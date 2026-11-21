Los hermanos Hurtado Olascoaga son los líderes del cártel. (Infobae México/Jesús Avilés)

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Una acusación federal con número de causa DR:26-CR-03395-AM, presentada el 18 de noviembre ante el Tribunal del Distrito Oeste de Texas, y revelada públicamente el 20 de noviembre, imputó cargos a 21 miembros y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana, incluidos sus líderes, los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”.

El documento, de 58 páginas, contempló 14 cargos por narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera, aunque no todos los acusados enfrentan los mismos señalamientos.

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Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son los líderes de La Nueva Familia Michoacana, organización del narcotráfico (Foto: DEA)

Estados Unidos ubicó el origen de la estructura organizacional actual del cártel en 2011, cuando El Pez encabezó los remanentes de La Familia Michoacana. Sin embargo, el propio documento imputó varios cargos, entre ellos la conspiración bajo la ley RICO y las conspiraciones de narcotráfico, por conductas que arrancaron el 1 de enero de 2006, cinco años antes de la fecha que la fiscalía señaló como la del surgimiento formal de la organización.

Según Estados Unidos, La Nueva Familia Michoacana mantiene presencia en cinco estados mexicanos: Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Puebla y Morelos.

Los 21 acusados y los roles que les atribuyó el Departamento de Justicia

El documento nombró a Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez” o “Don Gabino”, como líder del cártel, y a José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa” o “Chino”, como segundo al mando.

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Los acompañaron Josue López Hernández, alias “Colima”, tercero en la jerarquía y encargado del tráfico de armas y seguridad; Johnny Hurtado Hernández, alias “Tarzán”, hijo de El Pez y cuarto al mando, responsable de cobros de extorsión; y Edgar Aguilar Cruz, alias “Alex”, “Alex Aguilar”, “Edwin Cruz Aguilar”, “Gallito”, entre otros, señalado como encargado de las operaciones de tráfico de armas y tráfico de personas.

También fueron acusados Rogelio Estrada Jaramillo, alias “Royer Jaramillo”, “Royer Jara” o “Chino”, traficante de personas de mando medio; Florencio Aguilar Lorenzo, alias “Lencho”, hermano de Edgar Aguilar Cruz; Laurencio Reyes Ambriz, alias “Wencho”; Anastacio Reyes Flores, alias “Tacho”; y José Andrés Vela Cervantes, alias “Barbas”, los cuatro señalados como parte del ala de tráfico de personas activa durante el incidente que resultó en la muerte de ocho migrantes en marzo de 2021.

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Acusación presentada contra los hermanos Hurtado y 19 personas más en EEUU. Crédito: Departamento de Justicia de Estados Unidos

El resto de los imputados incluyó a Alfredo Jaimes Jaimes, alias “AJJ”, “Alfredo832”, “ADA”, “Alfie”, “JaimesHTX” o “AlfyHTX832”, traficante de armas encargado del chapado en oro de las piezas del cártel; Jesús Daniel Álvarez, transportista; César Espinosa Reyes, traficante de drogas y armas de mando medio; Abrán Espinosa Mondragón, alias “Chaparro”, fuente de suministro de cocaína y metanfetamina en el área de Austin, Texas; y Antonio Landeros Ojo de Agua, alias “Tone”, también señalado como fuente de suministro desde México.

Completaron la lista Alejandro Díaz García, alias “Luis”, facilitador de tráfico de armas; Rogelio Ponce Esquivel, mecánico señalado por construir compartimentos para el transporte de droga, también conocidos como clavos; Apolonio Benítez, coordinador de logística en Texas y Carolina del Norte; Johnny Warnce Milton, alias “Milkman”; Humberto González Arce, alias “Mija” o “Beto”, señalado por ocultar droga en baterías transportadas en camionetas; y Omar Sixto Benítez, acusado de instalar compartimentos en vehículos y coordinar transferencias de dinero.

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La organización importó cocaína, heroína y metanfetamina

El documento judicial atribuyó al cártel la importación y distribución de miles de kilogramos de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos desde 2006, bajo la dirección de El Pez y El Fresa. Los transportistas utilizaron compartimentos ocultos en vehículos para trasladar la droga hasta casas de resguardo operadas en territorio estadounidense.

En septiembre de 2024, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautaron 2.06 kilogramos de cocaína ocultos en el múltiple del motor de un vehículo que cruzaba el Puerto de Entrada de Eagle Pass, Texas. La droga había sido envuelta en un paquete similar a papel aluminio para evadir los controles fronterizos.

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Cargamento de droga escondido en un motor. Crédito: Departamento de Justicia de EEUU

Según la acusación, desde las casas de seguridad, la organización distribuyó la droga en cantidades menores a vendedores callejeros, quienes la vendieron al consumidor final.

La acusación imputó estos hechos bajo cargos de conspiración para poseer con intención de distribuir e importar cocaína, heroína y metanfetamina, con montos mínimos de 5 kilogramos de cocaína, 1 kilogramo de heroína y 500 gramos de metanfetamina.

El cártel trasladó migrantes y armas entre México y Estados Unidos

Además, la fiscalía acusó a la organización de trasladar migrantes a cambio de ganancias económicas, operación que según el documento utilizó los mismos corredores que el narcotráfico, bajo la supervisión de El Pez, El Fresa y Edgar Aguilar Cruz.

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Según las averiguaciones que sustentan la acusación, el 15 de marzo de 2021, una camioneta Dodge Ram que trasladaba migrantes indocumentados huyó de las autoridades cerca de Del Rio, Texas, a más de 160 kilómetros por hora, se desvió hacia el carril contrario y chocó de frente contra otro vehículo. Murieron ocho personas, entre ellas un menor de edad.

