Con el avance del frente frío 8 sobre el noroeste, también se esperan vientos fuertes en esa región. El sistema frontal número 6 mantendrá las condiciones de lluvia en el sureste, mientras el nuevo frente modificará el panorama meteorológico del norte del país.

Otro de los efectos relevantes será el viento de componente norte, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. Veracruz tendrá rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Para la capital del país, el pronóstico contempla lluvias aisladas durante este viernes. Las precipitaciones también podrían alcanzar al Estado de México, donde se prevén chubascos.

En el noreste, oriente, occidente y centro del territorio nacional también podrían presentarse lluvias y chubascos. El nuevo frente frío número 8 provocará precipitaciones aisladas en el noroeste, particularmente por su interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical.

El SMN pronostica lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz y Guerrero. Además, se esperan intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico del clima para este viernes estará marcado por la llegada del frente frío número 8 al noroeste de México y la persistencia del sistema frontal número 6 en el golfo de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos fenómenos ocasionarán lluvias de distinta intensidad, fuertes rachas de viento y precipitaciones en varias regiones del país.

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