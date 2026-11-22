El consumo moderado puede formar parte de una dieta variada y equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El salmón ahumado conserva buena parte de los nutrientes del pescado fresco, pero su proceso de curado incorpora sal. Por eso, puede aportar proteínas, omega-3 y vitaminas, aunque exige prestar atención a la porción y al sodio.

El producto se elabora a partir de salmón, un pescado graso de aguas frías. Una ración habitual de 57 gramos contiene cerca de 10 gramos de proteína completa y alrededor de 70 calorías, de acuerdo con Matt Ranieri, doctor en ciencias y especialista en investigación y desarrollo de alimentos, consultado por Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida.

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El producto puede aportar proteínas, omega-3 y vitaminas, aunque su contenido de sodio varía según la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína completa contiene los aminoácidos esenciales que el organismo necesita obtener mediante la alimentación. Ranieri indicó además que esa porción tiene cerca de medio gramo de grasa saturada. Para las Guías Alimentarias del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el consumo semanal recomendado de pescados y mariscos es de unos 227 gramos.

Según Ranieri, esa cantidad de salmón ahumado puede aportar más de la cantidad diaria recomendada de vitamina B12, cubrir alrededor de un tercio del requerimiento diario de selenio y aportar cerca del 15 % de la ingesta recomendada de vitamina D.

Por otra parte, vale destacar que el tono rosado del pescado procede de la astaxantina, que es un pigmento.

Revisar la etiqueta permite conocer el tamaño de la ración y la cantidad de sal por porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los omega-3 están presentes, pero varían según el tipo de salmón

Como ocurre con el salmón fresco, el ahumado aporta ácidos grasos omega-3, entre ellos ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). La información recogida por el medio señala que estos compuestos se asocian con el apoyo a la salud cardiovascular, cerebral y ocular, además de la regulación de procesos inflamatorios.

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Jacqueline Gomes, nutricionista dietista, explicó que los salmones con mayor contenido graso suelen concentrar más omega-3 y tener un sabor más intenso. Los ejemplares de cultivo, según Ranieri, pueden contener entre dos y tres veces más grasa que los salvajes.

La variedad de origen y el método de conservación influyen en el perfil nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, los estudios citados en la nota señalan que el salmón de cultivo puede aportar una cantidad similar o superior de omega-3 frente al silvestre, aunque las variedades salvajes más magras siguen siendo una fuente relevante.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) incluye al pescado entre los alimentos acuáticos que pueden contribuir a cubrir necesidades de proteínas y micronutrientes.

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Los especialistas aconsejan combinarlo con vegetales, frutas u otros alimentos bajos en sodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sodio es el dato que conviene revisar en la etiqueta

El curado y el ahumado elevan la cantidad de sal respecto del salmón fresco. Shauna McQueen, nutricionista dietista y chef formada en cocina basada en plantas, advirtió que una ración de 57 gramos puede contener varios cientos de miligramos de sodio. Por eso recomendó verificar tanto el valor declarado como el tamaño de porción indicado en el envase.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos consuman menos de 2.000 miligramos de sodio diarios, equivalentes a menos de cinco gramos de sal. Las Guías Alimentarias del USDA fijan como límite menos de 2.300 miligramos de sodio por día. La diferencia entre ambas referencias refuerza la importancia de moderar los alimentos curados o procesados con sal.

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Su aporte de vitamina B12, vitamina D y selenio se suma a su contenido de proteínas de alto valor biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para equilibrar la comida, McQueen sugirió acompañar el salmón ahumado con palta, verduras salteadas o yogur griego, en lugar de sumarlo únicamente a alimentos con alto contenido de sodio. Gomes propuso combinarlo con vegetales frescos, fruta o galletas sin sal.

El curado y la conservación explican buena parte de la sal presente en este alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ahumado en frío y caliente cambia textura y manipulación

El salmón ahumado en frío se cura con sal y se expone al humo a temperaturas inferiores a 32℃ (90℉). No llega a cocinarse, por lo que mantiene una textura suave y se vende en lonjas finas.

En cambio, el ahumado en caliente se somete a mayor temperatura hasta alcanzar al menos 63℃ (145℉) en el interior; el resultado es más firme y se desmenuza con facilidad.

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Acompañarlo con opciones frescas ayuda a equilibrar el contenido de sodio de la comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ranieri sostuvo que ambos formatos ofrecen proteínas, omega-3 y vitaminas D y B12. El calentamiento puede generar pérdidas moderadas de omega-3, pero sin modificar de forma sustancial el perfil nutricional general. La comparación entre etiquetas resulta útil porque el sodio puede variar.

Al elegir el producto, puede considerarse el origen del pescado y los sistemas de certificación que evalúan prácticas de acuicultura o pesca. Esa información permite sumar criterios ambientales a la decisión nutricional.