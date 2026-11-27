Las legumbres combinan proteínas vegetales y carbohidratos complejos dentro de los patrones alimentarios saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud se sostiene en hábitos cotidianos, y la alimentación ocupa un lugar central dentro de ese conjunto. La calidad, variedad y frecuencia de los alimentos influyen en la incorporación de nutrientes necesarios para las funciones del organismo, por lo que la nutrición no se limita a contar calorías ni a excluir grupos de alimentos.

Dentro de una dieta equilibrada, las fuentes de proteínas, fibra, vitaminas y minerales permiten construir comidas más completas. En ese marco, los alimentos de origen vegetal ganaron espacio por su aporte nutricional y por las alternativas que ofrecen para diversificar los platos habituales.

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Las legumbres, entre las que se encuentran los porotos, garbanzos, lentejas y arvejas, reúnen proteínas vegetales, carbohidratos complejos y fibra dietética. La American Heart Association las incluye dentro de un patrón de alimentación saludable y señala que reemplazar parte de la carne roja por proteínas vegetales puede contribuir a disminuir el colesterol en sangre.

Su perfil nutricional las convierte en una opción versátil para comidas principales, guarniciones y preparaciones rápidas. La doctora Mopelola Adeyemo, nutricionista clínica de UCLA Health, indicó que los porotos tienen una característica particular: son fuente de proteínas y de carbohidratos complejos, y también se clasifican como vegetales dentro de las guías alimentarias estadounidenses.

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La digestión lenta de la fibra y las proteínas prolonga la sensación de saciedad tras las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis aportes de las legumbres a una alimentación equilibrada

1- El primer aporte es su contenido de fibra dietética. La Cleveland Clinic explica que la insoluble contribuye a prevenir el estreñimiento, mientras que la soluble alimenta a las bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal. El almidón resistente, presente en estos alimentos, también puede servir de sustrato para esas bacterias cuando llega al colon.

2- El segundo beneficio está vinculado con la saciedad. La American Heart Association indicó que la fibra de las legumbres puede ayudar a prolongar la sensación de plenitud después de comer. La clínica estadounidense atribuye este efecto a la combinación de fibra y proteínas, ya que las legumbres requieren más tiempo de digestión que los carbohidratos simples.

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3- En tercer lugar, aportan proteína vegetal sin las grasas saturadas ni el colesterol que contienen algunas fuentes de proteína animal. La asociación del corazón sostiene que esta característica resulta relevante cuando se utilizan para sustituir carne roja dentro de una alimentación saludable. UCLA Health precisó que media taza aporta, en promedio, alrededor de 8 gramos de proteína.

4- El cuarto aspecto es el aporte de micronutrientes. Según la Universidad de California (UCLA), una porción de media taza de porotos puede contener entre 300 y 500 miligramos de potasio, aunque la cantidad cambia según la variedad. También aportan cobre, ácido fólico, hierro, magnesio y vitamina B6. La Cleveland Clinic añade zinc, manganeso y tiamina a la lista de nutrientes que pueden estar presentes en los distintos tipos.

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El reemplazo de carne roja por legumbres favorece la reducción del colesterol en sangre según la American Heart Association (Imagen Ilustrativa Infobae)

5- El quinto beneficio se relaciona con la salud cardiovascular. La American Heart Association señaló que sustituir la carne roja por proteínas vegetales puede reducir el colesterol en sangre, un factor asociado al riesgo de enfermedades cardíacas. La clínica estadounidense explicó que la fibra soluble puede unirse a la bilis en el intestino y favorecer su eliminación, un proceso que interviene en el manejo del colesterol.

6- El sexto aporte es el control de la glucosa. De acuerdo con Cleveland Clinic, pueden ayudar a evitar aumentos bruscos del azúcar en sangre. La institución también indica que el almidón resistente presente en estos alimentos podría colaborar en la reducción del riesgo de diabetes tipo 2, aunque aclara que ningún alimento aislado previene o trata enfermedades.

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¿Cuáles son las opciones para distintas comidas?

Las legumbres abarcan una familia amplia de alimentos. Julia Zumpano, dietista registrada de Cleveland Clinic, explicó que todos los porotos son legumbres, aunque no todas las legumbres son porotos.

El remojo previo de los granos secos y el lavado de las opciones enlatadas reducen el sodio y facilitan la adaptación digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección puede depender de la preparación y de la textura buscada. Las lentejas y los garbanzos pueden sumarse a sopas, guisos, ensaladas y salsas. Los porotos negros, rojos o blancos funcionan en rellenos, platos con arroz, tacos y preparaciones a base de vegetales. La American Heart Association también propone incorporarlos en tortillas integrales o pan de pita, mezclarlos con verduras cocidas y ajo, o procesarlos para elaborar hummus.

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Las versiones enlatadas permiten reducir el tiempo de preparación, aunque la asociación del corazón aconseja optar por alternativas sin sal agregada o bajas en sodio. También recomienda escurrir y enjuagar el contenido en un colador para retirar parte del sodio excedente. Las legumbres secas, en cambio, permiten controlar directamente la cantidad de sal incorporada durante la cocción.

El aumento del consumo de fibra puede provocar gases o hinchazón, especialmente cuando no forma parte habitual de la alimentación. La doctora Adeyemo recomendó en UCLA Health comenzar con porciones pequeñas o distribuirlas a lo largo del día para que el organismo se adapte. Para los porotos secos, la especialista sugirió remojarlos durante la noche antes de cocinarlos, una práctica que puede ayudar a reducir algunos compuestos asociados a esos malestares digestivos.

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