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El pronóstico del clima para este viernes estará marcado por la llegada del frente frío número 8 al noroeste de México y la persistencia del sistema frontal número 6 en el golfo de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos fenómenos ocasionarán lluvias de distinta intensidad, fuertes rachas de viento y precipitaciones en varias regiones del país.
¿Dónde lloverá más este viernes 20 de noviembre?
El SMN pronostica lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz y Guerrero. Además, se esperan intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En el noreste, oriente, occidente y centro del territorio nacional también podrían presentarse lluvias y chubascos. El nuevo frente frío número 8 provocará precipitaciones aisladas en el noroeste, particularmente por su interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical.
¿Habrá lluvias en la CDMX?
Para la capital del país, el pronóstico contempla lluvias aisladas durante este viernes. Las precipitaciones también podrían alcanzar al Estado de México, donde se prevén chubascos.
Pronóstico por alcaldías
- Azcapotzalco: Máxima de 23°, mínima de 10°
- Miguel Hidalgo: Máxima de 23°, mínima de 10°
- Cuauhtémoc: Máxima de 24°, mínima de 10°
- Benito Juárez: Máxima de 24°, mínima de 10°
- Cuajimalpa: Máxima de 21°, mínima de 9°
- Álvaro Obregón: Máxima de 22°, mínima de 10°
- Magdalena Contreras: Máxima de 21°, mínima de 8°
- Tlalpan: Máxima de 22°, mínima de 7°
- Gustavo A. Madero: Máxima de 23°, mínima de 10°
- Venustiano Carranza: Máxima de 23°, mínima de 10°
- Iztacalco: Máxima de 25°, mínima de 10°
- Iztapalapa: Máxima de 24°, mínima de 10°
- Coyoacán: Máxima de 25°, mínima de 10°
- Tláhuac: Máxima de 23°, mínima de 10°
- Xochimilco: Máxima de 23°, mínima de 9°
- Milpa Alta: Máxima de 22°, mínima de 8°
Frente frío 8 provocará fuertes rachas de viento en México
Otro de los efectos relevantes será el viento de componente norte, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. Veracruz tendrá rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.
Con el avance del frente frío 8 sobre el noroeste, también se esperan vientos fuertes en esa región. El sistema frontal número 6 mantendrá las condiciones de lluvia en el sureste, mientras el nuevo frente modificará el panorama meteorológico del norte del país.