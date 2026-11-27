Más del 80% de los casos de tinnitus se relaciona con algún grado de pérdida de audición (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El zumbido, pitido, silbido o rugido que aparece sin una fuente sonora externa recibe el nombre de tinnitus o acúfeno. Sus variaciones, agudo (transitorio) o crónico, diferencian la persistencia de esta molestia en el oído, según destaca Mayo Clinic. Asimismo, puede sentirse en uno o ambos oídos, ser intermitente o mantenerse de forma constante. Aunque suele asociarse con la salida de un recital o con ambientes de alto volumen, su aparición también puede estar vinculada con la pérdida auditiva y otras afecciones de salud.

La percepción puede variar en intensidad y en el tipo de sonido. Para algunas personas es una molestia pasajera, mientras que para otras interfiere con el descanso, la concentración o las actividades cotidianas. La otorrinolaringóloga Joni Doherty, de la Universidad del Sur de California, lo describió como un sonido fantasma que procede del interior de la persona. La profesional indicó que más del 80% de los casos se relaciona con algún grado de pérdida de audición.

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El vínculo con el ruido es relevante porque una exposición puntual o repetida puede afectar la audición. La doctora Doherty indicó que algunos restaurantes pueden alcanzar 90 decibelios, los cines 120 y un concierto de tres horas hasta 140. La exposición prolongada a esos niveles, especialmente cuando existe predisposición a la pérdida auditiva, puede aumentar la posibilidad.

El zumbido persistente o acompañado de otros síntomas requiere una evaluación médica

No es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede tener más de una causa. Según Mayo Clinic, entre el 15% y el 30% de la población presenta esta percepción de sonidos, que suele ser más frecuente entre los adultos mayores. La institución indicó que puede asociarse con pérdida auditiva vinculada a la edad, lesiones en el oído o alteraciones de los vasos sanguíneos.

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La entidad sanitaria explicó que la pérdida auditiva figura entre los factores más frecuentes y que las células ciliadas de la cóclea, la estructura del oído interno que recibe los sonidos, pueden dañarse por la edad o por la exposición regular a ruidos elevados. Cuando esto ocurre, pueden enviarse impulsos eléctricos al cerebro sin una señal sonora externa que los origine, lo que se percibe como tinnitus.

La exposición regular a niveles sonoros de hasta 140 decibelios en espectáculos eleva las probabilidades de daño en el oído (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad del Sur de California señaló que el zumbido también puede relacionarse con traumatismos en la cabeza o el cuello, incluido el latigazo cervical. Los problemas de la articulación temporomandibular, situada donde la mandíbula se une con el cráneo, también pueden provocar o agravar el síntoma cuando hay inflamación en los músculos cercanos al oído.

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Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional de salud cuando el tinnitus resulta molesto o persiste después de una infección respiratoria alta durante más de una semana. También plantea buscar atención médica con rapidez si aparece junto con pérdida auditiva repentina, mareos, entumecimiento o debilidad en la cara, un brazo o una pierna.

La institución aconseja atención de emergencia cuando el síntoma comienza tras un accidente de tránsito, una lesión deportiva u otro traumatismo. Por su parte, Cleveland Clinic señala que una consulta con un audiólogo es pertinente ante un zumbido constante o molesto que dura varias semanas, un cambio repentino en la audición, vértigo o la percepción de los latidos cardíacos en los oídos.

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Cómo reducir el impacto del zumbido

La medida preventiva más reiterada por las instituciones es limitar la exposición a ruidos intensos y utilizar protección auditiva cuando no puede evitarse. El volumen alto de la música, la maquinaria, las herramientas eléctricas y las armas de fuego puede dañar los nervios auditivos y favorecer la pérdida de audición relacionada con el ruido.

La doctora Doherty recomendó tapones de alta fidelidad para conciertos y otros entornos ruidosos. Este tipo de protección permite percibir la música, aunque reduce la intensidad sonora que llega al oído. La especialista también sostuvo que, ante la presencia de tinnitus, una prueba básica de audición permite determinar si existe pérdida auditiva asociada.

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Mayo Clinic recomienda atención médica inmediata ante la aparición del síntoma junto con mareos o debilidad corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de cera o una infección en el oído pueden hacer que los sonidos ambientales se perciban con menor claridad y el cuadro se vuelva más evidente, explicó Cleveland Clinic. La institución también afirmó que el estrés y la falta de sueño pueden intensificar la percepción del zumbido, con una posible relación circular entre noches de insomnio y mayor malestar durante el día.

El Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación de Estados Unidos indicó que puede mejorar o desaparecer con el tiempo, aunque si dura tres meses o más, se considera crónico. El organismo señaló que, en algunos casos, tratar la causa fisiológica subyacente, como la cera acumulada o un trastorno de la articulación temporomandibular, puede disminuir los síntomas.

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Cuando se vincula con pérdida auditiva, los audífonos pueden amplificar los sonidos externos y reducir la percepción del ruido interno, de acuerdo con el instituto. Las terapias de sonido y las terapias conductuales también se emplean para disminuir el impacto del síntoma en la vida diaria. El organismo advirtió que no existen medicamentos específicos ni suplementos que hayan demostrado curar el tinnitus.