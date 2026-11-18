Verduras de hoja verde, semillas, granos y legumbres integran la lista de alimentos con aporte de magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El magnesio interviene en la función muscular y nerviosa, regulación de la glucosa y presión arterial, además de la formación de proteínas, huesos y ADN. Incorporar alimentos que lo aportan permite diversificar la dieta, con opciones que superan el contenido de una porción de almendras.

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) sitúa la recomendación diaria para adultos entre 310 y 420 miligramos, según sexo y edad. Las almendras aportan 77,96 miligramos por cada 28 gramos, de acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) citados por Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida.

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Una dieta variada permite incorporar nutrientes a través de preparaciones cotidianas como ensaladas, sopas, licuados y desayunos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista Kristen Lorenz explicó al medio que el mineral también es necesario para la producción de energía y la síntesis de proteínas.

La publicación recogió seis alternativas con mayor aporte por porción. La nutricionista Maddie Pasquariello señaló que sumarlas a preparaciones habituales es una forma de variar las fuentes alimentarias de este nutriente.

1. La espinaca

Una taza de espinaca cocida aporta 157 miligramos de magnesio, según datos del USDA citados en la nota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de espinaca cocida contiene 157 miligramos de magnesio, según los datos del USDA incluidos en la nota. El NIH enumera a las verduras de hoja verde entre las fuentes alimentarias de magnesio.

Lorenz indicó que puede agregarse a sopas, guisos o chili. También puede saltearse con ajo, incorporarse a pastas o formar parte de una tortilla. La profesional señaló que la espinaca aporta potasio y nitratos, componentes vinculados en la fuente con el cuidado óseo y presión arterial.

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2. Las semillas de calabaza

Las semillas de calabaza pueden consumirse solas o como agregado en avena, ensaladas, yogur y licuados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 28 gramos de semillas de calabaza ofrece 156 miligramos de magnesio, casi el doble de la cantidad informada para las almendras. Lorenz destacó además su contenido de zinc, hierro y proteína vegetal.

Pasquariello añadió que contienen grasas monoinsaturadas, fibra y antioxidantes. Para incorporarlas, las especialistas sugirieron tostarlas y distribuirlas sobre avena o ensaladas. También pueden consumirse como colación, solas o condimentadas, y usarse como cobertura de licuados o yogur.

3. Quinoa cocida

La quinoa cocida puede utilizarse como guarnición, en ensaladas o como reemplazo del arroz en distintos platos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinoa cocida aporta 120 miligramos de magnesio por taza, de acuerdo con Pasquariello. El NIH incluye a los granos integrales entre los alimentos que pueden contribuir a alcanzar la ingesta recomendada.

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Pasquariello señaló que la quinoa también aporta fibra y proteína. Puede reemplazar al arroz en ensaladas, guarniciones y platos en bol. Lorenz propuso servirla caliente en el desayuno, combinada con leche de coco, fruta y una pequeña cantidad de jarabe de arce.

4. Los porotos negros

Los porotos negros combinan magnesio, proteína y fibra, y pueden incorporarse en guisos, sopas o preparaciones vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de porotos negros cocidos contiene 120 miligramos de magnesio, según la información del USDA citada en la fuente. Las legumbres figuran entre los grupos de alimentos recomendados por el NIH como fuentes del mineral.

Pasquariello los describió como una fuente de proteína, fibra, folato, manganeso, hierro, potasio y vitamina B6. La especialista sugirió integrarlos en sopas, guisos o chili. Lorenz propuso preparar una pasta de porotos negros para acompañar colaciones; otra posibilidad es emplearlos en hamburguesas de origen vegetal.

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5. Chía

Las semillas de chía deben mezclarse con líquido antes de su consumo y pueden utilizarse en pudines o avena remojada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una onza, equivalente a unas dos cucharadas de semillas de chía, aporta 95 miligramos de magnesio. La nota también las identifica como fuente de fibra, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.

Pasquariello recomendó combinarlas con líquido antes de consumirlas y dejar que formen un gel. Esa precaución cobra importancia para quienes recién las incorporan, debido a su alto contenido de fibra. Pueden utilizarse en pudín de chía o junto con avena remojada durante la noche.

6. Lino

El lino puede espolvorearse sobre yogur, fruta, ensaladas, avena o licuados como parte de las comidas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de lino ofrecen 80 miligramos de magnesio por 28 gramos, aunque Pasquariello aclaró que la porción habitual es de una cucharada. La cantidad mayor puede resultar adecuada solo si el sistema digestivo tolera el aporte de fibra.

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La nutricionista indicó que el lino también contiene tiamina y manganeso. Para sumarlo a las comidas, sugirió espolvorearlo sobre yogur, avena, licuados, fruta fresca o ensaladas. El NIH advierte que el límite superior de 350 miligramos diarios se aplica al magnesio procedente de suplementos y medicamentos, no al presente de forma natural en los alimentos.