El Festival Arte y Diseño llevó su tercera estación del año al Parque Natural Puerta del Diablo, donde 25 empresarios de moda presentaron una donación para apoyar la lucha contra el cáncer. El gesto buscó devolver parte del respaldo que las marcas han recibido durante su proceso de crecimiento, en una jornada que reunió diseño, artesanía y proyección comercial en Los Planes de Renderos, San Salvador.
Con el paisaje del parque como escenario, las firmas desfilaron sus nuevas colecciones ante compradores internacionales, casas comercializadoras y representantes de catálogos. La pasarela puso el foco en prendas y accesorios que trasladan técnicas artesanales salvadoreñas a propuestas actuales, con la intención de abrir espacios para las marcas en mercados fuera del país.
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El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, afirmó que el festival funciona como un impulso para que los emprendedores diversifiquen sus productos y formalicen sus negocios. Según detalló, cada edición contribuye a la creación de entre 35 y 70 marcas, mientras que el 90% de las micro y pequeñas empresas participantes comienza a exportar durante su primer año.
La directora de Desarrollo Turístico de la Corporación Salvadoreña de Turismo, Mercedes Silva, señaló que la actividad vincula la moda con la identidad nacional y el desarrollo económico. Entre colecciones, contactos comerciales y la entrega solidaria, la tercera estación del festival mostró cómo el crecimiento de las marcas también puede traducirse en apoyo a una causa de salud.
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