Las temperaturas elevadas y la humedad sobrepasan la capacidad natural del organismo para regular su temperatura interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las olas de calor y las temperaturas elevadas pueden alterar la capacidad del organismo para mantener una temperatura interna estable. Cuando el sudor no logra evaporarse con eficacia, en especial por la humedad o la actividad física intensa, el sistema natural de enfriamiento puede quedar sobrepasado y derivar en enfermedades relacionadas con el calor.

El riesgo no se limita a los días de exposición prolongada al sol. También puede aumentar durante el trabajo físico, la práctica deportiva o la permanencia en ambientes calurosos con poca ventilación. La deshidratación, el consumo de alcohol, cierta medicación y algunas condiciones de salud pueden dificultar la regulación térmica. De acuerdo con la Mayo Clinic, la combinación de altas temperaturas, humedad y esfuerzo físico exige adoptar precauciones adicionales para evitar que los síntomas progresen.

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Las enfermedades vinculadas al calor

La pérdida de líquidos y electrolitos tras el esfuerzo físico favorece la aparición de dolorosos calambres musculares (AP Foto/Christophe Ena)

Erupción cutánea por calor. La Cleveland Clinic explica que aparece cuando el sudor queda retenido bajo la piel y provoca pequeñas lesiones que pueden causar picazón. Se considera una de las formas más leves de afectación por calor y suele aliviarse al mantener la piel fresca y seca, limitar la exposición y usar ropa holgada. La institución señala que la aparición de calor local o secreción puede requerir una consulta médica para descartar una infección.

Calambres por calor. Según Johns Hopkins Medicine , son espasmos musculares dolorosos que se presentan durante o después de actividad física intensa en condiciones calurosas. Pueden afectar especialmente las piernas, aunque Mayo Clinic también menciona los brazos, el abdomen y la espalda. La sudoración intensa, sumada a una reposición insuficiente de líquidos y electrolitos, puede favorecer su aparición. Aunque se trata de un cuadro leve, la Cleveland Clinic advierte que puede ser una señal de que el organismo necesita detener la actividad y enfriarse para evitar problemas mayores.

Agotamiento por calor. Este cuadro implica una pérdida importante de agua y sales a través de la sudoración , de acuerdo con Johns Hopkins Medicine . La piel pálida, fresca o húmeda, la fatiga, los mareos, las náuseas, el dolor de cabeza, los vómitos y la debilidad forman parte de los signos que describen las fuentes consultadas. La Cleveland Clinic indica que la temperatura corporal central puede aumentar, aunque suele mantenerse por debajo de los 40 ℃ , y advierte que el agotamiento puede evolucionar rápidamente hacia un golpe de calor si no recibe atención.

Golpe de calor. Es la forma más grave de hipertermia, el término médico que se utiliza cuando la temperatura corporal interna está por encima de lo habitual. La Cleveland Clinic señala que, en este cuadro, la temperatura puede superar los 40 ℃ y aparecen signos de alteración neurológica, como confusión, cambios de conducta o dificultad para hablar. La Biblioteca Nacional de Medicina agrega las convulsiones, el habla arrastrada, el letargo extremo y la pérdida de conciencia entre las señales de alarma. Harvard advierte que el calor extremo puede afectar órganos internos y que el retraso en la atención puede provocar daño renal o hepático, alteraciones cardíacas, coma o muerte.

El agotamiento por calor se manifiesta con fatiga, mareos y piel pálida, con una temperatura corporal inferior a los 40 grados (REUTERS/Kacper Pempel)

La exposición ambiental intensa no es la única situación que puede desencadenar estos cuadros. Harvard distingue el golpe de calor por esfuerzo, vinculado a la actividad física vigorosa en ambientes calurosos, del que puede presentarse sin ejercicio en personas con menor capacidad para regular su temperatura corporal. En este último grupo pueden encontrarse personas mayores, niños pequeños o quienes tienen enfermedades crónicas, según la publicación de Harvard.

Johns Hopkins Medicine también señala que niños y adolescentes pueden adaptarse con más lentitud a los cambios de temperatura que los adultos. Además, durante el juego, el entrenamiento o los deportes, pueden no registrar la necesidad de descansar o hidratarse. El sobrepeso, la ropa pesada y determinados tratamientos médicos son otros factores que, de acuerdo con esa institución, pueden aumentar la vulnerabilidad ante el calor.

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Cómo prevenir las enfermedades relacionadas con el calor

Los especialistas aconsejan el consumo constante de agua o bebidas isotónicas y el uso de ropa holgada de colores claros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas preventivas se basan en reducir la carga de calor y favorecer los mecanismos naturales de enfriamiento del cuerpo. Mayo Clinic recomienda utilizar ropa ligera, holgada, transpirable y de colores claros, evitar la actividad intensa durante las horas más calurosas y programar el ejercicio o el trabajo físico para los momentos de menor temperatura. La institución también aconseja realizar descansos frecuentes a la sombra o en lugares frescos.

Mantener una ingesta suficiente de líquidos es otra pauta incluida por las fuentes. La Biblioteca Nacional de Medicina indica que conviene beber antes, durante y después de la actividad física en días calurosos. Johns Hopkins Medicine menciona el agua y las bebidas isotónicas como opciones para reponer líquidos durante esfuerzos intensos, y recomienda evitar el alcohol y las bebidas con cafeína, ya que pueden contribuir a la deshidratación.

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La adaptación gradual al calor también forma parte de la prevención. Mayo Clinic aconseja limitar inicialmente el tiempo de trabajo o ejercicio en temperaturas altas para que el cuerpo se acostumbre de forma progresiva. La Biblioteca Nacional de Medicina recomienda planificar la actividad al aire libre, revisar el pronóstico, identificar lugares con sombra y reconocer los síntomas tempranos antes de la exposición.

La asistencia del golpe de calor exige llamar a emergencias y enfriar a la persona sin suministrarle líquidos ni medicamentos antifebriles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante calambres por calor, las fuentes indican interrumpir la actividad, ir a un sitio fresco y realizar estiramientos suaves. Si se sospecha agotamiento por calor, Mayo Clinic aconseja detener toda actividad, buscar aire acondicionado o sombra, quitar o aflojar ropa adicional y beber líquidos fríos si la persona puede hacerlo. Si los síntomas empeoran, no mejoran o aparecen confusión, pérdida de conciencia o incapacidad para beber, corresponde solicitar atención médica inmediata.

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El golpe de calor exige actuar como ante una emergencia. La Cleveland Clinic y Harvard recomiendan llamar de inmediato al servicio local de emergencias, trasladar a la persona a la sombra o a un ambiente fresco, quitar el exceso de ropa y comenzar a enfriarla mientras llega la asistencia. Las medidas descritas incluyen aplicar agua fría, usar un ventilador y colocar compresas frías o bolsas de hielo en cuello, axilas e ingle. La clínica estadounidense advierte que no se deben administrar líquidos si la persona tiene un golpe de calor, ya que podría inhalarlos, y desaconseja los medicamentos para bajar la fiebre porque no resultan eficaces ante este cuadro.