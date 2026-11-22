Casas comercializadoras y representantes de catálogos observaron las colecciones presentadas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

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El Festival Arte y Diseño llevó su tercera estación del año al Parque Natural Puerta del Diablo, donde 25 empresarios de moda presentaron una donación para apoyar la lucha contra el cáncer. El gesto buscó devolver parte del respaldo que las marcas han recibido durante su proceso de crecimiento, en una jornada que reunió diseño, artesanía y proyección comercial en Los Planes de Renderos, San Salvador.

Con el paisaje del parque como escenario, las firmas desfilaron sus nuevas colecciones ante compradores internacionales, casas comercializadoras y representantes de catálogos. La pasarela puso el foco en prendas y accesorios que trasladan técnicas artesanales salvadoreñas a propuestas actuales, con la intención de abrir espacios para las marcas en mercados fuera del país.

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El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, afirmó que el festival funciona como un impulso para que los emprendedores diversifiquen sus productos y formalicen sus negocios. Según detalló, cada edición contribuye a la creación de entre 35 y 70 marcas, mientras que el 90% de las micro y pequeñas empresas participantes comienza a exportar durante su primer año.

La directora de Desarrollo Turístico de la Corporación Salvadoreña de Turismo, Mercedes Silva, señaló que la actividad vincula la moda con la identidad nacional y el desarrollo económico. Entre colecciones, contactos comerciales y la entrega solidaria, la tercera estación del festival mostró cómo el crecimiento de las marcas también puede traducirse en apoyo a una causa de salud.

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El Festival Arte y Diseño cerró su tercera estación con moda, contactos comerciales y una acción solidaria. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Diseñadores salvadoreños mostraron prendas y accesorios inspirados en técnicas artesanales. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La pasarela del Festival Arte y Diseño se instaló entre los paisajes de Los Planes de Renderos. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El público siguió las propuestas de moda durante la tercera estación del festival. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Las marcas exhibieron propuestas que combinan oficios tradicionales y diseños actuales. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Empresarios del clúster SMODA participaron en la jornada de moda y negocios. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Los 25 empresarios participantes presentaron sus nuevas colecciones en el Parque Natural Puerta del Diablo. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)