En sentido inverso, La Nueva Familia Michoacana es acusada de enviar armas desde Estados Unidos hacia México mediante compradores reclutados en Texas y el sureste estadounidense.

El 18 de mayo de 2024, autoridades fronterizas en Eagle Pass interceptaron un cargamento con 33 rifles semiautomáticos, pistolas, municiones y accesorios con destino a México; varios números de serie habían sido borrados para impedir rastrear las armas hasta sus compradores originales.

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Decomiso de rifles vinculado con La Nueva Familia Michoacana. Crédito: Departamento de Justicia de EEUU

El expediente documentó que líderes del cártel personalizaron armas con chapado en oro y figuras religiosas, al tiempo que buscaron adquirir armamento de grado militar, incluidos lanzagranadas propulsados por cohetes y soportes giratorios para montar rifles tipo M249 en vehículos. Un cargamento adicional, decomisado entre 2020 y 2022 en Buda y Bastrop, Texas, incluyó un rifle Barrett calibre .50 y tambores de munición para rifles tipo RPD.

Lanzacohetes que la Nueva Familia Michoacana buscaba comprar. Crédito: Departamento de Justicia de EEUU

El expediente también incluyó un aviso de decomiso en el que el gobierno estadounidense notificó su intención de solicitar la confiscación de bienes, vehículos, armas y sumas de dinero equivalentes al valor de las ganancias obtenidas por los acusados, además de la posibilidad de embargar bienes sustitutos en caso de que las ganancias originales no pudieran ser localizadas.

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Las ganancias financiaron el lavado de dinero y el control de minas

El documento judicial atribuyó al cártel el lavado de las ganancias obtenidas del narcotráfico y el tráfico de personas mediante transferencias bancarias hacia México o el traslado físico de efectivo junto con cargamentos de armas.

Libros contables incautados por las autoridades documentaron la participación directa de varios acusados, entre ellos Edgar Aguilar Cruz.

La acusación precisó que, tras la designación de La Nueva Familia Michoacana como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, El Pez, El Fresa y otros acusados continuaron proveyendo armamento, municiones y dinero a la organización, conducta que derivó en un cargo adicional bajo la legislación antiterrorista estadounidense.

Con parte de esas ganancias, el cártel tomó control de minas completas en Guerrero, entre ellas la mina Campo Morado, ubicada en el municipio de Arcelia, en sustitución del esquema previo de extorsión sistemática a mineros independientes.

Mina Campo Morado, ubicada en Arcelia, Guerrero. Crédito: Lucamining Corp

El documento describió un sistema de trueque con empresas chinas mediante el cual la organización intercambió minerales mexicanos por cargamentos de precursores químicos utilizados en la producción de metanfetamina y otras drogas sintéticas.

La mina Campo Morado se encuentra dentro de la misma región identificada como el bastión original de los hermanos Hurtado Olascoaga, con epicentro en el municipio de Arcelia

De acuerdo con los CURP revelados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros en sanciones previas, Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, nació el 1 de marzo de 1973 en Guerrero, lo que lo ubica en 53 años de edad al momento de la acusación, la misma edad que reportó el Departamento de Justicia. Su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, nació el 2 de septiembre de 1984, también en Guerrero, y tiene actualmente 42 años, edad que coincide con la señalada en el expediente judicial.

Solo cinco de los 21 acusados están bajo custodia federal

El fiscal Justin R. Simmons informó, en conferencia de prensa el 20 de noviembre, que de los 21 acusados únicamente cinco permanecen detenidos: Jesús Daniel Álvarez, Alejandro Díaz García, Rogelio Ponce Esquivel, Apolonio Benítez y Omar Sixto Benítez. Los otros 16, entre ellos El Pez y El Fresa, permanecen prófugos y las autoridades estadounidenses presumen que se encuentran en México.

La oficina de la DEA en Austin decomisó, como parte de la investigación, más de 1 millón de dólares en ganancias ilícitas del narcotráfico.

En caso de ser declarados culpables, los acusados enfrentan penas que van de 10 años de prisión a cadena perpetua, con multas de hasta 10 millones de dólares, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene activa, desde el 15 de abril de 2025, una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de El Pez, y de hasta 3 millones de dólares por su hermano El Fresa. La oferta, enmarcada en el Programa de Recompensas contra Narcóticos, representó los primeros anuncios de este tipo vinculados a un cártel designado como organización terrorista extranjera.

De los 14 cargos, el de conspiración bajo la ley RICO alcanzó a los 21 acusados; los de narcotráfico de cocaína imputaron a entre 10 y 14 personas, según se tratara de posesión o importación; los de heroína señalaron a 12 acusados; y los de metanfetamina se concentraron en siete, encabezados por El Pez, El Fresa, López Hernández, Hurtado Hernández y Aguilar Cruz.

Los cargos de tráfico de personas con resultado de muerte recayeron en 10 acusados, mientras que el contrabando de mercancía solo alcanzó a Aguilar Cruz y Estrada Jaramillo. El tráfico de armas imputó a nueve personas, el lavado de dinero a 17, y el cargo de apoyo material a terrorismo, el más grave de la acusación, se limitó a siete acusados: El Pez, El Fresa, López Hernández, Hurtado Hernández, Aguilar Cruz, Jaimes Jaimes y Díaz García.

Tanto El Pez, como El Fresa, enfrentan 11 de los 14 cargos de la acusación.