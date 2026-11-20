Lenin Jonathan Canchola Martínez fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, al Cefereso número 17 , ubicado en la carretera La Ruana-Tazumbos, kilómetro dos del Ejido 18 de Marzo, en Buenavista Tomatlán, Michoacán .

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 19 de noviembre a Los Comancheros , una pandilla motociclista con sede en Australia señalada por facilitar el tráfico de cocaína del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia mercados de Oceanía.

Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato , dejó sin vida al director de la corporación, Rafael Galván Navarro , y herido a su escolta, Eduardo Casiano.

Ismael Zambada Imperial, conocido como “ El Mayito Gordo” , estaría operando en la sierra de Durango junto a su hermano Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, para luchar contra Los Chapitos y defender el imperio criminal de su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.

Miguel Ángel Félix Gallardo , el capo sinaloense que murió el 15 de noviembre a los 80 años, pudo haber amasado una fortuna superior a la de Ismael “El Mayo” Zambada , de acuerdo con Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero, delitos financieros y anticorrupción.

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