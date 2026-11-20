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ARTÍCULO DE INFOBAE
Fortuna de Miguel Ángel Félix Gallardo habría superado a la de “El Mayo” Zambada, según experto
El capo sinaloense movía hasta 20 millones de dólares mensuales en una cuenta bancaria
Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo sinaloense que murió el 15 de noviembre a los 80 años, pudo haber amasado una fortuna superior a la de Ismael “El Mayo” Zambada, de acuerdo con Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero, delitos financieros y anticorrupción.
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Anabel Hernández confirma el regreso de “El Mayito Gordo” a México para pelear contra Los Chapitos
Según fuentes de inteligencia estadounidense citadas por la periodista, Serafín Zambada Ortiz también estaría defendiendo el imperio criminal de su padre, Ismael Zambada García
Ismael Zambada Imperial, conocido como “El Mayito Gordo”, estaría operando en la sierra de Durango junto a su hermano Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, para luchar contra Los Chapitos y defender el imperio criminal de su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.
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Asesinan a director de Policía Municipal en emboscada en Guanajuato
Rafael Galván Navarro, titular de la corporación del municipio Pueblo Nuevo, murió en el sitio, mientras que otro elemento se reporta grave
Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, dejó sin vida al director de la corporación, Rafael Galván Navarro, y herido a su escolta, Eduardo Casiano.
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Quiénes son Los Comancheros, la pandilla motociclista australiana que hizo alianzas con el Cártel de Sinaloa y el CJNG
El Tesoro estadounidense bloqueó los activos de cinco líderes de la organización, acusados de mover cocaína y metanfetamina junto a dos de los grupos criminales más violentos de México
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 19 de noviembre a Los Comancheros, una pandilla motociclista con sede en Australia señalada por facilitar el tráfico de cocaína del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia mercados de Oceanía.
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Cambian de penal a Lenin Canchola: líder de Los Malcriados 3AD es enviado a Michoacán tras organizar bloqueos desde prisión
El traslado ocurre después de los bloqueos que paralizaron la zona de Santa Fe para exigir mejores condiciones en el penal de Tepic donde estaba recluido Canchola
Lenin Jonathan Canchola Martínez fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, al Cefereso número 17, ubicado en la carretera La Ruana-Tazumbos, kilómetro dos del Ejido 18 de Marzo, en Buenavista Tomatlán, Michoacán.