Los algoritmos de inteligencia artificial aplicados a electrocardiogramas permiten identificar indicios de insuficiencia cardíaca antes de la aparición de síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posibilidad de detectar alteraciones cardíacas antes de que aparezcan síntomas y el desarrollo de tratamientos para causas específicas de la enfermedad están cambiando el abordaje de la insuficiencia cardíaca, según explicó Jose Nativi Nicolau, cardiólogo especializado en trasplantes de Mayo Clinic en Florida.

La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón pierde capacidad para bombear la sangre que el organismo requiere. Es una complicación habitual de varias enfermedades cardiovasculares y puede provocar falta de aire, fatiga, hinchazón en piernas y tobillos, alteraciones del ritmo cardíaco, tos persistente, pérdida de apetito, dificultad para concentrarse y dolor en el pecho.

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El especialista señaló que el tratamiento depende de la evolución del cuadro. Puede comenzar con fármacos y dispositivos implantables, y llegar a intervenciones de alta complejidad, como la asistencia ventricular mecánica o el trasplante cardíaco.

El diagnóstico apunta a actuar antes de los síntomas

El cambio principal, de acuerdo con Nativi, está en dejar de esperar las manifestaciones clínicas para identificar a los pacientes con riesgo. La estrategia se asemeja al seguimiento de la prediabetes o de la presión arterial elevada antes de que se convierta en hipertensión.

La primera etapa de riesgo, conocida como estadio A, incluye a personas con hipertensión sin control, diabetes, obesidad, colesterol elevado o consumo de tabaco. La meta es intervenir sobre esos factores para impedir que el daño cardíaco avance.

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La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón pierde la capacidad para bombear el volumen de sangre que el organismo requiere (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estadio B ya existen cambios en la estructura o el funcionamiento del corazón, aunque el paciente todavía no perciba molestias. La inteligencia artificial aplicada a electrocardiogramas puede ayudar a detectar esas señales tempranas, según el médico de Mayo Clinic.

Los electrocardiogramas registran la actividad eléctrica del corazón y son estudios de bajo costo y amplia disponibilidad. Los algoritmos entrenados con esos registros pueden identificar patrones vinculados con insuficiencia cardíaca en personas que aún no tienen síntomas, especialmente si reúnen factores de riesgo. “Se trata de utilizar una tecnología ampliamente disponible y modelos de IA para llegar al diagnóstico mucho, mucho antes”, afirmó Nativi en declaraciones difundidas por Mayo Clinic.

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Los medicamentos y dispositivos sostienen el tratamiento en la mayoría de los casos

Cuando aparecen síntomas, el cuadro ingresa en el estadio C. Es la fase en la que suelen diagnosticarse los casos no identificados de forma previa y en la que se presenta lo que habitualmente se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva.

La falta de aire, el cansancio y la retención de líquidos se encuentran entre las manifestaciones más frecuentes. En esta instancia, el primer escalón terapéutico son los medicamentos, que buscan frenar la progresión de la enfermedad y prolongar la supervivencia.

Luego pueden incorporarse marcapasos o desfibriladores implantables. Estos equipos ayudan a mejorar la capacidad de contracción del corazón y permiten tratar arritmias potencialmente peligrosas. La mayoría de los pacientes continúa su vida con tratamiento farmacológico y, en algunos casos, con estos dispositivos, indicó el especialista.

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Un análisis de sangre para detectar fragmentos de ADN busca reducir las biopsias de control durante el primer año posterior a un trasplante cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estadio D corresponde a la insuficiencia cardíaca avanzada. Son pacientes que mantienen síntomas que limitan sus actividades cotidianas, pese a recibir medicamentos y dispositivos. También pueden requerir internaciones frecuentes.

En esos casos se evalúan alternativas como cirugía cardíaca, dispositivos de asistencia ventricular (bombas mecánicas que colaboran con la función del corazón) o un trasplante.

La amiloidosis cardíaca dejó de ser un diagnóstico excepcional

Entre las causas de insuficiencia cardíaca que han ganado atención se encuentra la amiloidosis cardíaca, una enfermedad en la que ciertas proteínas, llamadas amiloides, se acumulan en el músculo cardíaco. Esa acumulación vuelve más rígido al corazón y dificulta el bombeo de sangre.

Durante años, el diagnóstico solía requerir una biopsia cardíaca. Además, sus síntomas podían confundirse con otros problemas, ya que los depósitos de amiloide también se asocian con dolor articular, neuropatía, síndrome del túnel carpiano y estrechamiento del canal vertebral.

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Nativi, autor de directrices de la American Heart Association y del American College of Cardiology sobre esta enfermedad, sostuvo que las nuevas herramientas diagnósticas permiten reconocerla con mayor frecuencia. Los electrocardiogramas asistidos por inteligencia artificial forman parte de ese avance.

El tratamiento médico abarca desde fármacos y dispositivos implantables hasta asistencia ventricular mecánica y trasplante cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se ampliaron las alternativas terapéuticas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó tafamidis en 2019 y posteriormente autorizó acoramidis y vutrisirán. Estos tratamientos buscan evitar que continúe la acumulación de proteínas anómalas.

Equipos multicéntricos de investigación estudian, además, la edición genética para modificar el gen que interviene en la producción de transtiretina, una proteína relacionada con una forma de amiloidosis. Otra línea analiza anticuerpos monoclonales que podrían dirigirse al amiloide ya depositado en el corazón.

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Un análisis de sangre podría reducir biopsias tras un trasplante

En pacientes trasplantados, uno de los desafíos es detectar el rechazo del órgano. El sistema inmunitario puede reaccionar contra el corazón donado, pero el paciente no siempre siente dolor porque, tras la cirugía, los nervios no quedan conectados.

Por ese motivo, el primer año exige una vigilancia estrecha. Los pacientes pueden atravesar entre 10 y 12 biopsias cardíacas para buscar signos de rechazo, mediante catéteres que ingresan por venas del cuello o de la pierna.

Nativi participa en una investigación que evalúa si un análisis de sangre puede detectar fragmentos de ADN relacionados con el rechazo y reemplazar parte de esas biopsias. El objetivo es reducir esos procedimientos de 12 a apenas dos durante el primer año posterior al trasplante.

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