Las diferencias entre oposición y las bancadas del oficialismo persisten y evitan llegar a acuerdos para lanzar la convocatoria que lleve a la elección de la nueva persona titular del Instituto Nacional Electoral. (Crédito: Cámara de Diputados)

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Tras las diferencias que se han generado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el líder morenista Ricardo Monreal ya puso fecha para que la mayoría calificada defina el rumbo que tomará la convocatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) para elegir a su titular.

Será el próximo miércoles cuando el coordinador de Morena se reúna con los integrantes de su bancada para determinar si esperan la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego del recurso que fue presentado contra el proceso de designación.

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La decisión será clave para conocer si la Cámara de Diputados mantiene en pausa los mecanismos para elegir a la próxima presidencia del Consejo General del INE o si avanza con la emisión de la convocatoria.

Ricardo Monreal pone fecha para definir el futuro de la convocatoria del INE

Durante una entrevista con medios de comunicación este 20 de noviembre, el presidente de la Jucopo reconoció que dentro de Morena existen distintas posturas sobre el momento en que debe avanzar el procedimiento.

Monreal explicó que algunos integrantes de su grupo parlamentario consideran necesario esperar a que el Tribunal Electoral resuelva el recurso interpuesto. Por ello, será la mayoría de Morena la que determine qué camino seguir.

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“Eso lo va a definir la mayoría, la mayoría de mi grupo parlamentario. El próximo miércoles tengo reunión con ellos”, adelantó el legislador.

Asimismo, señaló que hasta que se expida la resolución del TEPJF se instalarán los mecanismos que establece la ley y la Constitución para la designación de la presidencia del Consejo General del INE.

Morena y aliados definirán el miércoles si esperan resolución del tribunal para emitir convocatoria del INE. (Cámara de Diputados)

Morena mantiene el diálogo con PAN, PRI y aliados pese a diferencias

Pese a las diferencias que han surgido alrededor del procedimiento, Ricardo Monreal aseguró que mantiene abiertas las vías de comunicación con las distintas fuerzas políticas de la Cámara de Diputados.

El legislador sostuvo que la presentación del recurso ante el Tribunal Electoral es un derecho de quienes lo promovieron, por lo que descartó que esto represente un obstáculo para mantener las negociaciones.

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Incluso, reveló que ha sostenido conversaciones con representantes de distintas bancadas, entre ellos:

El diputado Elías Lixa , coordinador del PAN.

La diputada Ivonne Ortega .

Carlos Puente , coordinador del Partido Verde.

Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo.

El diputado zacatecano insistió en que buscará mantener una relación de respeto y concordia durante los próximos meses de la Legislatura, al considerar que la capacidad de construir acuerdos es importante para el país.

También dejó abierta la posibilidad de que continúen las conversaciones mientras se define la situación jurídica del proceso.

El PAN presentó un recurso ante el Tribunal por falta de acuerdos sobre el INE en la Jucopo. (@eLiasLixa)

Diputados tienen hasta el 15 de diciembre para desahogar su agenda

Además de la designación de la presidencia del INE, Ricardo Monreal adelantó que la Cámara de Diputados tiene una agenda legislativa amplia para las próximas semanas.

Entre los asuntos pendientes se encuentran dos iniciativas enviadas por la presidenta, una relacionada con la protección de monumentos coloniales y áreas antropológicas, y otra sobre un paquete de leyes para combatir la corrupción.

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A estos temas se suman asuntos relacionados con el equilibrio ecológico, el cabildeo y las reservas naturales, así como la posibilidad de armonizar los artículos 127 y 123 de la Constitución.

El coordinador morenista estimó que todavía podrían desahogarse los 30 puntos que se propusieron para el actual periodo ordinario de sesiones.

El plazo constitucional para concluir los trabajos legislativos vence el próximo 15 de diciembre, por lo que el encuentro del miércoles también será determinante para conocer cómo avanzará Morena en uno de los asuntos políticos más relevantes que tiene pendientes la Cámara de Diputados.