la localía al estadio Mario Alberto Kempes y confirmaron que el partido se disputará en su cancha.

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El plantel del Millonario retomó los entrenamientos el miércoles en el predio de Ezeiza, donde Ponzio comenzó a delinear el equipo titular con varias definiciones pendientes. La victoria ante Lanús del fin de semana pasado dejó dos bajas por lesión: Marcos Acuña, que sufrió una molestia en el aductor izquierdo, y Lucas Beltrán, que se retiró por un golpe en el tobillo derecho. Ambos futbolistas entrenan de manera diferenciada y muestran una evolución, aunque restan dos días para el partido y todavía no llegarían al cien por ciento de sus posibilidades físicas.

Ponzio piensa en el duelo con Instituto (Fotobaires)

Entre los cambios aparece el regreso de Gonzalo Montiel al equipo titular, en lugar de Giovanni González, tras cumplir las dos fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico. La línea defensiva se completaría con Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero, sin la presencia de Lucas Martínez Quarta, mientras que la principal incógnita se ubica en el lateral izquierdo, donde el Huevo Acuña disputa el puesto con Francisco Ortega.

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En el mediocampo, Tobías Andrada y Santiago Espíndola continuarían como los encargados de dar equilibrio, acompañados por Tomás Galván y Thiago Almada en la conexión con el ataque. Ángel Correa sería uno de los delanteros, mientras que su acompañante dependerá del estado físico de Beltrán: en caso de no llegar, su lugar lo ocuparía Sebastián Driussi, que perdió la titularidad pero tuvo un buen ingreso frente a Lanús. En el arco, Santiago Beltrán continuará como titular tras sus atajadas en el partido anterior.

A la planificación futbolística se sumó un cambio de último momento en la logística del viaje. River tenía previsto, como es habitual, llegar a Córdoba el viernes por la noche para que los jugadores pudieran descansar antes del compromiso. Sin embargo, la alta demanda hotelera en la ciudad durante el fin de semana, producto de distintos eventos que se superponen en esos días, desbordó la capacidad de alojamiento disponible. Por ese motivo, el plantel pernoctará en la concentración del Monumental y viajará recién el mismo sábado, día del partido.

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El cambio logístico no altera los planes futbolísticos de Ponzio, que tiene previsto el entrenamiento de este viernes para terminar de resolver las dudas en la formación antes de confirmar la lista de convocados para el viaje a Córdoba.

La posible formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.