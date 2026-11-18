La Organización Mundial de la Salud ubicó a la EPOC como la tercera causa de muerte global tras ocasionar 3,4 millones de defunciones en 2023 (Imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se conmemora cada 18 de noviembre.

La falta de aire al subir una escalera, las pausas durante una caminata o una tos persistente pueden atribuirse a la edad, el tabaquismo o la falta de entrenamiento, aunque también pueden ser señales de esta patología.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la EPOC como una afección pulmonar que reduce el flujo de aire y provoca dificultades para respirar. También recibe los nombres de enfisema o bronquitis crónica.

En Argentina, entre siete de cada 10 y casi tres de cada cuatro personas que la padecen desconocen su diagnóstico. Especialistas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y de la Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA) remarcan que una consulta a tiempo permite iniciar el tratamiento adecuado, reducir las crisis y preservar la autonomía en las actividades cotidianas.

PUBLICIDAD

Más de 2 millones de adultos podrían estar afectados en Argentina

Se estima que la EPOC afecta a más de 2 millones de personas mayores de 40 años en el país. El estudio EPOC.AR halló una prevalencia de 14,5% en ese grupo etario en las localidades evaluadas y determinó que el 77,4% de quienes presentaban la enfermedad no contaba con un diagnóstico previo.

La diferencia entre las referencias de 7 de cada 10, 3 de cada 4 y 77,4% refleja distintas formas de expresar el mismo problema de subdiagnóstico.

La inhalación de humo de biomasa, la contaminación ambiental y los polvos laborales constituyen factores de riesgo para el desarrollo de la EPOC (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS advierte que es la tercera causa de muerte en el mundo. En 2023 ocasionó 3,4 millones de defunciones, alrededor del 6% de todas las muertes globales.

PUBLICIDAD

Gabriel García, médico neumonólogo, director del Centro en Investigaciones Respiratorias de La Plata (CEPIR), vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) y expresidente de la AAMR, explicó: “La EPOC se caracteriza por una obstrucción persistente del flujo de aire que dificulta la respiración. Sus manifestaciones más frecuentes incluyen falta de aire, tos crónica, producción de moco y cansancio. El tabaquismo es uno de sus principales factores de riesgo, aunque también puede desarrollarse por exposición al humo de leña, contaminación ambiental, polvos o sustancias químicas, entre otras causas”.

La tos persistente y el ahogo al esfuerzo requieren una consulta

La enfermedad suele comenzar o hacerse evidente a partir de la mediana edad. Sus síntomas más habituales son la dificultad para respirar, la tos crónica, a veces con flema, las sibilancias y la fatiga.

PUBLICIDAD

Con el avance del cuadro, acciones cotidianas como caminar unas cuadras, llevar bolsas, jugar con los nietos o subir escaleras pueden demandar pausas cada vez más frecuentes. Algunas personas reducen salidas o abandonan actividades que antes realizaban.

La falta de aire ante esfuerzos cotidianos y la tos persistente representan las principales señales de alerta de la EPOC (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La tos persistente o la falta de aire, incluso al hacer esfuerzos habituales, no deberían pasar inadvertidas. Si existen antecedentes de tabaquismo u otros factores de riesgo, es importante consultar y evaluar si corresponde realizar una espirometría. Identificar la enfermedad a tiempo permite tomar decisiones de cuidado desde antes de que las limitaciones sean mayores”, explicó Eduardo Barreca (MN 148219), Coordinador de la Sección de Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la AAMR.

PUBLICIDAD

Además del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo, entre los factores de riesgo figuran los polvos, humos y sustancias químicas en el trabajo, así como la contaminación del aire dentro de las viviendas.

La OMS señaló que en países de ingresos bajos y medianos el uso de biomasa, como madera, estiércol, residuos de cultivos o carbón vegetal, para cocinar y calefaccionar puede aumentar la exposición al humo. También influyen eventos tempranos que afectan el desarrollo pulmonar, el asma infantil y, en casos poco frecuentes, un déficit congénito de alfa-1 antitripsina.

Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones cardíacas, debilidad muscular y depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con EPOC tienen mayor riesgo de padecer infecciones pulmonares, cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, debilidad muscular, osteoporosis, depresión y ansiedad. La enfermedad también puede tener consecuencias económicas por las limitaciones en el trabajo y el hogar, además de los costos de atención.

PUBLICIDAD

La espirometría confirma si existe obstrucción respiratoria

Ante síntomas persistentes y factores de riesgo, la espirometría es el estudio central para confirmar el diagnóstico. Es una prueba sencilla, rápida y no invasiva que mide cuánto aire puede expulsar una persona y con qué velocidad. Permite evaluar el funcionamiento pulmonar e identificar una obstrucción del flujo de aire.

La consulta puede comenzar con un médico generalista, clínico, cardiólogo, neurólogo u otro profesional. En personas mayores de 40 años que fuman o fumaron y tienen tos o falta de aire, la identificación de esas señales y la derivación al neumonólogo posibilitan definir un diagnóstico y una estrategia de tratamiento.

