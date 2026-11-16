Hipertensión: por qué puede pasar desapercibida y qué recomiendan los expertos para prevenir complicaciones

La Organización Mundial de la Salud reportó que solo una de cada cinco personas con hipertensión en el mundo mantiene la enfermedad bajo control (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La hipertensión arterial es una de las principales amenazas para la salud pública en Argentina y el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en un informe que en 2024 había 1400 millones de personas que presentaban la enfermedad, aunque solo una de cada cinco la tenía bajo control mediante medicamentos o actuando sobre los factores de riesgos modificables.

De acuerdo con el perfil sobre la Argentina elaborado por la OMS en 2023, solo el 58% de las personas con hipertensión estaban diagnosticadas y el 41% recibía tratamiento en el mundo. Sin embargo, solo el 15% tiene la presión bien controlada.

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La hipertensión arterial suele cursar sin síntomas, y su evolución progresiva aumenta el riesgo de complicaciones graves como accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio y enfermedad renal.

“Es una enfermedad silenciosa que puede pasar desapercibida durante años. Por eso, el control periódico y la detección temprana son fundamentales para prevenir complicaciones cardiovasculares graves”, explicó anteriormente a Infobae el doctor Miguel Schiavone, jefe de la Unidad de Hipertensión Arterial, Cardiometabolismo y Dislipemia del Hospital Británico.

La hipertensión puede no causar síntomas durante años y aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto y enfermedad renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial se define como el aumento sostenido de la presión por encima de los valores normales, situando el umbral en 140 mmHg de presión sistólica y/o 90 mmHg de presión diastólica.

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Los factores de riesgo más relevantes incluyen obesidad, sedentarismo, tabaquismo, estrés crónico, insomnio, consumo excesivo de sal y alimentos ultraprocesados.

El control del peso, la alimentación, el descanso y la actividad física forman parte de las recomendaciones para quienes tienen presión elevada. La medición regular permite comprobar si esas medidas dan resultado y detectar cuándo es necesario consultar.

Las siguientes son las recomendaciones de la Clínica Mayo de Estados Unidos.

1. Bajar de peso puede contribuir a reducir la presión

La pérdida de peso disminuye la presión arterial cerca de un milímetro de mercurio por cada kilogramo reducido en personas con sobrepeso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Pablo Rodriguez [N.M. 75816], presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) señaló a Infobae: ”La obesidad y el sobrepeso juegan un rol central como los principales factores de riesgo, generando una alteración conocida como síndrome cardio-reno-hepato-metabólico, que conduce a la hipertensión“. De ahí la importancia de bajar de peso para el control de la hipertensión.

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En personas con sobrepeso u obesidad, perder algunos kilos puede ayudar a disminuir la presión arterial. Clínica Mayo indica que la presión podría bajar cerca de 1 mm Hg por cada kilogramo perdido.

La circunferencia de la cintura también es un indicador a considerar. El riesgo aumenta cuando supera los 102 centímetros en hombres y los 89 centímetros en mujeres.

2. Seguir una alimentación con frutas, verduras y menos grasas

La dieta DASH prioriza frutas, verduras, cereales integrales y lácteos bajos en grasa para favorecer el control de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de cereales integrales, frutas, verduras y lácteos bajos en grasa se asocia con una mejor salud cardiovascular. A la vez, se aconseja limitar las grasas saturadas, las grasas trans y el colesterol.

Planes como la dieta DASH y la dieta mediterránea priorizan alimentos con potasio, calcio, magnesio y fibra. Según la Clínica Mayo, una alimentación de este tipo puede reducir hasta 11 mm Hg la presión sistólica.

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La dieta DASH (por sus siglas en inglés, Dietary Approaches to Stop Hypertension) fue diseñada principalmente para promover la reducción de la presión arterial alta.

Según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, esta dieta es “baja en sal y alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras”. A diferencia de una dieta convencional baja en sal, la dieta DASH hace énfasis en la inclusión de alimentos ricos en calcio, potasio, magnesio y fibra, combinados de tal manera que contribuyan a una reducción eficaz de la presión arterial.

