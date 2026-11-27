Las bebidas sin cafeína complementan la rutina nocturna para mejorar el descanso, pero no reemplazan la atención médica ante el insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir mal puede tener relación con el estrés, los horarios irregulares, la cena o el consumo tardío de estimulantes. Frente a esas dificultades, algunas bebidas sin cafeína pueden acompañar una rutina nocturna orientada a mejorar el descanso, siempre que no sustituyan la consulta médica ante un insomnio persistente.

La hidratación, una alimentación equilibrada y una rutina estable antes de acostarse son factores que influyen en la calidad del sueño. Según una recopilación publicada por GQ, existen infusiones y preparaciones con nutrientes o compuestos asociados a la relajación. Su efecto puede variar según cada persona y no reemplaza tratamientos indicados por profesionales de la salud.

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1. Té de manzanilla

La infusión de manzanilla se vincula tradicionalmente con la conciliación del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzanilla es una de las infusiones más vinculadas con el descanso. Se la consume por su efecto calmante y por su uso tradicional para aliviar molestias digestivas leves, que también pueden interferir con el sueño.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2024 en la revista médica Complementary Therapies in Medicine analizó ensayos clínicos sobre esta planta y constató que su consumo se asocia con una disminución de los despertares nocturnos y una mejor calidad subjetiva del descanso. Su acción relajante resulta útil ante episodios de tensión o ansiedad leve antes de acostarse.

Conviene tomarla sin azúcar y dejar pasar unos minutos después de la infusión para evitar que la temperatura elevada resulte incómoda al acostarse.

2. Té de valeriana

El té de valeriana constituye un recurso de origen vegetal que se utiliza desde hace siglos para propiciar la relajación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de valeriana es otro recurso de origen vegetal utilizado desde hace siglos para favorecer la relajación. Sus compuestos se vinculan con una reducción de la activación del sistema nervioso, un aspecto relevante cuando los pensamientos persistentes dificultan conciliar el sueño.

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Una revisión sistemática publicada en el Journal of Evidence-Based Integrative Medicine determinó que los extractos de raíz de valeriana modulan los receptores del sistema GABA, lo que favorece la relajación psicofísica. Aunque la literatura médica reconoce variabilidad en los resultados debido a la concentración de cada preparación, continúa siendo una de las opciones vegetales más estudiadas frente al insomnio ocasional.

Las personas que toman medicamentos, están embarazadas o tienen enfermedades crónicas deberían consultar antes de incorporar valeriana de forma habitual. También es importante evitar combinarla con alcohol o sedantes sin indicación profesional.

3. Leche caliente

La leche caliente aporta triptófano, un aminoácido que interviene en la síntesis de serotonina y melatonina para regular el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar leche caliente antes de dormir forma parte de una costumbre extendida en numerosos hogares. Además de proteínas y calcio, aporta triptófano, un aminoácido esencial que —de acuerdo con una revisión sistemática publicada en el International Journal of Environmental Research and Public Health— actúa como precursor bioquímico en la síntesis cerebral de serotonina y melatonina, hormonas que regulan el ciclo circadiano.

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El aporte de triptófano por sí solo no garantiza que una persona duerma mejor, aunque la bebida tibia puede formar parte de un ritual nocturno que favorezca la desconexión. La sensación de calma que genera una rutina repetida también ayuda a preparar al cuerpo para el descanso.

Quienes presentan intolerancia a la lactosa pueden optar por versiones sin lactosa o evaluar otras bebidas, según sus necesidades nutricionales.

4. Licuado de banana y almendra

El licuado de banana con almendras proporciona magnesio y triptófano para favorecer la relajación muscular antes de acostarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

El licuado de banana y almendra reúne ingredientes que, según un ensayo clínico aleatorizado publicado en la revista Frontiers in Nutrition, aportan nutrientes directamente vinculados con el descanso: magnesio, triptófano y melatonina vegetal. El magnesio colabora con la relajación neuromuscular y atenúa la respuesta al estrés, mientras que los aminoácidos facilitan la conciliación del sueño

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Una preparación sencilla incluye una banana, una taza de bebida de almendras, una cucharada de crema de almendras y hielo. La mezcla puede resultar adecuada como colación nocturna si se consume con moderación y con suficiente anticipación a la hora de acostarse.

Las porciones abundantes, incluso cuando se trata de alimentos saludables, pueden causar pesadez o malestar digestivo. Por eso, el momento y la cantidad son tan importantes como los ingredientes elegidos.

5. Golden Milk

La preparación de Golden Milk incorpora cúrcuma y canela, dos especias con propiedades antiinflamatorias que ayudan a la relajación (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Golden Milk, o leche dorada, suele prepararse con leche y especias como cúrcuma, canela y jengibre. Esta combinación se popularizó como una opción nocturna por su sabor y por las propiedades atribuidas a sus componentes.

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De acuerdo con investigaciones publicadas en la revista científica Nutrients, compuestos presentes en la cúrcuma y la canela ejercen una acción antiinflamatoria y contribuyen a la estabilidad de la glucosa en sangre. A su vez, el consumo de líquidos tibios favorece la relajación previa al descanso nocturno. Diversas recetas incorporan una pizca de pimienta negra para elevar la absorción de la curcumina, aunque los especialistas aconsejan moderar los condimentos intensos si generan acidez o reflujo.

Para evitar un aumento brusco de energía antes de la noche, es preferible no endulzarla en exceso. Las personas con tratamientos anticoagulantes o problemas biliares deberían consultar con un profesional antes de consumir cúrcuma de manera frecuente.

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6. Té de lavanda

La infusión y el aroma de la flor de lavanda contribuyen a reducir los niveles de ansiedad al final de la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda es conocida por su fragancia y por su presencia en aceites, jabones, cremas y productos de aromaterapia. En formato de té, se consume como una infusión de sabor suave que puede acompañar el tramo final de la jornada.

La evidencia avala una acción doble: un ensayo clínico publicado en la revista Worldviews on Evidence-Based Nursing comprobó que beber infusión de lavanda e inhalar sus compuestos volátiles durante la preparación disminuye la fatiga y promueve la relajación inmediata. Moléculas como el linalol actúan de forma suave sobre el sistema nervioso central, generando condiciones favorables para dormir.

Si se eligen flores o mezclas comerciales, es recomendable verificar que sean aptas para consumo alimentario y seguir las instrucciones del envase.

7. Agua

El agua no contiene compuestos sedantes en su composición biológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua no tiene compuestos sedantes, aunque una buena hidratación durante el día contribuye al funcionamiento general del organismo. La deshidratación puede provocar dolor de cabeza, sequedad bucal o malestar, condiciones que dificultan un descanso continuo.

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La clave radica en distribuir el agua a lo largo del día. Una investigación publicada en Sleep Science and Practice confirmó que consumir volúmenes elevados de líquido en las dos horas previas al acostarse incrementa los despertares nocturnos por nicturia y reduce la eficiencia del descanso. Por ello, conviene moderar la ingesta en la última hora previa al sueño sin comprometer el balance hídrico diurno.

Qué bebidas evitar para conciliar el sueño rápido y dormir bien

Además de estas bebidas, quienes buscan dormir mejor deberían limitar el café, las bebidas energizantes, los refrescos azucarados, el alcohol y los jugos ácidos durante la noche. GQ recomienda dejar el café alrededor de seis horas antes de acostarse, ya que la cafeína puede permanecer varias horas en el organismo y alterar el ciclo de sueño.

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