PUBLICIDAD

La espirometría confirma la obstrucción respiratoria a través de una prueba rápida que evalúa la función de los pulmones (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Muchas veces, la primera consulta no ocurre por un problema respiratorio, sino por otro motivo de salud. Por eso, es importante que profesionales de la salud de cualquier especialidad puedan prestar atención a síntomas como falta de aire o tos persistente, especialmente en personas con antecedentes de tabaquismo. Reconocer estas señales y derivar a tiempo puede cambiar la evolución de la enfermedad”, explicó Viviana Alejandra Moyano, médica especialista en Neumonología, staff del Hospital Italiano de Córdoba y del Sanatorio Allende.

Dejar de fumar, rehabilitación y medicamentos forman parte del abordaje

La EPOC no tiene cura, pero los síntomas y la evolución pueden mejorar con la eliminación del tabaco y la exposición a contaminantes, la vacunación, los medicamentos, la rehabilitación pulmonar y, cuando corresponde, el oxígeno. El tratamiento se adapta a cada caso y busca aliviar la falta de aire, conservar la capacidad de realizar actividades y disminuir las complicaciones.

PUBLICIDAD

El tratamiento para la EPOC combina el abandono del tabaco, medicamentos broncodilatadores y programas de rehabilitación física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los inhaladores broncodilatadores son el tratamiento farmacológico principal: relajan las vías respiratorias para mantenerlas abiertas. Los de acción corta se utilizan con frecuencia durante las exacerbaciones y su efecto suele durar entre cuatro y seis horas; los de acción prolongada se administran a diario y pueden combinarse con corticoides inhalados.

En las crisis también pueden indicarse comprimidos de corticoides y antibióticos, según la evaluación médica. Para ciertos pacientes que continúan con exacerbaciones pese a un tratamiento inhalado optimizado hay terapias avanzadas, incluidos tratamientos biológicos, que demostraron reducir estos episodios.

“El abordaje de la EPOC se adapta a las necesidades de cada persona. Además del tratamiento farmacológico, pueden ser importantes la rehabilitación respiratoria, la actividad física y el acompañamiento para dejar de fumar. El seguimiento médico permite evaluar la evolución y ajustar las indicaciones a lo largo del tiempo”, señaló Guillermo Besteiro (MN 160083), neumonólogo y co-coordinador de la Sección de Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la AAMR.

La rehabilitación pulmonar combina ejercicio supervisado, educación y estrategias para controlar síntomas. Dejar de fumar o de vapear es una de las medidas prioritarias incluso para quienes llevan años fumando.

La EPOC puede limitar actividades habituales, como caminar unas cuadras, cargar compras o jugar con los nietos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enrique Barimboim, médico especialista en Neumonología del Hospital Central de Mendoza, indicó: “Dejar de fumar es una de las medidas más importantes para reducir la progresión de la enfermedad. También se desaconseja el uso de cigarrillos electrónicos. La rehabilitación pulmonar, que combina ejercicio supervisado, educación y estrategias para manejar los síntomas, contribuye a mejorar la tolerancia al esfuerzo y la autonomía. Por su parte, el tratamiento farmacológico incluye medicamentos inhalados que dilatan los bronquios y facilitan la respiración, así como otras opciones que se seleccionan según las características y necesidades de cada persona”.

Las crisis pueden agravar el deterioro y requerir atención urgente

Las exacerbaciones, también llamadas crisis, son empeoramientos rápidos de los síntomas que suelen durar algunos días y con frecuencia se asocian a infecciones respiratorias. La dificultad para respirar puede aumentar de forma súbita, provocar angustia y llevar a una consulta de urgencia. Los cuadros graves pueden requerir internación y comprometer la vida.

“Una crisis respiratoria puede acelerar el deterioro de la capacidad respiratoria y dejar consecuencias que persistan después del alta médica. Por eso, el tratamiento debe anticiparse y no limitarse a actuar cuando el paciente ya está atravesando una urgencia”, señaló Octavio Fernández, médico especialista en Neumonología del Sanatorio Parque de Rosario.

Los especialistas recomiendan que las personas mayores de 40 años con antecedentes de tabaquismo y síntomas respiratorios consulten con un profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control periódico permite revisar la persistencia de síntomas y crisis, comprobar la técnica de uso de los inhaladores y considerar cambios terapéuticos. Mantener al día las vacunas contra la gripe, la neumonía y el COVID-19, junto con una actividad física adaptada, integra las medidas de cuidado recomendadas. La OMS también aconsejó evitar el humo ajeno y el generado en espacios cerrados al cocinar.

“El objetivo va más allá de que una persona respire mejor. Buscamos que el paciente pueda volver a caminar, salir de su casa, compartir actividades con su familia y recuperar la confianza para hacer aquello que había dejado de lado”, destacó Gustavo Enrique Zabert, médico neumonólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Ante falta de aire persistente, tos crónica, flema o cansancio al realizar esfuerzos habituales, la recomendación de los especialistas es conversarlo con el médico de cabecera. La espirometría permite confirmar o descartar la obstrucción respiratoria y orientar el tratamiento según las necesidades de cada persona.