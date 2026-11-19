El atún enlatado se comercializa en dos presentaciones: en agua y en aceite.
Aunque el pescado es el mismo, el líquido en el que se conserva cambia su contenido de calorías, grasas y algunos nutrientes.
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Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), por cada 100 gramos, el atún en agua aporta aproximadamente 90 calorías y menos de 1 gramo de grasa.
El envasado en aceite llega a 198 calorías y 8 gramos de grasa en la misma cantidad.
El líquido de conserva es lo que cambia el contenido calórico
La diferencia calórica viene del aceite añadido, no del pescado. El atún en sí es un pescado magro.
Lo que eleva las calorías en la versión en aceite es el líquido en que se conserva, que el pescado absorbe durante el proceso de enlatado.
Para quien busca bajar de peso o reducir el consumo de grasa, el atún en agua es la opción más directa.
No tiene grasas añadidas y conserva mejor las grasas naturales del propio pescado —las que cuidan el corazón y el cerebro— porque a diferencia del aceite, el agua no las arrastra cuando se escurre la lata.
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El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) publicó un análisis en la revista Public Health Nutrition donde explica por qué ocurre esto: cuando se escurre el aceite de la lata, parte de esas grasas saludables del pescado se va con él.
Con el agua no pasa lo mismo, porque el agua y la grasa no se mezclan.
El resultado es que el atún en agua conserva hasta tres veces más de esas grasas que el envasado en aceite.
El atún en aceite tiene más vitamina D y selenio
El envasado en aceite tiene una ventaja: más vitamina D. Media taza contiene 4.9 microgramos, frente a 0.83 microgramos en la misma porción en agua, según el USDA.
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La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber calcio y mantener los huesos. Se conserva mejor en aceite porque es una vitamina que solo se disuelve en grasa, no en agua.
El selenio, un mineral que protege la tiroides y actúa como antioxidante, también es ligeramente mayor en la versión en aceite: 55.5 microgramos por media taza, contra 48.7 en agua, de acuerdo con la Oficina de Suplementos Dietéticos del NIH.
En proteína, las dos presentaciones son equivalentes
Sea cual sea la presentación, el atún tiene proteína completa: la que contiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para reparar músculos y mantenerse en forma.
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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reporta que 100 gramos de atún enlatado aportan hasta 24 gramos de proteína.
El USDA confirma que una sola lata puede cubrir hasta la mitad de los requerimientos diarios de proteína de un adulto.
El sodio es otro factor que conviene revisar en la etiqueta
Además de las calorías y la grasa, el sodio es un dato que vale la pena checar antes de comprar. El exceso de sodio sube la presión arterial con el tiempo.
La Harvard T.H. Chan School of Public Health señala que enjuagar el atún enlatado con agua antes de consumirlo es una forma sencilla de reducir su contenido de sodio sin perder proteína ni otros nutrientes.
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Tanto la versión en agua como la versión en aceite pueden tener niveles altos de sodio dependiendo de la marca, por lo que comparar etiquetas entre productos es una práctica recomendada.
El atún aporta vitamina B12 en las dos presentaciones por igual
La vitamina B12 es necesaria para que el sistema nervioso funcione correctamente, para producir glóbulos rojos y para convertir los alimentos en energía.
El cuerpo humano no la fabrica por sí solo y debe obtenerla de la comida.
El NIH documenta que una lata de atún enlatado aporta aproximadamente 2 microgramos de vitamina B12, lo que equivale al total recomendado para un adulto en un día.
Esa cantidad es igual en las dos presentaciones —en agua y en aceite— porque la vitamina B12 no se pierde con ninguno de los dos líquidos de conserva.
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Cuántas veces a la semana se puede comer
El atún contiene pequeñas cantidades de mercurio, un metal que se acumula en los peces.
La cantidad varía según la especie: el atún claro tiene menos mercurio que el blanco o albacore, indica la FDA. Para adultos sanos, el atún claro puede consumirse dos o tres veces por semana sin riesgo.
Las mujeres embarazadas deben limitarse a dos o tres porciones semanales del tipo claro y evitar el albacore, según la misma FDA.
El tipo de líquido —agua o aceite— no modifica el contenido de mercurio, que depende únicamente de la especie.
El tipo de atún dentro de la lata también hace diferencia
No todo el atún enlatado es igual. Dentro de la lata hay dos tipos principales: el atún claro, que generalmente es de la especie skipjack, y el atún blanco o albacore, que es una especie más grande.
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La FDA documenta que el albacore contiene tres veces más mercurio que el atún claro.
El mercurio es un metal que se acumula en el organismo con el consumo frecuente y en dosis altas puede afectar el sistema nervioso.
Para la población general esto no representa un riesgo si el consumo es moderado, pero sí es un dato relevante que conviene conocer al momento de elegir qué lata comprar.
La elección depende de lo que busca cada persona en su dieta
Quien quiere menos calorías y aprovechar mejor las grasas naturales del pescado, el atún en agua es la opción indicada.
Quien necesita más vitamina D o mayor aporte calórico —por ejemplo, personas con poca exposición al sol o dietas muy restrictivas— se beneficia más del envasado en aceite, siempre que sea en aceite vegetal como el de girasol, soya u oliva.
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que el consumo regular de atún puede reducir el colesterol y los triglicéridos en sangre, apoya el sistema nervioso e inmunológico y contribuye al mantenimiento muscular.
Esos beneficios aplican a las dos presentaciones.
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