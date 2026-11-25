El regreso al entrenamiento físico después de una pausa requiere retomar la rutina con cargas moderadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La condición física no se pierde de manera uniforme tras una pausa: la resistencia aeróbica, la fuerza y la masa muscular responden en plazos diferentes. El descanso puede modificar antes la respuesta del sistema cardiovascular, mientras otras adaptaciones se mantienen durante más tiempo.

Una interrupción breve puede traer cansancio, una frecuencia cardíaca más alta frente a una rutina conocida y una menor tolerancia al esfuerzo. Sin embargo, esos cambios no equivalen a volver al punto de partida: el entrenamiento previo, la edad y el estado de salud influyen en el proceso.

PUBLICIDAD

Everyday Health indicó que la resistencia cardiovascular puede comenzar a descender de forma perceptible después de alrededor de dos semanas de sedentarismo. La publicación recogió la explicación de Kirk Campbell, especialista de NYU Langone Health, quien advirtió que el ritmo de esa pérdida varía según el tipo de entrenamiento y las condiciones de cada persona.

La pausa tampoco tiene el mismo significado en todos los casos. Una reducción planificada de la carga de entrenamiento conserva actividad física, mientras la inactividad completa interrumpe los estímulos que sostienen la capacidad aeróbica, la fuerza muscular y la coordinación.

La resistencia aeróbica cambia antes que la fuerza

La resistencia aeróbica y la fuerza muscular disminuyen a ritmos diferentes ante la falta de actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aptitud cardiovascular suele responder antes a la falta de ejercicio que otras capacidades. Everyday Health señaló que, en deportistas de resistencia, una revisión de investigaciones ubicó las primeras caídas de la resistencia y el rendimiento aeróbico a partir de los 12 días sin entrenamiento. El VO2 máximo mide la mayor cantidad de oxígeno que el organismo puede utilizar durante el ejercicio y sirve como referencia de la capacidad aeróbica. Según explicó Campbell a Everyday Health, el descenso no sigue un calendario idéntico para todas las personas y puede depender del nivel de acondicionamiento previo, el descanso y la alimentación.

PUBLICIDAD

La reducción de la carga no produce el mismo efecto que abandonar por completo el movimiento. Everyday Health citó una revisión de 2020 que registró descensos relevantes de la capacidad cardiovascular cerca de los 35 días entre quienes conservaron ejercicio ligero y ocasional, una diferencia que muestra el valor de sostener alguna actividad cuando no es posible mantener la rutina habitual.

La sensación de que una rutina habitual exige más esfuerzo puede aparecer antes que una pérdida marcada de rendimiento. Por eso, una pausa corta no borra el trabajo acumulado, aunque puede alterar la tolerancia al ejercicio, el pulso durante la actividad y la percepción de fatiga.

PUBLICIDAD

La recuperación de la resistencia aeróbica depende de la duración de la pausa y de la actividad que se haya mantenido durante ese período. Everyday Health señaló que la condición cardiovascular puede tardar meses en perderse por completo y que el efecto resulta distinto entre personas con entrenamiento regular, atletas de resistencia y quienes sostienen movimiento ligero.

La masa muscular se mantiene más tiempo y el regreso debe ser gradual

La frecuencia cardíaca y la percepción de esfuerzo aumentan cuando una persona se ejercita tras un período sedentario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuerza, la potencia y la masa muscular suelen conservarse por más tiempo. Cleveland Clinic indicó que la pérdida muscular puede comenzar entre las dos y cuatro semanas de entrenamientos omitidos, dentro de una explicación sobre el período de descarga, que reduce de manera planificada el volumen o la intensidad.

PUBLICIDAD

El Hospital for Special Surgery de Nueva York informó que los descensos de la fuerza máxima pueden empezar luego de algunas semanas de inactividad, mientras que los cambios en el tamaño y el volumen muscular suelen resultar más visibles después de pausas más largas. La institución atribuyó esa explicación a Jamie Pasquin, fisióloga del ejercicio.

Un estudio publicado en 2020 no detectó reducciones del grosor muscular, la fuerza ni el desempeño deportivo luego de tres semanas sin entrenamiento en 21 atletas adolescentes varones. Ese resultado corresponde a una población específica y no define por sí solo la evolución de adultos, personas mayores o quienes atraviesan una lesión.

PUBLICIDAD

El regreso requiere recuperar el volumen, la intensidad y la técnica de manera progresiva. El Hospital for Special Surgery recomendó no utilizar como punto de partida la rutina previa a una pausa extensa, ya que intentar retomarla de inmediato puede elevar el riesgo de sobrecarga.

Cleveland Clinic indicó que, tras una semana de descarga, la vuelta al nivel previo puede requerir una o dos semanas de readaptación. El criterio es aumentar de forma gradual la carga de trabajo, respetar la respuesta del cuerpo y evitar que una recuperación apresurada comprometa la continuidad del entrenamiento.