La combinación de proteína, fibra y vegetales en las comidas favorece la saciedad dentro de un plan equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bajar de peso suele asociarse con dietas restrictivas, rutinas exigentes y la eliminación de alimentos. Sin embargo, los organismos de salud de Estados Unidos coinciden en que los cambios que pueden sostenerse en el tiempo tienen más relevancia que las medidas extremas. La combinación de alimentación, actividad física y objetivos realistas ordena ese proceso.

La pérdida de peso depende, entre otros factores, de la relación entre la energía que aportan alimentos y bebidas y la que el cuerpo utiliza. Esa relación no define por sí sola la salud ni sustituye una evaluación profesional, ya que los medicamentos, las condiciones médicas, el sueño, el estrés y los antecedentes personales también pueden influir en el peso y en su variación.

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La propuesta se organiza alrededor de tres pautas: incorporar proteína y fibra en las comidas, sostener un ajuste moderado de la ingesta energética y mantener el movimiento cotidiano. Mayo Clinic señala que los planes de descenso de peso deben contemplar cambios que puedan mantenerse en el tiempo y adaptarse a las condiciones de cada persona, en lugar de prometer resultados rápidos.

La meta no consiste en perseguir una cifra idéntica para todas las personas. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos indica que el plan de alimentación, el nivel de actividad y los objetivos de peso deben ajustarse a las condiciones de cada caso. Esa perspectiva permite evitar que una modificación puntual se presente como una fórmula universal.

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1- La proteína y la fibra ayudan a planificar comidas que aporten saciedad

La primera regla se vincula con la composición de las comidas. Incluir fuentes de proteína y alimentos con fibra puede contribuir a una mayor sensación de saciedad, una cuestión relevante al momento de organizar una alimentación con menos energía total, según un ensayo clínico aleatorizado publicado en el Journal of Nutrition. La elección de alimentos, por lo tanto, no se limita a reducir porciones.

La Asociación Estadounidense del Corazón señala que frutas, verduras, legumbres y cereales integrales aportan fibra. También recomienda elegir fuentes de proteína como pescados, mariscos, legumbres, aves y cortes magros, de acuerdo con las preferencias y necesidades de cada persona.

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La saciedad no depende de un único alimento ni garantiza una pérdida de peso. El aporte de proteína y fibra puede formar parte de una alimentación variada, pero las cantidades convenientes cambian según la edad, el estado de salud, la actividad física y otros aspectos individuales. Una dieta restrictiva que elimine grupos completos de alimentos requiere una evaluación profesional.

Una preparación puede combinar verduras, legumbres, una fuente de proteína y otros alimentos de acuerdo con las preferencias personales. Esta clase de organización ayuda a pensar las comidas como un conjunto y evita convertir un producto específico en condición necesaria para bajar de peso.

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La preparación casera de alimentos frescos promueve cambios cotidianos sostenibles sin recurrir a dietas extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

2- El ajuste energético debe ser gradual y posible de mantener

La segunda regla se refiere al llamado déficit calórico, es decir, a consumir menos energía de la que el organismo utiliza. El concepto no implica dejar de comer ni establecer la misma cantidad de calorías para todas las personas. Las necesidades energéticas varían y pueden modificarse con el tiempo.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales explica que un plan para perder o mantener peso incluye reducir las calorías provenientes de alimentos y bebidas, junto con una alimentación que incorpore frutas, verduras, cereales integrales y diversas fuentes de proteína. El organismo también subraya que el cambio debe poder sostenerse a largo plazo.

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Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el British Journal of Nutrition indica que una pérdida gradual de alrededor de 0,45 a 0,9 kilogramos por semana suele ser más sostenible que una reducción acelerada y se asocia con mayor pérdida de masa grasa y mejor preservación del metabolismo basal. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también respaldan esa referencia general. La cifra funciona como una referencia general, no como un objetivo obligatorio, porque el ritmo adecuado depende de la situación clínica y de la indicación profesional.

Reducir bebidas azucaradas, revisar las porciones y prestar atención a la frecuencia de ciertos alimentos pueden ser medidas concretas para ajustar la ingesta. El criterio central es evitar compensaciones extremas que resulten difíciles de sostener y que no contemplen la calidad nutricional de las comidas.

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El desplazamiento a pie y el movimiento diario actúan como complemento de las pautas de alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

3- El movimiento cotidiano complementa los cambios de alimentación

La tercera regla consiste en sumar movimiento a la rutina diaria. Caminar, subir escaleras, bailar o realizar tareas domésticas también forman parte de la actividad física y contribuyen al gasto de energía. La continuidad suele ser más relevante que una rutina intensa que no pueda sostenerse en el tiempo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan para los adultos al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada y ejercicios de fortalecimiento muscular dos días por semana, una pauta que un metaanálisis de 116 ensayos clínicos publicado en JAMA Network Open asoció con reducciones clínicamente relevantes en el perímetro de cintura y la masa grasa en adultos con sobrepeso u obesidad. Esas pautas pueden adaptarse con acompañamiento profesional según la edad y el estado de salud.

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El descanso, el estrés, algunos medicamentos, la genética y distintas condiciones de salud también pueden influir en el peso. Por ese motivo, un estancamiento no permite concluir por sí solo que una persona haya fallado en su alimentación o en su actividad física.

Un plan de descenso de peso requiere una evaluación profesional cuando existen enfermedades, tratamientos médicos, antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria o cambios repentinos de peso. La consulta permite definir metas, revisar la alimentación, adecuar la actividad y contemplar las condiciones de salud de cada persona.