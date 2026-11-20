La Ciudad de México tendrá este viernes 20 de noviembre una jornada con concentraciones sociales, rodadas y eventos masivos, entre los que destaca el Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, programado a las 10:00 horas del Zócalo al Monumento a la Revolución.

De acuerdo con la agenda de la SSC-CDMX, se tienen previstas 12 concentraciones, dos rodadas ciclistas y una rodada en patines. Las autoridades recomiendan anticipar traslados, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Tlalpan, Tláhuac, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

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