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3. Consumir alimentos fermentados

El consumo de alimentos fermentados como el yogur y el kéfir beneficia la microbiota intestinal y reduce los niveles de presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sabe que los alimentos fermentados, como el yogur, el kimchi, el kéfir, el chucrut y el miso, son beneficiosos para el intestino, y también se ha comprobado que provocan reducciones significativas tanto en la presión arterial sistólica como en la diastólica.

La investigación científica analiza cada vez más el vínculo entre la microbiota intestinal y la presión arterial. Un estudio con más de 20.000 personas en Estados Unidos halló que una alimentación favorable para la salud intestinal se asoció con un 13 % menos de riesgo de hipertensión.

Además, otras investigaciones indican que quienes padecen esta condición suelen presentar una microbiota menos diversa y con menor presencia de bacterias beneficiosas.

4. Realizar actividad física de forma regular

La práctica de 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada colabora con el descenso de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar, correr, andar en bicicleta, nadar o bailar son opciones de ejercicio aeróbico que pueden colaborar con el descenso de la presión. La recomendación general es realizar 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 minutos de ejercicio intenso.

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El fortalecimiento muscular, practicado al menos dos días por semana, también puede incorporarse a una rutina adaptada a las condiciones de cada persona.

El entrenamiento isométrico es otra forma de actividad física que consiste en sostener posiciones de esfuerzo durante intervalos breves. Una revisión de la Universidad Canterbury Christ Church, Reino Unido, que analizó más de 200 ensayos con 15.000 participantes, asoció esta práctica con una reducción promedio de 8,24 mmHg en la presión sistólica y de cuatro puntos en la diastólica.

Entre los ejercicios posibles se encuentran apretar un dinamómetro durante dos minutos con cada mano o realizar sentadillas contra la pared.

5. Reducir el sodio en las comidas

La reducción de la ingesta de sodio por debajo de 1.500 miligramos diarios disminuye la presión arterial hasta seis milímetros de mercurio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sodio presente en los productos procesados representa una de las principales fuentes de sal en la alimentación. Por eso, revisar etiquetas, cocinar en casa y condimentar con hierbas o especias puede ser útil para controlarlo.

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La Clínica Mayo plantea un límite de 2.300 miligramos diarios y señala que, para la mayoría de los adultos, conviene intentar no superar los 1.500 miligramos de sodio por día. Reducir su consumo puede disminuir la presión entre 5 y 6 mm Hg.

“Prácticamente todo lo que comemos hoy en día lleva sal añadida”, afirmó el doctor Kalpa De Silva, cardiólogo intervencionista consultor del Hospital London Bridge en The Telegraph. “Analizar detenidamente la dieta, comprender de dónde proviene el exceso de sal y reducir su consumo será de gran ayuda para modificar la presión arterial en cuestión de días o semanas”.

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6. Aumentar el consumo de potasio y magnesio

La adopción de este producto en los hogares evitaría más de seis millones de casos anuales de problemas cardiovasculares y renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potasio favorece la eliminación de sodio y ayuda a disminuir la hipertensión. Se encuentra en verduras de hoja verde, batatas, tomates, paltas, damascos, champiñones, semillas y frutos secos sin sal. Las bananas, otra fuente de este mineral, también se han asociado con una reducción de la presión arterial.

Reemplazar la sal convencional por una alternativa enriquecida con potasio podría evitar 2,96 millones de muertes y 10,17 millones de nuevos casos anuales de enfermedades cardiovasculares y renales crónicas en 193 países, según una investigación liderada por The George Institute for Global Health, de Australia. El producto sustituye parte del cloruro de sodio por cloruro de potasio, una modificación que reduciría a la vez el exceso de sodio y la ingesta insuficiente de potasio.

El magnesio también podría tener un efecto favorable, según estudios, aunque la evidencia científica todavía no es definitiva. De todos modos, se recomienda cubrir las necesidades diarias a través de alimentos como legumbres, verduras de hoja verde, frutos secos y cereales integrales. El Servicio Nacional de Salud británico aconseja una ingesta diaria de 300 miligramos para hombres y 270 miligramos para mujeres.

