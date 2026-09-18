Saltarse el desayuno se asocia con un menor rendimiento escolar en niños y adolescentes, alerta la ciencia

Saltarse el desayuno se asocia con un riesgo más de dos veces mayor de bajo rendimiento escolar en niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una revisión de 24 estudios observacionales, publicada en PubMed, asoció saltarse el desayuno con un riesgo más de dos veces mayor de bajo rendimiento académico entre niños y adolescentes. Aunque los trabajos no prueban por sí solos una relación directa de causa y efecto, especialistas advierten que omitir la primera comida del día puede afectar la atención, la memoria y la energía necesarias para la jornada escolar.

La recomendación cobra relevancia en hogares donde las mañanas suelen estar marcadas por las prisas. Preparar una opción simple, con proteínas y fibra, puede ayudar a que los chicos lleguen a clases sin la sensación de cansancio que aparece tras varias horas de ayuno.

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El ayuno puede afectar la atención, la memoria y la energía durante la mañana

La dietista registrada Jennifer Hyland, de Cleveland Clinic Children’s, señaló que las principales consecuencias de no desayunar incluyen fatiga, dificultad para pensar con claridad y sensación de lentitud física. “La niebla mental, el cansancio y no poder transitar el día figuran entre los déficits más frecuentes”, explicó la profesional al sitio de Cleveland Clinic.

El desayuno aporta energía después del período nocturno sin comer y puede ser un recurso para sostener la concentración en las primeras horas de clase. Para Hyland, no hace falta elaborar un menú complejo: la clave está en sumar alimentos que aporten saciedad y nutrientes.

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Una revisión publicada en PubMed indicó que desayunar puede favorecer la atención, la memoria y la función ejecutiva durante la mañana escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática sobre los efectos del desayuno en la cognición de niños y adolescentes analizó 45 estudios difundidos en 43 artículos. Sus resultados indicaron que desayunar, en comparación con permanecer en ayunas, puede favorecer durante esa misma mañana tareas de atención, función ejecutiva y memoria.

Los autores aclararon que el efecto varía según el tipo de prueba, la edad y las condiciones nutricionales de cada participante. La mejora se observó con mayor frecuencia en niños con desnutrición o con una alimentación insuficiente, mientras que la información disponible no permite establecer conclusiones firmes sobre la composición ideal del desayuno ni sobre los efectos sostenidos de los programas escolares.

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La relación con las calificaciones aparece en estudios de distintos países

El metaanálisis difundido en PubMed reunió 24 investigaciones observacionales y 37 informes sobre el vínculo entre la omisión del desayuno y el desempeño escolar de jóvenes. La síntesis de los datos concluyó que quienes no desayunan presentaban una mayor probabilidad de registrar resultados académicos bajos.

La estimación combinada fue de 2,08, con un intervalo de confianza de 95% entre 1,82 y 2,37. En términos simples, el trabajo encontró que el riesgo de un rendimiento escolar deficiente fue algo más del doble entre quienes salteaban esa comida, frente a quienes la realizaban.

Los estudios observacionales sobre desayuno y rendimiento académico no prueban por sí solos una relación directa de causa y efecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores detectaron esa asociación en análisis separados por género, región, tamaño de las muestras, herramientas de evaluación y definiciones de rendimiento académico. Sin embargo, al tratarse de estudios observacionales, los resultados no permiten afirmar que dejar de desayunar sea la única causa de las calificaciones bajas.

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Otros factores pueden intervenir en esa relación, como la calidad general de la alimentación, el descanso, la situación económica familiar, el acceso a alimentos y las rutinas de estudio. Aun así, los hallazgos refuerzan la importancia de prestar atención a un hábito que suele perder regularidad, sobre todo durante la adolescencia.

Proteínas y fibra pueden resolver una mañana con poco tiempo

Hyland recomendó que el desayuno de los chicos combine proteínas y fibra, dos componentes que pueden contribuir a prolongar la saciedad y mantener la energía. Entre las alternativas mencionó huevos con pan integral, cereal integral con leche y fruta, avena preparada desde la noche anterior y yogur griego con granola baja en azúcar.

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También propuso opciones que se consumen con rapidez, como huevos duros o queso en tiras. La selección puede adaptarse a la edad, las preferencias del niño y el tiempo disponible antes de salir de casa.

Hyland recomendó un desayuno con proteínas y fibra, como huevos, avena, yogur griego, fruta o pan integral, para sostener la saciedad y la energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista aconsejó limitar las bebidas y los alimentos con alto contenido de azúcar. Según explicó, suelen saciar poco y pueden provocar una caída posterior de energía, un efecto poco conveniente durante el horario de clases.

Para adolescentes, un batido o una bebida proteica lista para tomar puede ser una alternativa práctica si incorpora componentes nutritivos. Hyland precisó que los niños pequeños no siempre necesitan las cantidades de proteína que se les atribuyen, por lo que las elecciones deben ajustarse a sus necesidades y no a una fórmula única.

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Preparar parte de la comida con anticipación reduce las omisiones

La organización previa puede evitar que el desayuno quede fuera de la rutina cuando una mañana se complica. Una de las estrategias sugeridas por Cleveland Clinic consiste en preparar sándwiches de huevo, congelarlos y calentarlos antes de salir.

La medida permite disponer de una comida lista sin tener que cocinar desde cero. La avena nocturna, los huevos hervidos o la fruta ya lavada son otras preparaciones que pueden dejarse resueltas el día anterior.

La revisión sobre cognición remarcó, de todos modos, que aún hacen falta investigaciones más amplias y en entornos cotidianos, en especial entre adolescentes. Los estudios futuros también deberán precisar qué combinaciones de alimentos resultan más útiles y cómo influyen los hábitos alimentarios a largo plazo.

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