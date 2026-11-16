Salud

Cómo fijar el calcio en los huesos mediante hábitos cotidianos y combinaciones de alimentos

Especialistas en metabolismo esquelético detallan las pautas dietéticas indispensables para absorber los minerales necesarios y prevenir la osteoporosis a partir de elecciones nutricionales simples

Dibujo de una persona comiendo salmón con espinacas y huevo, con una transparencia que expone los huesos del brazo y del torso.
Mantener los huesos fuertes requiere no solo consumir alimentos ricos en calcio, sino también contar con nutrientes como la vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La protección de la densidad mineral ósea requiere una estrategia integral en la que el calcio necesita inductores biológicos específicos para incorporarse al tejido esquelético, un aspecto determinante para la fortaleza de los huesos y el sostenimiento de una adecuada salud a lo largo de las décadas. Incorporar alimentos ricos en este mineral no basta si el cuerpo carece de las sustancias que facilitan su paso desde el intestino hacia la matriz celular.

La función de la vitamina D y el magnesio en el intestino

Para que el organismo absorba el calcio proveniente de los alimentos, la mucosa digestiva necesita la acción de la vitamina D. Directrices técnicas publicadas por los Institutos Nacionales de la Salud señalan que este nutriente promueve la producción de proteínas transportadoras en las células del intestino delgado. En situaciones de carencia, el cuerpo apenas aprovecha entre el 10% y el 15% del mineral ingerido, lo cual acelera la pérdida de masa ósea.

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La radiación solar estimula la producción endógena de esta vitamina en la piel, mientras que pescados como el salmón, las sardinas y las yemas de huevo complementan su ingesta. No obstante, este compuesto ingresa de manera inactiva y requiere la presencia de magnesio, un mineral que funciona como catalizador enzimático para transformarlo en calcitriol, su forma hormonalmente activa.

Mesa con cartel de 'Magnesio' rodeado de espinaca, semillas, frutos secos, pan, chocolate, legumbres y bananas.
El magnesio cumple una función esencial en la activación de la vitamina D, ya que participa en los procesos enzimáticos que permiten al organismo aprovechar este nutriente y favorecer la absorción del calcio para mantener los huesos fuertes (Imagen ilustrativa Infobae)

Alimentos recomendados y porciones diarias necesarias

Las recomendaciones clínicas establecen que los adultos precisan entre 1.000 y 1.200 miligramos de calcio al día, cifra que aumenta en mujeres durante la posmenopausia y en hombres mayores de 70 años. Para cubrir esta demanda sin recurrir a píldoras, la dieta puede estructurarse con diversas fuentes complementarias:

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  • Lácteos fermentados: el yogur natural y los quesos semimaduros aportan calcio de elevada biodisponibilidad y favorecen la flora bacteriana.
  • Semillas y frutos secos: las semillas de chía, el sésamo y las almendras suman calcio y aportan los 310 a 420 miligramos de magnesio que el metabolismo demanda cada jornada.
  • Legumbres y vegetales verdes: el brócoli, las coles y los garbanzos aportan minerales sin sumar grasas saturadas.

Hábitos de consumo para mejorar la asimilación

La absorción intestinal presenta límites fisiológicos de saturación. La Clínica Mayo destaca que el intestino asimila el mineral con mayor eficiencia cuando se administra en tomas fraccionadas que no superen los 500 miligramos por comida, en lugar de concentrar toda la cantidad en un único plato.

Se vierte leche de ajonjolí de un cartón a un vaso transparente sobre una tabla de madera. Semillas de ajonjolí esparcidas y en cuencos complementan la escena.
La propuesta de la especialista prioriza la combinación articulada de alimentos frente a la ingesta de componentes aislados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, ciertos componentes dietéticos interfieren en este proceso. Los compuestos de oxalato presentes en las espinacas crudas y el ácido fítico de los salvados integrales sin remojar pueden atrapar el calcio e impedir su absorción.

Por ello, conviene cocer las hojas verdes y remojar las legumbres antes de su preparación, además de espaciar el consumo de café y té, bebidas cuyos taninos disminuyen la asimilación mineral si se toman en simultáneo con las comidas principales.

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