El retrato al óleo pintado por Diego Rivera en 1956 y la residencia de Jardines del Pedregal integran el patrimonio testamentario de Silvia Pinal. ((Archivo) )

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El reparto de la herencia de Silvia Pinal enfrenta restricciones legales y gastos operativos que condicionan el destino de sus dos activos patrimoniales principales: su residencia en Jardines del Pedregal y el retrato al óleo que Diego Rivera le pintó en 1956.

La pintura alcanza una valuación estimada en 3 millones de dólares, equivalentes a más de 60 millones de pesos. Pese a esa cifra, la obra carece de liquidez inmediata debido a que las leyes mexicanas impiden su venta en el mercado internacional.

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Al mismo tiempo, la vivienda de la actriz en la alcaldía Álvaro Obregón exige un desembolso continuo para el pago de predial, cuadrillas de vigilancia privada, jardinería y conservación estructural, lo que llevó a sus herederos a evaluar opciones para desprenderse del inmueble.

La ley federal impide la exportación de la obra de Rivera

El retrato al óleo sobre tela quedó catalogado como Monumento Artístico de la Nación tras el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1959. Esta norma rige sobre toda la producción plástica de Diego Rivera.

Bajo la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la pieza no puede salir de manera definitiva de la República Mexicana.

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Cualquier intento de trasladarla al extranjero sin permiso oficial constituye un delito federal tipificado como contrabando.

El marco jurídico establece que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene derecho de preferencia sobre la compra de la pintura. Si los propietarios deciden venderla dentro de México, la dependencia federal dispone de 30 días naturales para ejercer el derecho del tanto.

Cualquier préstamo temporal para exposiciones en recintos internacionales exige autorizaciones de la Secretaría de Cultura y el aval técnico del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Mueble, además de pólizas de seguro de cobertura internacional.

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El retrato al óleo sobre tela quedó catalogado como Monumento Artístico de la Nación en 1959. (Foto: Twitter)

Un fideicomiso familiar administra el lienzo original

Silvia Pinal ordenó la creación de un fideicomiso para resguardar la pintura y evitar disputas legales entre sus descendientes. La titularidad legal sobre los derechos del cuadro recae de forma conjunta en Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

Pasquel explicó que el mecanismo fiduciario impide la venta unilateral por parte de alguno de los hermanos. La actriz detalló que la obra pertenece formalmente al patrimonio cultural del país, por lo que ninguna persona puede adjudicársela a título personal.

Cualquier transacción comercial requiere la aprobación unánime de los tres hermanos y el cumplimiento de las disposiciones del INBAL. Ante esa complejidad administrativa, la familia optó por mantener la pieza dentro del patrimonio dinástico.

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La titularidad legal sobre los derechos del cuadro recae de forma conjunta en Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. (ig:silviapinal)

Alejandra Guzmán tomó la custodia directa del lienzo original para someterlo a un proceso de restauración y conservación fuera de la residencia.

En ese proyecto contó con el respaldo técnico del coleccionista Eugenio López, presidente de Fundación Jumex Arte Contemporáneo.

Para mantener la ambientación del inmueble en Jardines del Pedregal, los tres hermanos acordaron colocar una réplica en la sala principal, en el mismo espacio donde reposó durante más de medio siglo.

Alejandra Guzmán tomó la custodia directa del lienzo original para someterlo a un proceso de restauración y conservación. (IG)

El vestido de Tao Itzé y el obsequio de 1956

La obra surgió a mediados de la década de 1950, cuando Silvia Pinal iniciaba la construcción de su casa al sur de la capital. El arquitecto Manuel Rosen Morrison, encargado de la edificación, propuso a la actriz acudir con Diego Rivera para encargarle un retrato.

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Pinal acudió al taller del muralista en Altavista, en el barrio de San Ángel, el pintor propuso realizar una sesión con la actriz desnuda. Pinal rechazó el planteamiento debido a que buscaba una pieza elegante para la sala de su hogar familiar.

La intérprete recurrió al diseñador mexicano Tao Itzé, quien confeccionó un vestido negro entallado de corte sirena con encaje y espalda descubierta. Con ese atuendo, Pinal posó de pie ante Rivera durante tres meses en jornadas extenuantes.

La obra surgió a mediados de la década de 1950, cuando Silvia Pinal iniciaba la construcción de su casa al sur de la capital. (Foto: Twitter)

En su libro autobiográfico “Esta soy yo”, Pinal relató que temía el cobro de honorarios del artista. La actriz disponía de una chequera con 50,000 pesos, monto que correspondía al pago de la nómina de los albañiles de su nueva casa.

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Rivera firmó la pieza el 3 de noviembre de 1956, día del santo de la actriz. Al recibir la obra, Pinal preguntó el costo, pero el muralista decidió regalársela con el argumento de celebrar su fecha patronímica, sin exigir contraprestación económica.

El cuadro saltó a la televisión nacional décadas después, durante más de 20 años, una reproducción del lienzo funcionó como fondo de las presentaciones introductorias de Silvia Pinal en el programa unitario “Mujer, casos de la vida real”.

Una reproducción del lienzo funcionó como fondo de las presentaciones introductorias de Silvia Pinal en "Mujer, casos de la vida real". (Captura: Facebook Hilos de Twitter)

Los costos de mantenimiento en Jardines del Pedregal

La mansión de Silvia Pinal representa otro reto patrimonial para la familia, diseñada por Rosen Morrison sobre terreno de roca volcánica, la propiedad abarca áreas verdes, alberca, terrazas y construcciones adicionales donde han residido familiares de la actriz.

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Pasquel expuso que sostener el inmueble genera un costo financiero elevado, la actriz indicó que Alejandra Guzmán contaba con el poder adquisitivo necesario para cubrir los impuestos prediales y las reparaciones de una residencia de esa magnitud.

El diseño arquitectónico de la casa, a cargo de Manuel Rosen en 1955, integra materiales como piedra volcánica, barro y cantera blanca, reflejando el estilo del Pedregal. (Archivo)

Alejandra Guzmán confirmó que inició las gestiones legales para poner en venta la fracción que le corresponde dentro del predio del Pedregal. La cantante argumentó que abandonó la casa familiar a los 17 años y busca cerrar un ciclo personal tras la muerte de su madre.

La intérprete de música pop señaló que busca un comprador que respete el valor arquitectónico de la propiedad, mientras la división formal de los bienes inmuebles avanza conforme a las disposiciones notariales dejadas por Silvia Pinal.

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