Licuado de plátano, avena y linaza: cómo prepararlo y para qué sirve

Los tres ingredientes de este licuado aportan fibra soluble e insoluble, lo que los convierte en aliados de la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un licuado de plátano, avena y linaza combina tres ingredientes con beneficios comprobados para la digestión, el corazón y los niveles de energía.

La mezcla aporta fibra soluble, ácidos grasos omega-3 y potasio en una sola bebida de preparación sencilla, lo que la convierte en una opción práctica para el desayuno o la colación.

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Cómo prepararlo

Ingredientes:

1 plátano maduro

2 cucharadas soperas de avena en hojuelas

1 cucharadita de linaza molida

200 ml de leche entera o bebida vegetal sin azúcar

1 taza de hielo (opcional)

Canela en polvo al gusto

A diferencia del jugo, el licuado conserva la pulpa completa de la fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para empezar, pela el plátano y córtalo en trozos medianos para facilitar el licuado. Si se prefiere una textura más suave, remoja la avena en un poco de leche durante cinco minutos antes de agregar el resto de los ingredientes.

Coloca en la licuadora el plátano, la avena, la linaza molida y la leche.

Licúa a velocidad media durante 45 segundos. Si la mezcla queda demasiado espesa, agrega dos cucharadas más de leche y vuelve a licuar unos segundos.

Añade el hielo y la canela al gusto, licúa cinco segundos más y sirve de inmediato en un vaso alto.

Usar leche vegetal sin azúcar en lugar de leche entera reduce el contenido calórico total de la bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano aporta potasio, vitamina B6 y energía inmediata

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el plátano es rico en potasio, vitamina B6 y ácido fólico.

Estos nutrientes son fundamentales para el funcionamiento muscular y nervioso, además de apoyar procesos metabólicos esenciales.

El potasio es un mineral que contribuye a la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos, lo que convierte al plátano en un complemento útil para personas con actividad física intensa.

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El plátano maduro es el ideal para licuados porque su textura cremosa integra mejor con la avena y da consistencia sin necesidad de espesantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SADER también señala que su consumo habitual puede ayudar a prevenir la presión arterial elevada, el estreñimiento y la fatiga muscular.

La vitamina B6 participa en la producción de serotonina, el neurotransmisor relacionado con el estado de ánimo y el descanso.

Los azúcares y el almidón del plátano maduro brindan energía de forma inmediata, lo que lo hace ideal en desayunos o como colación entre comidas. Un plátano mediano puede aportar cerca del 12% del requerimiento diario de fibra.

La avena es fuente de fibra soluble e insoluble con propiedades prebióticas

La avena es un cereal con alto contenido proteico y de aminoácidos esenciales, además de fibra soluble e insoluble.

Su fibra soluble —los beta-glucanos— fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus guías de prevención cardiovascular por su efecto sobre los lípidos en sangre.

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Licuar primero a velocidad baja y luego aumentar la potencia ayuda a integrar mejor la avena y la linaza sin grumos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena también aporta hierro, magnesio, zinc, fósforo y vitaminas del complejo B, nutrientes útiles para una adecuada función muscular y mental.

Su contenido de carbohidratos complejos ofrece una liberación lenta y constante de energía, lo que evita la sensación de cansancio a media mañana.

La Clínica Mayo señala que la avena actúa como alimento prebiótico, promoviendo el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, lo que favorece tanto la digestión como el sistema inmune.

Se puede remojar en leche unos minutos antes para ablandar su textura antes de moler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es uno de los cereales más recomendados para incorporar a la dieta diaria por su versatilidad y su perfil nutricional completo.

La linaza suma omega-3, lignanos y fibra insoluble

La linaza es una de las principales fuentes vegetales de ácidos grasos omega-3, así como de lignanos, compuestos antioxidantes con efecto protector sobre el tejido cardiaco.

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El Instituto Nacional de Cardiología señala que dos cucharadas soperas —alrededor de 20 gramos— contienen cerca de 6 gramos de fibra y alto contenido de omega-3 vegetal. Su fibra insoluble aumenta el volumen de las heces y favorece la regularidad intestinal.

La linaza se combina bien con el plátano y la avena porque los tres ingredientes tienen sabores neutros que no compiten entre sí.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar sus propiedades al máximo, se recomienda consumirla molida o hidratada. Ingerida entera, el organismo no logra absorber por completo sus nutrientes.

La Clínica Mayo recuerda que este tipo de bebidas no debe sustituir comidas principales ni tomarse como único recurso ante síntomas o enfermedades crónicas.

Qué es un licuado y por qué es diferente a un jugo

Un licuado es una bebida que se prepara triturando la fruta entera junto con leche, bebida vegetal o agua.

A diferencia de un jugo, que solo extrae el líquido y el azúcar natural de la fruta, el licuado conserva la pulpa completa con toda su fibra, vitaminas y minerales.

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Esto lo convierte en una opción más nutritiva y saciante.

La linaza se combina bien con el plátano y la avena porque los tres ingredientes tienen sabores neutros que no compiten entre sí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra presente en la fruta entera ralentiza la absorción del azúcar en sangre, lo que ayuda a mantener los niveles de energía estables durante más tiempo y evita los picos de glucosa que suelen ocurrir con los jugos colados.

Los licuados también son una forma práctica de combinar varios alimentos en una sola toma.

Agregar cereales como la avena o semillas como la linaza permite elevar su valor nutricional sin complicar la preparación ni aumentar significativamente el tiempo en la cocina.