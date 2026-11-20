Lizbeth Mata Lozano informó que el PAN revisa cerca de 23 perfiles inscritos para las alcaldías de Baja California, uno de esos nombres es el de Gustavo Macalpin. (Instagram)

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Gustavo Macalpin se registró como aspirante del PAN a la candidatura por la alcaldía de Mexicali, un proceso que todavía requiere la revisión de requisitos de elegibilidad, la obtención de firmas, una medición y la definición de los órganos internos del partido.

Lizbeth Mata Lozano, presidenta estatal del PAN en Baja California, informó este 19 de noviembre que el Comité Ejecutivo Nacional le ha remitido cerca de 23 nombres inscritos para las alcaldías. Entre ellos se encuentra el registro de Macalpin en la plataforma virtual.

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La dirigente precisó que la inscripción no define todavía la candidatura de Mexicali. “Tendremos que avanzar hacia los requisitos de elegibilidad, efectivamente las firmas, la medición y, por último, la definición de nuestros órganos internos”, declaró durante una conferencia de prensa este 19 de noviembre.

El conductor fue despedido al aire de Canal 66 en octubre de 2024

Durante la transmisión en vivo del programa Ciudadano 2.0, en el Canal 66, Gustavo Macalpin fue despedido sin aparente justificación. Señalan que se trató por críticas al esposo de la gobernadora de Baja California. Crédito: @87punto3 / X

Macalpin adquirió notoriedad nacional en octubre de 2024, cuando Luis Arnoldo Cabada, director de Canal 66, interrumpió la transmisión de su programa Ciudadano 2.0 para comunicarle que ese sería su último día al aire.

El conductor de noticias trabajó durante seis años y medio en la cadena. En su despedida, expresó: “Una manera bastante extraña de que se informara, pero yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido durante estos seis años y medio”.

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Cabada argumentó durante la emisión que “todo tiene un ciclo”, sin ofrecer una explicación oficial adicional sobre la salida del presentador. El momento se difundió en redes sociales y provocó críticas por la manera en que ocurrió el despido.

Gustavo Macalpin cuenta con licenciatura en Derecho por CETYS Universidad y estudios en The George Washington University. Foto: Jovani Pérez

Tras el hecho surgieron versiones que habrían vinculado su salida con comentarios de Macalpin sobre Carlos Alberto Torres, entonces esposo de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.

Torres fue objeto de controversia en 2022 debido a la declaración patrimonial de la mandataria, en la que informó algunos muebles y dos cuentas bancarias, mientras señaló que el resto de los bienes estaba a nombre de su esposo.

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Jorge Máynez, excandidato presidencial, calificó el caso como un “grotesco acto de censura”. Las versiones sobre una posible presión política no tuvieron una explicación oficial de Canal 66.

Gustavo Macalpin es licenciado en Derecho por CETYS Universidad y cuenta con formación en comunicación política. También cursó diplomados y estudios en The George Washington University y el Tecnológico de Monterrey, enfocados en análisis político y medios de comunicación.

Antes de su salida de Canal 66, condujo los programas La Hora 25 y Notivisa 2PM en Televisa Mexicali. Además, fue columnista de La Crónica de Baja California.

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PAN exige a la FGR avances en la denuncia por presunta corrupción en el INE

Jorge Romero Herrera afirmó desde La Paz que Acción Nacional no permitirá que las investigaciones sobre peculado, cohecho y tráfico de influencias pierdan atención pública. Crédito: X/ @JorgeRoHe

La dirigencia del PAN, encabezada por Jorge Romero Herrera, reclamó este jueves 19 de noviembre a la FGR avances en la denuncia que presentó hace tres semanas por presuntos actos de corrupción, peculado, tráfico de influencias y cohecho en el INE. El partido también exigió a Morena emitir la convocatoria para renovar la presidencia definitiva del organismo electoral.

Durante una gira por La Paz, Baja California Sur, Romero Herrera sostuvo que las indagatorias no han mostrado resultados desde que Acción Nacional presentó la denuncia.

“Hoy desde La Paz le decimos a la Fiscalía General de la República, ante la que hace tres semanas presentamos una denuncia por toda la gama de delitos que nos enteramos que pasaron: corrupción, peculado, tráfico de influencias, cohecho”, declaró el líder panista.

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Romero Herrera agregó: “¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la República? Ya pasaron tres semanas. No sabemos si le están apostando a que pase de moda el tema. Pero para el PAN no va a pasar de moda. Y una destitución del titular del INE no va a dar para nosotros como si ya todo se resolviera”.

El presidente nacional del PAN utilizó una analogía futbolística para acusar al oficialismo de buscar “adueñarse” del árbitro electoral y marcar “penalti” cuando le convenga. También afirmó que deben deslindarse responsabilidades por presuntas irregularidades en contrataciones y nombramientos.

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PAN exige definir la presidencia definitiva del INE

Blanca Yassahara Cruz García no descartó continuar al frente del Consejo General durante las elecciones de 2027. Crédito: INE

El dirigente opositor planteó que Morena debe iniciar el procedimiento para elegir a quien encabezará el Instituto Nacional Electoral. A su consideración, la falta de consenso es usada como argumento para mantener sin cambios la integración actual del organismo.

“Se tienen que deslindar responsabilidades ante un cúmulo de delitos cuasi infinitos en contrataciones y en nombramientos. Y nosotros le exigimos a Morena que emita la convocatoria para renovar la presidencia del INE”, sostuvo.

Romero Herrera también afirmó que la consejera presidenta interina Blanca Yassahara Cruz García habría llegado al Consejo General por “el apadrinamiento político de Sergio Salomón”, exgobernador morenista de Puebla.

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Cruz García, por su parte, aseguró que el INE mantiene sus actividades sin interrupciones pese a las revisiones internas y a que todavía no se designa una presidencia definitiva. La funcionaria no descartó permanecer en el cargo durante el proceso electoral de 2027.