Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer demócrata en gobernar Texas en 32 años tras superar a Greg Abbott en las urnas. REUTERS/Joel Angel Juarez

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La gobernadora electa Gina Hinojosa informó este jueves 19 de noviembre a los alguaciles de 16 condados fronterizos que no recortará las subvenciones estatales destinadas a seguridad en la frontera, recursos de los que dependen varias autoridades locales y que hasta ahora están ligados a la Operación Lone Star del gobernador Greg Abbott.

Esa reunión fue el primer acto público de Hinojosa desde su victoria electoral sobre Abbott. La demócrata será la primera mujer de su partido en encabezar Texas en 32 años, en medio de dudas sobre el futuro de la estrategia fronteriza que el republicano mantuvo como una de sus principales políticas.

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“La seguridad pública no es una cuestión partidista”, escribió Hinojosa en redes sociales tras reunirse con los alguaciles, de acuerdo con el Houston Chronicle.

Subvenciones podrían cambiar de nombre o distribución

La administración de Greg Abbott otorgó recursos de la Operación Lone Star a condados ubicados fuera de la franja fronteriza. REUTERS/José Luis González

Thaddeus Cleveland, alguacil republicano del condado de Terrell, dijo a Hearst Newspapers que la próxima gobernadora planteó mantener el envío de recursos a los condados de la frontera, aunque podría modificar el nombre de las subvenciones o los criterios para repartirlas.

Durante la administración de Abbott, algunos condados alejados de la frontera también pudieron recibir fondos de la Operación Lone Star. Hinojosa se comprometió a no interrumpir el flujo hacia las jurisdicciones fronterizas, según Cleveland.

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“Ese fue probablemente el tema principal de la conversación”, dijo el alguacil. “Ella nos va a apoyar, seguirá tramitando esas subvenciones, las analizará y tal vez incluso vea cómo se pueden financiar las oficinas de los alguaciles locales, quizás incluso más, debido a la cantidad de actividad que manejamos”.

La oficina de Abbott entregó más de 100 millones de dólares en los últimos años a ciudades y condados que participan en la Operación Lone Star. El dinero cubrió gastos de policías y alguaciles, ampliación de la capacidad carcelaria y operaciones de búsqueda y rescate.

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Parte de los recursos también se destinó a renovar oficinas, comprar camionetas personalizadas, computadoras portátiles y alimento para perros. La nueva administración aún no define si conservará el operativo en los términos que estableció Abbott.

Hinojosa cuestiona el gasto de la Operación Lone Star

La Operación Lone Star acumula un costo de 11 mil millones de dólares en alambre de púas y operativos de detención de migrantes. (AP foto/Eric Gay)

Abbott lanzó la Operación Lone Star como respuesta a los cruces masivos de migrantes durante la administración de Joe Biden. El programa costó 11 mil millones e incluyó la instalación de kilómetros de alambre de púas a lo largo del río Bravo, además del despliegue de agentes estatales para detener a migrantes bajo acusaciones de allanamiento de morada.

Hinojosa dijo la semana pasada a Hearst Newspapers que primero necesita conocer los planes que siguen vigentes dentro de la operación. Cuestionó que parte del gasto haya respondido a intereses políticos.

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“Se ha gastado mucho dinero en teatro político, algo que no voy a tolerar”, declaró. “Invertimos en seguridad pública porque es importante, y siempre debe tratarse de mantener a la gente a salvo. No podemos usar ese dinero para teatro político”.

A principios de esta semana, Hinojosa declaró al Texas Tribune que habló con el presidente Donald Trump durante el fin de semana. Aseguró que el mandatario “entiende mi compromiso de mantener una frontera segura”.

La semana pasada, Trump cuestionó en redes sociales cómo el “NUEVO GOBERNADOR DE TEXAS, MUY LIBERAL” manejaría la política fronteriza.

Gobierno de Texas acuerda con Estados Unidos conservar durante 30 años el alambre de concertina fronterizo

El convenio federal veta que las corporaciones nacionales corten, retiren o dañen las estructuras instaladas en predios fuera de jurisdicción federal. (Foto: Twitter/EVCmusician)

Texas pacta con el gobierno federal de Estados Unidos la conservación por 30 años de las barreras de alambre de concertina instaladas en su frontera con México. El convenio impide que agentes federales las corten, dañen, retiren o interfieran deliberadamente en terrenos no federales, salvo ante emergencias, asuntos de seguridad pública o labores necesarias de vigilancia migratoria.

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El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el acuerdo este 19 de noviembre. Atribuyó el resultado a la coordinación con el gobernador Greg Abbott, el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza Rodney S. Scott.

La obligación alcanza al Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Patrulla Fronteriza y sus funcionarios actuales y futuros. Las autoridades federales deberán respetar las estructuras colocadas por el estado dentro de la zona definida en el convenio.

Esta restricción cubre una franja de 25 millas, cerca de 40 kilómetros, a partir de la frontera internacional dentro del sector Del Río de la Patrulla Fronteriza. El acuerdo protege las barreras que Texas haya instalado en predios que no sean propiedad federal.

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