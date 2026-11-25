La hipertensión arterial puede dañar los vasos sanguíneos, el corazón, el cerebro y los riñones sin presentar síntomas previos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presión arterial es uno de los indicadores más importantes de la salud cardiovascular. Sus valores reflejan la fuerza con la que la sangre circula por las arterias y, sin embargo, es uno de los parámetros que con mayor frecuencia se subestima o se monitorea de forma insuficiente.

Esto se debe, en parte, a que no es un número fijo: sube con el estrés, baja con el descanso y puede alterarse incluso por estar sentado en la sala de espera de un consultorio. Ese último fenómeno, conocido como hipertensión de guardapolvo blanco, ocurre cuando la ansiedad que genera el entorno médico eleva los valores de forma transitoria, mientras que fuera de él la persona registra cifras normales.

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Precisamente esa aparente normalidad puede volverse peligrosa. La hipertensión rara vez anuncia su presencia y puede dañar en silencio los vasos sanguíneos, el corazón, el cerebro y los riñones durante años, lo que la convierte en uno de los factores de riesgo cardiovascular más inadvertidos. Por eso, el monitoreo regular en casa se ha vuelto una práctica indispensable para quienes conviven con valores elevados, y la clave está en saber con qué frecuencia hacerlo.

En ese marco, especialistas consultados por la revista Parade e instituciones médicas de referencia señalaron la importancia del monitoreo domiciliario, establecieron con qué frecuencia realizarlo e indicaron una serie de recomendaciones para llevarlo a cabo correctamente.

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El fenómeno de guardapolvo blanco altera los registros de presión arterial debido a la ansiedad en el consultorio médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para una medición precisa

Ernst von Schwarz, cardiólogo y autor del libro The Secrets of Immortality —sobre longevidad e inmortalidad biológica— recomienda medirse la presión dos veces al día en casa, en reposo, sentado durante al menos 10 minutos. “Si la presión está constantemente por encima de ese valor, hay que volver a consultar con el médico”, advirtió Von Schwarz.

Las guías 2025 de la Asociación Americana del Corazón (AHA) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC) van un paso más allá y recomiendan, para el monitoreo domiciliario, dos mediciones por la mañana antes de desayunar y otras dos antes de dormir.

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En cuanto al procedimiento, las mismas guías establecen un protocolo que busca minimizar las variaciones circunstanciales. Antes de medir, la persona debe permanecer sentada con la espalda apoyada, los pies apoyados en el suelo y las piernas sin cruzar durante al menos cinco minutos, y evitar la cafeína, el ejercicio y el tabaco al menos 30 minutos antes, además de asegurarse de tener la vejiga vacía.

Al momento de medir, indican usar un brazalete del tamaño adecuado directamente sobre el brazo, apoyarlo en una superficie a la altura del corazón y evitar hablar o usar el teléfono tanto durante el reposo previo como durante la medición.

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La toma adecuada de presión exige colocar un brazalete directo sobre el brazo y mantenerlo a la altura del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monitoreo en casa para orientar diagnósticos y tratamientos

Las mismas directrices de la AHA y el ACC reconocen que el monitoreo en el hogar tiene valor clínico concreto: puede confirmar un diagnóstico de hipertensión y servir de base para ajustar esquemas de medicación.

Según Cheng-Han Chen, cardiólogo intervencionista y director médico del Programa de Corazón Estructural del MemorialCare Saddleback Medical Center, llevar un registro —ya sea en papel o digital— permite al paciente además verificar si ajustes como hacer más ejercicio, bajar de peso o reducir el consumo de alimentos procesados y con alto contenido de sodio están dando resultado.

Para quienes buscan comenzar, la barrera de entrada es baja. De acuerdo con la revista, los tensiómetros de brazo validados están disponibles en farmacias y muchos modelos sincronizan las lecturas directamente con el celular, lo que facilita el seguimiento continuo.

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Los especialistas coinciden en que ninguna lectura aislada define el estado de salud de una persona. Lo que importa es la tendencia: si los valores se mantienen sistemáticamente por encima de 130/80 mmHg, es momento de consultar con un profesional.