Patricia Bullrich

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“Pueden patalear lo que quieran, pero se hizo valer como una persona necesaria para el Gobierno. Sin ella, hay aspectos en el Senado que no van a poder movilizar”, dice una fuente de la mesa chica de Patricia Bullrich sobre su consideración al interior del Gobierno. La jefa del bloque de La Libertad Avanza llega al cierre de las sesiones ordinarias con un resultado que la Casa Rosada necesitaba: la media sanción de la Reforma Política.

Hasta hace varias semanas, su continuidad en el esquema de la Casa Rosada no era una certeza inmediata. Más de un integrante de la Mesa Política incluso reconocía que su presencia incomodaba. La acusaban de no querer que se avanzara con el proyecto que suspende las PASO, bajo la presunción de que, bajo esa instancia electoral, le podía pedir unas primarias al presidente Javier Milei.

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“Si se quiere presentar lo puede hacer con cualquier sello. Eso no es un problema. Nunca dijo que no iba a votar eso”, retrucan desde el denominado bullrichismo, desde donde agregan que las negociaciones políticas lograron destrabarse cuando finalmente se le habilitó una cuota de poder en las negociaciones con los gobernadores y senadores. Afirman que antes estaba desprovista de herramientas para hablar, sin capacidad de negociar fondos provenientes del Ejecutivo ni lugares en las listas del armado nacional que comandan Karina Milei y los primos Menem.

La senadora saludando a Diego Santilli (Jaime Olivos)

Con esa circunstancia sobre la mesa, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado repitió en diversas reuniones que, al inicio, no tenía los votos. Luego de colaborar con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los diversos integrantes de la Mesa, ese asunto se destrabó. Con la media sanción de la reforma que suspende las PASO para 2027 y el avance de la ley contra la ludopatía, Bullrich buscó capitalizar para sí la victoria doble en el Congreso.

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Esto ocurre en la misma semana en la que volvió a reclamar públicamente cambios en el plan económico y en la que Luis Caputo salió a cerrarle la puerta a cualquier aspiración presidencial. Aunque en su despacho del Senado se escudan en que no dijo nada distinto a lo que suele pedir en público, Infobae supo que esas declaraciones no cayeron bien ni en la Casa Rosada ni en el Ministerio de Economía. Más que el fondo de la cuestión, lo que importó fue el timing.

Su estrategia a lo largo de las semanas

El número de la reforma electoral se construyó a partir de una concesión clave que, en parte, impulsó la propia dirigente: las listas colectoras, que el Gobierno había empujado, quedaron afuera del dictamen, y el reparto de bancas volvió al sistema D’Hondt.

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Con la ludopatía, el movimiento fue suyo y a contramano del Gobierno. Tras la presión de la Iglesia, se retiró antes de la última reunión de la mesa política para recibir a la Pastoral Social y cerró con José Mayans un esquema en dos tiempos: votar el texto que llegó de Diputados, que caducaba el 30 de noviembre, y habilitar después un proyecto complementario del oficialismo contra los sitios ilegales, con el compromiso peronista de aportar los dos tercios para tratarlo sobre tablas.

El resultado de la votación de la reforma política

En el karinismo leyeron la iniciativa como un relativo desafío a la conducción política. Nadia Márquez, la alfil de Karina Milei y los Menem en la Cámara alta, es señalada como una de las personas que más se oponía al tratamiento de esa iniciativa. Esa lectura llegó a Infobae por parte de dos senadores de ese mismo bloque.

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Cómo sigue la relación de Bullrich y Milei

La victoria llega después de un mes de cortocircuitos. A comienzos de noviembre, una reunión de Bullrich con su núcleo legislativo fue leída en la Casa Rosada como un “desafío abierto” a la autoridad del Presidente. En el entorno de Karina Milei llegaron a decir que era ella la que se estaba peleando con el Gobierno, y un funcionario advirtió que la llamarían al orden. Menem y Caputo repitieron entonces que La Libertad Avanza tiene un solo candidato presidencial.

Aunque se dejó trascender que la secretaria general evaluó reemplazarla al frente de la bancada por Márquez, esa posibilidad nunca fue realista. No quiere decir que aquello no vaya a ocurrir si se materializa una ruptura entre ambas facciones, pero ninguna de las dos partes cree conveniente que eso deba ocurrir. Al menos por ahora.

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Bullrich advierte en privado que el Gobierno se quedará sin capacidad para aprobar leyes en el Senado. “Que pongan las barbas en remojo, porque los votos para la Reforma Política los conseguí yo”, le dijo a un colaborador en un diálogo reciente, según una reconstrucción a la que accedió Infobae. Con las diferentes sucesos que ocurrieron en estas últimas dos semanas, creen que hay una parte del Gobierno que le deben conceder mayores libertades para hacer las negociaciones a su manera, una suerte del viejo equilibrio que tuvo al comienzo de su mandato como senadora.

Esta semana el contrapunto se trasladó a la economía. Bullrich reclamó bajar impuestos y tasas y advirtió que no alcanza con prometer que todo mejorará en 2028 porque “hay una elección en el medio”. En una entrevista dijo, además, que se ve como presidenta si logra una representación social fuerte. La respuesta oficial fue la de contener sin confrontar: en la Rosada admitieron incomodidad, pero descartaron desplazarla.

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La última foto que se difundió de la mesa política reunida en Casa Rosada

No pasó desapercibida una cuestión. Esas recomendaciones económicas que realizó en diálogo con Bloomberg también tuvieron una lectura política de fondo: llamó al Gobierno a no confiarse de que el peronismo se vaya a fracturar.

Es una hipótesis que manejan estrategas del oficialismo y de la oposición, que parte de la premisa de que la falta de una instancia formal para competir en unas primarias generará una atomización de espacios y que podrían generarse cuatro espacios: uno de la alianza kirchnerista-massista, otro con la esfera de Axel Kicillof, el espacio político de Javier Milei y una centroderecha que podría encarnar Bullrich.

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En la Casa Rosada frenaron el tiroteo contra la senadora luego de que el Presidente la defendiera en las últimas exposiciones públicas que tuvo. En los reportajes recientes afirmó que la considera una socia y que no especula con desplazarla. En las disertaciones que realiza, la menciona a través de anécdotas. Milei sigue pensando que es su mejor compañera de fórmula. Aunque esa decisión podría corresponderle: la enemistad que Bullrich tiene con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, podría ser de peso. Antes que todo, quienes hablan con la exministra marcan que tampoco son muchas las intenciones que tiene de ser vicepresidenta.

Mientras tanto, Bullrich evalúa los escenarios potenciales que podría tener para el año próximo. Con la altísima posibilidad de que el oficialismo consiga aplazar el inicio de la campaña electoral, tiene más tiempo para decidir qué hacer con su potencial proyección electoral.

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No pasó desapercibido en círculos oficialistas que la semana que viene se pueda materializar un risueño reencuentro entre Bullrich y el expresidente Mauricio Macri. El martes 1 de diciembre por la tarde se presentará en el Salón Auditorio de La Rural el documental “Tarea Conjunta” de Pablo Racioppi, sobre los diferentes episodios clave que marcaron el gobierno nacional de Cambiemos.

En el entorno de Macri confirmaron que invitó a todos sus exministros y funcionarios más importantes, incluida Bullrich, que fue ministra de Seguridad durante los cuatro años que duró aquella administración. Su presencia no está confirmada porque ya tiene prevista su participación en una nueva edición de la Cena anual de Apertura Republicana.