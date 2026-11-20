La Ciudad de México tendrá este viernes 20 de noviembre una jornada con concentraciones sociales, rodadas y eventos masivos, entre los que destaca el Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, programado a las 10:00 horas del Zócalo al Monumento a la Revolución.
De acuerdo con la agenda de la SSC-CDMX, se tienen previstas 12 concentraciones, dos rodadas ciclistas y una rodada en patines. Las autoridades recomiendan anticipar traslados, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Tlalpan, Tláhuac, Gustavo A. Madero e Iztacalco.
Sigue aquí las actualizaciones más importantes:
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Desfile de la Revolución Mexicana: cuáles son las calles que estarán cerradas este 20 de noviembre
El paso de los contingentes dificultará la movilidad en algunas zonas de la ciudad
Se cumple un año más del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con lo cual se conmemoran ya 116 años del suceso.
Agenda de movilizaciones hoy 20 de noviembre
- 06:30 horas | Cuauhtémoc: El colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México se concentrará en la estación Chabacano del Metro para realizar una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona limítrofe entre CDMX, Estado de México y Morelos.
- 09:30 horas | Cuauhtémoc: La fundación Freedom Souls-Kids & Paws se manifestará afuera de los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en Doctor Lavista, para exigir prisión preventiva contra el presunto responsable del envenenamiento de perros en el Parque España.
- 10:00 horas | Cuauhtémoc: La Alianza Nacional Ciudadana Anticorrupción realizará una concentración en el Monumento a la Revolución para demandar transparencia y combate a la corrupción.
- 10:00 horas | Álvaro Obregón: Trabajadores de PILARES acudirán a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la colonia Florida, para exigir respeto a sus derechos laborales y la reinstalación de personal despedido.
- 11:00 horas | Centro Histórico: El Bloque de Organizaciones Sociales, Movimiento Nacional, se concentrará en la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución, para solicitar su incorporación a programas de vivienda.
- 11:00 horas | Coyoacán: El colectivo Justicia Histórica Trans se reunirá en la estación Copilco del Metro, en el marco del Día Internacional de la Remembranza Trans. Exigirán derechos de vivienda, trabajo y salud para las personas trans.
- 15:00 horas | Álvaro Obregón: Integrantes de la Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud se concentrarán en Barranca del Muerto y prevén trasladarse al IMSS-Bienestar, en Gustavo E. Campa, para denunciar su exclusión de un estímulo para uniformes.
- 16:00 horas | Tlalpan: Vecinos de Prado y Floresta Coyoacán protestarán en División del Norte y Rancho El Vergel contra un proyecto habitacional del INVI. No se descartan bloqueos viales.
- 16:00 horas | Gustavo A. Madero: Comerciantes de mercados públicos se manifestarán en el Mercado 204 de San Juan de Aragón, en rechazo a un evento musical por el aniversario del inmueble.
- 17:00 horas | Tláhuac: Vecinos se concentrarán en la sede de la alcaldía para exigir la destitución de integrantes del patronato de la Feria de San Pedro Tláhuac. También existe la posibilidad de bloqueos.
- 17:00 horas | Cuauhtémoc: Sindicatos democráticos e independientes sostendrán una reunión informativa en las inmediaciones de la estación Juárez del Metro.
- 20:00 horas | Cuauhtémoc: El Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. realizará una concentración en el Hemiciclo a Juárez para exigir el reconocimiento de los asesinatos de mujeres trans como feminicidios y justicia ante la discriminación.
Eventos masivos
La principal afectación vial se prevé por el Desfile Cívico-Militar, que iniciará a las 10:00 horas en el Zócalo y concluirá en el Monumento a la Revolución. Se estima una asistencia de hasta 100 mil personas, por lo que habrá cierres y cortes a la circulación en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y zonas aledañas a la ruta.
También se esperan concentraciones importantes por:
- Corona Capital 2026, de las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con aforo estimado de 120 mil personas.
- Time Warp 2026, en Expo Santa Fe México, con capacidad estimada de 20 mil asistentes.
- Conciertos en el Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes, Frontón México, Teatro Metropólitan y Arena México.
- Expo Moto CDMX, en el WTC, y actividades en el Bosque de San Juan de Aragón.