Los arándanos rojos aportan agua, fibra, manganeso y vitaminas C, E y K al organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los arándanos rojos suelen consumirse en jugos, salsas y versiones deshidratadas. Contienen agua, fibra, antioxidantes, vitaminas C, E y K, y manganeso.

La forma en que se preparan puede modificar de manera considerable la cantidad de azúcar que aportan, un aspecto central al momento de incorporarlos a la alimentación. Durante años, el interés por esta fruta se concentró en su posible relación con las infecciones urinarias.

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Los compuestos presentes en los arándanos pueden dificultar que ciertas bacterias se adhieran a la vejiga, un paso previo a algunas infecciones urinarias, aunque no sirven para tratar una infección ya instalada ni reemplazan la consulta médica o el tratamiento indicado.

Estas consideraciones se basan en lo explicado por la nutricionista registrada Julia Zumpano, citada por Cleveland Clinic. La especialista indicó que la fruta puede asociarse con posibles efectos en la salud bucal, digestiva y cardiovascular, y que puede formar parte de una alimentación saludable si se considera la presentación elegida y las condiciones de salud de cada persona.

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Las proantocianidinas de tipo A pueden dificultar la adhesión de la bacteria Escherichia coli en la vejiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos compuestos pueden dificultar que bacterias se adhieran a la vejiga

La posible relación entre los arándanos rojos y las infecciones urinarias se vincula con las proantocianidinas de tipo A, sustancias presentes en la fruta.

Según explicó la nutricionista, estos compuestos pueden dificultar que la bacteria Escherichia coli se adhiera a la vejiga, un paso que suele producirse antes de una infección.

La especialista aclaró que ese efecto se estudia como una forma de prevención.Sostuvo que las personas con infecciones urinarias frecuentes pueden considerar incluir esta fruta en una alimentación equilibrada, aunque no hay certezas de que evite nuevos episodios.

Los compuestos de la fruta ayudan a disminuir las bacterias de la placa dental y los ácidos perjudiciales en la boca

Estas mismas sustancias también se estudiaron por su posible acción en la boca. Zumpano indicó que podrían reducir la cantidad de bacterias que integran la placa dental y limitar los ácidos perjudiciales. La especialista explicó que esta acción podría ayudar a cuidar la salud bucal.

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Los antioxidantes se relacionan con una menor inflamación, pero todavía faltan estudios

Los arándanos contienen antocianinas y flavanoles, compuestos responsables de su color característico y de su acción antioxidante.

Zumpano explicó que estas sustancias se asocian con efectos antiinflamatorios y con una menor probabilidad de algunas enfermedades crónicas dentro de una dieta con frutas y verduras.

Las antocianinas y los flavanoles otorgan el color característico a la fruta y se asocian con efectos antiinflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señaló que los antioxidantes pueden ayudar a disminuir la inflamación en el organismo. Para la nutricionista, esta fruta debe formar parte de una alimentación que incluya distintos alimentos de origen vegetal y no considerarse una solución aislada para prevenir enfermedades.

En el sistema digestivo, las proantocianidinas de tipo A pueden ayudar a reducir microorganismos perjudiciales en el colon y favorecer la presencia de bacterias beneficiosas.

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la especialista aclaró que aún se necesitan más estudios para saber si los arándanos contribuyen a prevenir el cáncer de colon y otros tumores del sistema digestivo.

En cuanto a la salud cardiovascular, indicó que los datos disponibles sobre una posible mejora en algunos valores de colesterol son limitados.

Las presentaciones deshidratadas y los jugos comerciales suelen contener azúcar agregado para compensar la acidez natural (Archivo)

El azúcar añadido y algunas condiciones de salud influyen en la forma de consumo

Los jugos comerciales suelen venderse como cócteles o mezclas con otros jugos y endulzantes. Por eso, no siempre contienen jugo de arándano puro. Zumpano recomendó no superar entre 120 y 240 mililitros diarios y sugirió diluirlo con agua natural o con gas.

Para las opciones comerciales, la especialista recomendó elegir jugo de arándano 100 % puro. Las versiones secas y las salsas también pueden tener azúcar añadido para compensar el sabor ácido de la fruta.

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La nutricionista advirtió que una porción de arándanos deshidratados puede aportar cerca de 25 gramos de azúcar agregado, una cantidad equivalente a la máxima recomendada para todo un día.

El elevado nivel de oxalato en esta fruta exige precaución en personas propensas a desarrollar cálculos renales (SEGOB)

La experta propuso preparar la salsa en casa para controlar el azúcar y recurrir a un deshidratador doméstico si se buscan opciones con menos ingredientes agregados.

Cuando se elige un producto comercial con alto contenido de azúcar, Zumpano aconsejó moderar el consumo de otros alimentos endulzados ese mismo día.

La especialista también mencionó precauciones para situaciones particulares. Las personas propensas a cálculos renales deberían tener presente que los arándanos contienen una cantidad elevada de oxalato, un compuesto relacionado con los cálculos de oxalato de calcio.

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Quienes toman anticoagulantes deberían limitar los consumos elevados de esta fruta y, especialmente, de suplementos o extractos concentrados.

Las personas que consumen anticoagulantes deben limitar la ingesta de extractos concentrados para prevenir interacciones adversas (Foto: Campo Grande)

Además, advirtió sobre una posible interacción que podría aumentar el efecto de esos medicamentos y señaló que una porción habitual como fruta entera, jugo o salsa no parece presentar inconvenientes.

La fruta fresca suele estar disponible entre septiembre y octubre. Zumpano explicó que puede congelarse para utilizarla después en licuados, salsas y aderezos para ensaladas.