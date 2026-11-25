Un oficinista enraizado a su silla atiende una Las pausas activas durante la jornada laboral interrumpen el tiempo sedentario asociado al trabajo de oficina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Trabajar frente a una computadora, viajar en auto, estudiar o pasar tiempo ante el televisor puede concentrar varias horas del día en posición sentada. El tiempo sedentario acumulado forma parte de los hábitos que se vinculan con riesgos para la salud cardiovascular, aunque esa rutina no produzca molestias inmediatas.

La falta de movimiento suele quedar integrada a las obligaciones laborales, los traslados y el descanso. Por eso, el punto no se limita a realizar o no ejercicio en un momento determinado, sino también a cuánto tiempo transcurre con escasa actividad física durante el resto de la jornada. La Organización Mundial de la Salud define el comportamiento sedentario como el tiempo de vigilia con bajo gasto energético, por ejemplo, al estar sentado, reclinado o acostado, según establece la guía de la OMS sobre actividad física y comportamiento sedentario.

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Reducir las horas de inactividad figura entre las medidas recomendadas para cuidar el sistema cardiovascular. El problema se ubica en actividades cotidianas que pueden prolongarse durante buena parte del día, como el trabajo ante una pantalla, la conducción y el ocio frente al televisor.

El problema es la acumulación de horas con poco movimiento

La acumulación de horas con poco movimiento frente a las pantallas caracteriza la rutina en los espacios de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS incluye entre las conductas sedentarias el trabajo de oficina, los viajes en automóvil y el tiempo de pantalla. No se trata de una categoría que describa el descanso nocturno, sino de períodos de vigilia con escasa demanda física. Esa diferencia permite observar con mayor precisión cómo se distribuye el movimiento dentro de una jornada.

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Permanecer sentado durante períodos prolongados disminuye la actividad muscular y el gasto energético. Cuando esa dinámica se repite a diario, se asocia con alteraciones metabólicas y con factores que inciden en la salud cardiovascular. Un meta-análisis de estudios de cohorte prospectivos publicado en Preventive Medicine en 2024 estimó que cada hora diaria en posición sedentaria incrementa un 5% el riesgo de enfermedades cardiovasculares fatales y no fatales, y que quienes acumulan mayor tiempo inactivo tienen un 29% más de riesgo cardiovascular respecto de quienes permanecen menos tiempo sentados.

Un meta-análisis publicado en el Journal of Physical Activity and Health en 2025 que analizó 28 estudios con muestras de hasta 62.754 participantes asoció el mayor tiempo sedentario diario con índices elevados de masa corporal, mayor porcentaje de grasa corporal, presión arterial sistólica más alta, peores niveles de triglicéridos y alteraciones en el colesterol HDL. La obesidad, la resistencia a la insulina y la hipertensión arterial también figuran entre las consecuencias que la literatura científica vincula con un estilo de vida excesivamente sedentario. El vínculo entre esos factores y las enfermedades cardiovasculares explica por qué el tiempo sentado se considera un aspecto relevante dentro de los hábitos de salud.

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La guía de la OMS sobre actividad física y comportamiento sedentario recomienda que los adultos limiten el tiempo sedentario y sustituyan parte de ese período por actividad física de cualquier intensidad, incluso ligera. El documento señala que ese reemplazo aporta beneficios para la salud.

Hacer ejercicio no elimina la importancia del resto de la jornada

La integración de actividad ligera a las tareas cotidianas permite reemplazar lapsos de inmovilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física planificada mantiene un lugar específico en las recomendaciones sanitarias, pero no vuelve irrelevante el tiempo que se permanece inmóvil fuera de ese momento. Las investigaciones han relacionado las largas horas sentado con un aumento del riesgo de mortalidad, incluso en personas que realizan ejercicio habitualmente. Un estudio prospectivo publicado en JAMA Network Open en 2024, que siguió a más de 480.000 personas durante una media de casi 13 años y registró 26.257 muertes, determinó que quienes permanecen sentados la mayor parte de su jornada laboral tienen un 16% más de riesgo de mortalidad por todas las causas y un 34% más de mortalidad cardiovascular frente a quienes no trabajan sentados, aun después de controlar variables como edad, tabaquismo e índice de masa corporal. Un meta-análisis de datos individuales publicado en The Lancet en enero de 2026 sumó evidencia en la misma dirección: reducir el tiempo sedentario en apenas 30 minutos diarios podría prevenir hasta el 7,3% de las muertes a nivel poblacional.

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Esa observación no plantea una equivalencia entre entrenar y permanecer inactivo. La propia guía de la OMS reúne ambas recomendaciones: propone actividad física regular y, al mismo tiempo, aconseja reducir el comportamiento sedentario. El enfoque considera la totalidad de la semana y no solo una franja destinada al ejercicio.

Para los adultos, la organización recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, o una combinación equivalente. También aconseja ejercicios de fortalecimiento muscular que involucren los principales grupos musculares al menos dos días por semana.

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La cifra funciona como una referencia general de salud pública. La OMS añade que las personas con enfermedades crónicas o discapacidad pueden requerir consideraciones específicas para adaptar la actividad física a sus condiciones.

La guía no fija para los adultos un único límite diario de horas sentadas. En cambio, la OMS plantea reducir el tiempo sedentario y reemplazarlo por movimiento de cualquier intensidad, una pauta que permite incorporar pausas activas y desplazamientos breves dentro de las actividades habituales.