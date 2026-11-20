Lili Campos fue detenida en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. (X @zuleikanoticias)

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Roxana Lili Campos Miranda, ex alcaldesa de Playa del Carmen, en Quintana Roo, fue detenida durante la noche del pasado jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México, y quedó a disposición de la Fiscalía Genera de la República (FGR).

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la mujer fue detenida en la calle Emiliano Zapata, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

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De acuerdo con la ficha de detención, Campos Miranda fue detenida el jueves a las 7:47 de la noche.

Hasta el momento se desconocen las razones por las que fue aprehendida. Campos Miranda fue presidenta municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), en el periodo 2021-2024.

Al final de su mandato compartió un mensaje en sus redes sociales, donde agradeció la confianza de la ciudadanía y dijo que el encargo había sido una gran responsabilidad con aprendizajes y experiencias.

Campos se incorporó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, según información difundida en septiembre de 2026. (X @elalbertomedina)

Señaló que Solidaridad estaba “de pie, seguro, fortalecido y con oportunidades”.

También fue diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) en la XVI Legislatura, de 2019 a 2022, de acuerdo con información del Congreso de Quintana Roo.

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Durante su mandato no se aclararon más de 84 mdp

Las investigaciones por presuntas irregularidades financieras durante su administración municipal colocaron a Lili Campos bajo el escrutinio de las autoridades de Quintana Roo meses antes de su detención en la Ciudad de México. Entre los señalamientos destacan observaciones por más de 84 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2023, así como una serie de procedimientos administrativos contra ella y ot ros exfuncionarios de su gobierno.

En febrero de 2026, el auditor superior de Quintana Roo, Miguel Cheluja, informó que permanecían sin solventar 84.3 millones de pesos de la cuenta pública 2023 del Ayuntamiento de Playa del Carmen. La cantidad formaba parte de aproximadamente 220 millones de pesos en inconsistencias detectadas inicialmente durante la fiscalización. De acuerdo con el funcionario, los montos pendientes fueron turnados a la Unidad Especial de Investigación para integrar los expedientes correspondientes.

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Posteriormente, en mayo de este año, se dio a conocer que el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Playa del Carmen mantenía 12 expedientes administrativos contra exfuncionarios del gobierno que encabezó Campos Miranda entre 2021 y 2024. Entre las personas señaladas figuraban la entonces tesorera municipal, Kira Iris San, y otros integrantes de su equipo.

La detención de la exalcaldesa de Playa del Carmen Roxana Lili Campos Miranda, a disposición de la FGR 👤 La detención 💰 84 millones sin aclarar 🔗 Caso paralelo

La información fue confirmada por Cristina Alcérreca, titular del órgano de control, quien explicó que los procedimientos se encontraban en etapa de sustanciación. En agosto, la funcionaria informó que los primeros expedientes serían turnados al Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo para determinar si existían responsabilidades y, en su caso, establecer sanciones económicas o inhabilitaciones.

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Uno de los señalamientos económicos más relevantes corresponde a 88.8 millones de pesos que no habrían sido aclarados del ejercicio fiscal 2023. De acuerdo con información publicada por Sol Quintana Roo, el monto se dividía en dos observaciones: 64 millones 90 mil 252 pesos relacionados con obras y servicios públicos financiados con recursos federales, y otros 24 millones 662 mil 734 pesos por falta de información sobre los insumos utilizados en obras realizadas durante ese periodo.

En medio de estos procedimientos, Campos Miranda promovió recursos de amparo para evitar comparecer ante el Órgano Interno de Control. En agosto, se reportó que un juez federal rechazó uno de esos recursos, por lo que las investigaciones administrativas continuarían su curso. En septiembre, otros exfuncionarios de su administración, entre ellos Kira Iris San y el excoordinador de Comunicación Social, Arnulfo Ascencio, acudieron a rendir declaraciones ante la instancia municipal.

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Otro dato relevante es que, después de concluir su gestión en Quintana Roo, Lili Campos se incorporó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, según información difundida en septiembre de 2026.

Un antecedente reciente: otro exalcalde de Quintana Roo detenido

La captura de Campos Miranda ocurrió unos días después de la detención de Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Benito Juárez (Cancún), quien fue localizado en Mérida, Yucatán, el 16 de noviembre.

Diecinueve meses después de burlar la vigilancia policiaca en Nuevo León, el exalcalde interino de Cancún fue detenido en Mérida. (SSP Yucatán)

El exfuncionario fue detenido mediante una orden de aprehensión emitida por un juez de control de la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una empresa. Canabal había gobernado Cancún entre 2004 y 2005 y permanecía prófugo desde 2025, después de abandonar el domicilio donde cumplía prisión domiciliaria en Nuevo León.

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Su caso también tiene como antecedente una investigación por un presunto quebranto económico de 531 millones de pesos contra la empresa LV, S.A. de C.V., por la que había sido detenido en febrero de 2024. La nueva orden de aprehensión corresponde a una investigación distinta.

Aunque ambos casos involucran a exalcaldes de Quintana Roo detenidos fuera de esa entidad, no existe información que permita establecer una relación entre sus investigaciones. En el caso de Lili Campos, tampoco se ha confirmado que su captura esté relacionada con las observaciones financieras de su administración.