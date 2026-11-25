La bebida de almendras contiene entre un 2% y un 10% de fruto seco, por lo que el agua representa la mayor parte de su composición (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bebidas de origen vegetal se volvieron una presencia habitual en góndolas, cafeterías y preparaciones cotidianas. Soja, avena, arroz, coco y almendras son algunas de las materias primas utilizadas para elaborar estos productos, que presentan diferencias relevantes en calorías, grasas, azúcares, proteínas y micronutrientes.

En muchos casos, la elección responde a la intolerancia a la lactosa, a la alergia a proteínas lácteas o a la adopción de dietas veganas y vegetarianas. También intervienen las preferencias de sabor y la búsqueda de alternativas sin lácteos. Sin embargo, la similitud en el uso culinario no implica que todas estas bebidas aporten lo mismo que la leche de vaca.

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Dentro de esa oferta, la leche de almendras se consolidó como una de las opciones más elegidas por su sabor suave y su bajo contenido calórico en las variedades sin azúcar. Según la Cleveland Clinic, su composición puede incluir nutrientes añadidos, aunque el producto requiere una lectura atenta de la etiqueta por sus diferencias en proteínas, azúcares y fortificación.

La leche de almendras aporta pocas calorías y grasas insaturadas

Se obtiene al procesar los frutos secos con agua y separar luego la pulpa. De acuerdo con la British Heart Foundation, generalmente contienen entre 2% y 10% de almendra, por lo que el agua representa la mayor parte de su composición. Esa proporción ayuda a explicar por qué suele tener un aporte energético bajo, pero también una cantidad reducida de proteínas.

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Cleveland Clinic indicó que una taza de bebida de almendras sin azúcar contiene:

Cerca de 36,6 calorías.

3,2 gramos de carbohidratos.

2,34 gramos de grasa.

Menos de 1 gramo de proteína.

Una taza de bebida de almendras sin azúcar aporta cerca de 36,6 calorías y menos de un gramo de proteína, según datos de la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también señaló que su contenido calórico es menor que el de la leche de vaca y que la opción sin azúcar tiene una carga reducida de carbohidratos.

Entre los nutrientes presentes se encuentra la vitamina E, una vitamina liposoluble con propiedades antioxidantes. Julia Zumpano, dietista registrada de Cleveland Clinic, explicó que este nutriente participa en la protección de las células frente al daño y contribuye a la función inmunitaria, la salud de la piel y el cuidado ocular.

La bebida también puede aportar grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Según la especialista, estas grasas pueden resultar favorables cuando reemplazan a las grasas saturadas y trans en la alimentación. La British Heart Foundation agregó que la bebida de almendras contiene menos grasas saturadas que la leche de vaca entera o semidescremada, aunque aclaró que eso no le otorga propiedades específicas para reducir el colesterol.

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Otro punto relevante es la fortificación. Algunos fabricantes agregan calcio, vitamina B12, vitamina D y otros micronutrientes. La presencia de esos nutrientes depende de cada producto y no constituye una característica automática. Por eso, el calcio declarado en el envase puede proceder del enriquecimiento y no necesariamente de las almendras utilizadas en su elaboración.

Las bebidas endulzadas, saborizadas o con agregados como cacao, vainilla, jarabes o dátiles pueden contener más azúcares. Zumpano remarcó que el exceso sostenido de azúcares agregados se asocia con problemas de salud como diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, por lo que la distinción entre versiones sin azúcar y endulzadas resulta central al comparar productos.

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El bajo aporte de proteínas marca una diferencia frente a la leche de vaca

Las bebidas vegetales constituyen una opción frente a la intolerancia a la lactosa o dietas veganas, aunque difieren en nutrientes con la leche de vaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal limitación nutricional de la bebida de almendras es su escaso contenido proteico. La British Heart Foundation informó que las versiones sin azúcar aportan, en promedio, 0,3 gramos de proteína por cada 100 mililitros, frente a los 3,6 gramos de la leche de vaca entera. La distancia se explica por la baja cantidad de almendras presente en muchas formulaciones y por el filtrado durante el proceso de elaboración.

Esa diferencia muestra que la bebida de almendras no conserva el perfil nutricional de los frutos secos enteros. La British Heart Foundation señaló que un puñado de 30 gramos aporta alrededor de 7 gramos de proteína, además de fibra y grasas insaturadas, nutrientes que se encuentran en cantidades mucho menores en la versión líquida.

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Un estudio publicado en Food Research International que examinó las etiquetas de 136 bebidas vegetales del mercado español llegó a una conclusión similar. Sus autores indicaron que, con excepción de las bebidas de soja, los productos evaluados presentaron menor contenido de proteínas y calcio que la leche de vaca.

La bebida de soja se distingue dentro de este grupo porque su contenido proteico se aproxima más al lácteo. En cambio, las bebidas de almendra, arroz, avena y coco suelen aportar cantidades considerablemente inferiores. La investigación también observó que las variedades de almendra mostraban valores energéticos bajos y un mayor peso relativo de grasas monoinsaturadas, pero no las consideró equivalentes nutricionales a la leche.

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Las bebidas vegetales presentan limitaciones

Una revisión publicada en Foods describió que las bebidas vegetales constituyen una opción para personas con intolerancia a la lactosa, alergia a proteínas lácteas o dietas veganas y vegetarianas. La investigación subrayó que su composición varía según la materia prima, la cantidad utilizada, el método de procesamiento y los ingredientes incorporados durante la fabricación.

La Cleveland Clinic desaconseja el reemplazo de la leche o fórmula infantil por bebida de almendras debido al riesgo de deficiencias nutricionales en bebés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diversidad impide agruparlas como si fueran un producto uniforme. El estudio detalló que las bebidas a base de soja presentan una mayor cantidad de proteínas que otras alternativas vegetales, mientras que las elaboradas con almendra contienen menos. También indicó que la fortificación se utiliza para elevar el contenido de vitaminas y minerales que, de otro modo, pueden ser limitados.

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Al revisar una bebida de almendras, los datos sobre azúcares agregados, proteína, calcio, vitamina B12 y vitamina D permiten conocer mejor su composición. La British Heart Foundation señaló que el Comité Asesor Científico sobre Nutrición del Reino Unido plantea la elección de bebidas vegetales sin azúcar y fortificadas con calcio, vitamina B12 y yodo cuando se buscan nutrientes habitualmente asociados con la leche de vaca.

La leche de almendras tampoco es adecuada para personas con alergia a frutos secos. Zumpano advirtió que puede provocar reacciones similares a las causadas por las almendras, entre ellas urticaria, erupciones, vómitos, diarrea o dificultad para tragar. Además, Cleveland Clinic indicó que no debe utilizarse como reemplazo de la leche o fórmula infantil en bebés, debido al riesgo de deficiencias nutricionales y problemas de crecimiento asociados con esa sustitución.

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