7. Limitar el alcohol evita un factor que puede elevar la presión

El consumo reiterado de más de cuatro bebidas alcohólicas altera los receptores cerebrales que regulan la presión arterial y eleva el riesgo de aterosclerosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede aumentar la presión arterial e interferir con algunos tratamientos. La recomendación es moderar tanto la cantidad como la frecuencia.

Una bebida estándar equivale, aproximadamente, a 354 mililitros de cerveza, 147 mililitros de vino o 44 mililitros de bebidas destiladas. Cuanto menor sea el consumo, menor será el riesgo asociado.

Según la Fundación Británica del Corazón , consumir regularmente más de cuatro bebidas alcohólicas en una sola ocasión puede impedir que los receptores cerebrales que regulan la presión arterial funcionen correctamente, lo que puede provocar hipertensión arterial crónica. “Esto puede causar la acumulación de depósitos de grasa en las paredes de las arterias, un proceso llamado aterosclerosis que aumenta el riesgo de sufrir un infarto o un derrame cerebral”, explicó el doctor De Silva.

“Reducir la ingesta de alcohol también puede ayudar a perder peso, lo que a su vez influye en la presión arterial”, afirmó. “Una reducción puede marcar una diferencia significativa rápidamente”, completó.

8. Dejar de fumar y vapear

Evitar el tabaco y la exposición al humo ajeno ayuda a proteger los vasos sanguíneos y reducir el riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nicotina y el tabaco pueden elevar la presión arterial. Esto incluye a los cigarrillos convencionales, los dispositivos electrónicos y otros productos para vapear.

Evitar el humo de segunda mano también forma parte de la prevención. Quienes necesitan acompañamiento para abandonar el consumo pueden consultar por tratamientos y programas específicos.

9. Dormir entre siete y nueve horas

Dormir menos de siete horas durante varias semanas puede afectar los valores de presión. Trastornos como el insomnio, la apnea del sueño y el síndrome de piernas inquietas merecen una consulta profesional si se vuelven frecuentes.

Mantener horarios regulares, reducir el uso de pantallas antes de acostarse y cuidar que el dormitorio sea oscuro, silencioso y fresco pueden favorecer el descanso. Los adultos deberían procurar entre siete y nueve horas de sueño por noche.

10. Técnicas para el manejo del estrés

Las técnicas de relajación, como la respiración profunda y la meditación, pueden ayudar a manejar el estrés y complementar el control de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés crónico está vinculado con la hipertensión, aunque aún se requieren más estudios para establecer hasta qué punto su reducción baja la presión arterial.

Las técnicas de respiración profunda, la meditación y el contacto con familiares, amistades o grupos de apoyo pueden ser recursos para afrontar las preocupaciones cotidianas.

Una técnica que puede ayudar a bajar la presión arterial es sumergir los pies en agua tibia durante 15 minutos, lo que estimula la dilatación de los vasos sanguíneos. Respirar profundamente por la fosa nasal izquierda durante tres a cinco minutos, usando el pulgar derecho para tapar la fosa nasal derecha, es una práctica de yoga que calma el sistema nervioso y ha demostrado reducir la presión arterial.

11. Medir la presión en casa

Controlar la presión arterial en casa permite registrar los valores, acompañar el tratamiento médico y detectar cambios que requieren una consulta profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tensiómetros de uso domiciliario permiten llevar un registro de los valores y observar su evolución. Antes de comenzar, conviene consultar a un profesional sobre la técnica adecuada y la frecuencia de las mediciones.

Los controles clínicos periódicos siguen siendo necesarios. El monitoreo en el hogar no reemplaza las consultas, pero puede aportar información para evaluar los cambios de hábitos y los tratamientos.

12. Controlar colesterol y glucosa

El colesterol elevado y la glucosa alta no provocan de forma directa hipertensión, aunque sí incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso, los mismos hábitos que contribuyen a la presión arterial —alimentación equilibrada, ejercicio, control del peso y ausencia de tabaco— pueden ayudar a prevenir complicaciones.

La adopción de estas medidas requiere tiempo y constancia. El seguimiento con un equipo de salud permite definir objetivos individuales y determinar si los cambios en el estilo de vida deben complementarse con medicación.